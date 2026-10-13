En una tensa semana política, doce gobernadores compartirán encuentros con Santilli y Luis Caputo

El Consejo Federal de Inversiones organizó un encuentro con ocho mandatarios

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Doce gobernadores y mandatarios distritales de distintos espacios políticos participarán esta semana de dos encuentros federales en Buenos Aires, donde compartirán actividades con funcionarios clave del gobierno de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Los encuentros se realizarán entre el miércoles y el viernes, mientras la Casa Rosada negocia con las provincias el Presupuesto 2027, la reforma electoral y una agenda parlamentaria que tendrá el jueves una sesión clave para el oficialismo. En la agenda estarán la infraestructura y la discusión fiscal.

Las reuniones coincidirán con una semana de tensión política, atravesada por el intento de la oposición de rechazar en la Cámara de Diputados el DNU 70/2023, los proyectos sobre discapacidad y endeudamiento familiar, y las movilizaciones convocadas por las universidades, sindicatos y organizaciones sociales. En ese escenario, los gobernadores volverán a ocupar un lugar central en las conversaciones por los recursos fiscales y los acuerdos legislativos que necesita el Gobierno.

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La nómina de mandatarios anunciados para ambas cumbres incluye a Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta) y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria reúne a dirigentes con diferentes relaciones con la administración libertaria. Entre ellos figuran gobernadores que mantienen acuerdos políticos y legislativos con la Casa Rosada, mandatarios que negocian respaldos para determinadas iniciativas y opositores como Kicillof, que sostiene una confrontación política con Milei. Esa diversidad también estará presente en las discusiones sobre la distribución de los recursos nacionales y el financiamiento de las necesidades provinciales.

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El primer encuentro será el II Congreso de Federalismo Fiscal (CONFEFI II), organizado en el ámbito de la Comisión Federal de Impuestos. Se desarrollará el miércoles 14 y jueves 15 de octubre bajo el lema “Innovación y consenso para un desarrollo federal”. La apertura estará a cargo del presidente del organismo, Alejandro Abraam, y Jorge Macri.

Santilli y Caputo expondrán sobre federalismo fiscal

El jefe de Gabinete de Argentina, Diego Santilli, saluda con el dedo pulgar arriba junto al ministro de Economía, Luis Caputo

Uno de los principales momentos del miércoles llegará a las 10, cuando Santilli y Caputo compartan el panel “Federalismo Fiscal y expectativas económicas de la Argentina”. La participación de ambos funcionarios se producirá mientras el Gobierno procura cerrar entendimientos con los gobernadores sobre las partidas presupuestarias, las transferencias y los compromisos de financiamiento para el próximo año.

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La discusión sobre el Presupuesto 2027 constituye uno de los principales capítulos de las negociaciones. Las provincias reclaman precisiones sobre los recursos que recibirán, los mecanismos de distribución y las partidas que quedarán garantizadas por ley. La Casa Rosada busca preservar su política de equilibrio fiscal y conseguir los votos necesarios para aprobar la iniciativa.

Las conversaciones también abarcan la agenda legislativa y la reforma electoral. El Gobierno pretende avanzar con la suspensión o eliminación de las PASO nacionales para 2027, una modificación que requiere acuerdos con otras fuerzas políticas, particularmente en el Senado. Los gobernadores radicales aparecen entre los interlocutores relevantes de esa negociación, aunque mantienen diferencias sobre el alcance de la reforma.

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La posición de los mandatarios provinciales adquiere importancia porque sus vínculos políticos con legisladores nacionales pueden contribuir a construir las mayorías que necesita el oficialismo. Sin embargo, los acuerdos presupuestarios, las reformas electorales y los eventuales entendimientos políticos para 2027 forman parte de conversaciones diferentes, aunque en varios casos intervienen los mismos interlocutores.

Después de las exposiciones de Santilli y Caputo, el programa del miércoles contempla dos paneles con gobernadores. A las 10.40 participarán Frigerio, Sadir y Llaryora, mientras que a las 12 compartirán otro espacio Torres, Pullaro, Zdero y Sáenz. Los mandatarios expondrán sobre las perspectivas federales en un encuentro que también abordará los mecanismos de coparticipación y la relación fiscal entre la Nación y las provincias.

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El jueves concentrará otro de los acontecimientos centrales de la semana política. La Cámara de Diputados tiene convocada para las 14 una sesión especial impulsada por Unión por la Patria y otros bloques opositores para debatir la prórroga de la emergencia en discapacidad, iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias y el rechazo al DNU 70/2023, una de las principales normas de desregulación económica impulsadas por Milei.

La oposición deberá conseguir 129 diputados presentes para habilitar la sesión y luego reunir los votos necesarios para aprobar cada iniciativa. El oficialismo intentará sostener el decreto, que ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024. Una decisión de Diputados en el mismo sentido provocaría su derogación, conforme al procedimiento establecido por la Ley 26.122, con la preservación de los derechos adquiridos durante su vigencia.

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La disputa por el DNU sumó un nuevo elemento después de que la Corte Suprema dispusiera una medida cautelar que suspendió provisionalmente los efectos de la derogación de la Ley de Tierras, que establecía restricciones a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros. La resolución judicial incorporó otro capítulo a la discusión sobre el alcance de las reformas que el Gobierno puso en marcha al comienzo de su gestión.

En paralelo, el jueves se realizará la Marcha Federal Universitaria, convocada en medio de la controversia por el financiamiento de las casas de estudio y la aplicación de la legislación aprobada por el Congreso. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también anunció un paro nacional de 24 horas y una movilización hacia el Palacio Legislativo desde las 13.30, con el reclamo de derogar el DNU 70/2023.

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La coincidencia de las protestas con la sesión parlamentaria incrementará la presión política sobre el Gobierno. La posición de los bloques provinciales y de los legisladores que mantienen vínculos con los mandatarios será uno de los factores que observarán tanto el oficialismo como la oposición durante el debate.

Mientras esas actividades se desarrollen en las inmediaciones del Congreso, el encuentro sobre federalismo fiscal continuará con una agenda vinculada con la relación económica entre la Nación y las provincias. El programa del jueves incluye paneles sobre inversiones en petróleo, litio, energía solar, cobre y minería, además de una exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sobre el futuro del sistema fiscal federal.

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La discusión institucional también contempla el mandato establecido por la reforma constitucional de 1994 para sancionar una nueva ley de coparticipación. El plazo previsto en aquella reforma venció sin que se alcanzara un acuerdo definitivo, una cuestión que permanece pendiente y condiciona las relaciones fiscales entre los distintos niveles de gobierno.

La Cumbre de Logística con gobernadores y empresarios

El viernes 16 se realizará la segunda Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones, un organismo diferente de la Comisión Federal de Impuestos. La actividad tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, bajo el lema “Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal”, y reunirá a mandatarios, empresarios, especialistas y representantes de organismos internacionales.

La apertura contará con Kicillof, Llaryora, Valdés, Frigerio y Suárez. La agenda continuará con paneles sectoriales en los que Entre Ríos participará del debate sobre agroindustria; Torres y Weretilneck expondrán sobre los desafíos vinculados con Vaca Muerta; y Sadir intervendrá en la discusión sobre minería.

Santilli participará del panel “Logística sin nudos”, que abordará los obstáculos para mejorar la conectividad y el transporte de la producción. Será su segunda intervención en los encuentros federales previstos para la semana, después de compartir el miércoles una actividad con Caputo.

La cumbre logística tendrá como ejes la infraestructura, los corredores productivos, la competitividad exportadora y la articulación entre las provincias y el sector privado. El Consejo Federal de Inversiones desarrolla desde 2021 una estrategia que, mediante el trabajo con más de 2.000 representantes públicos, privados y académicos, permitió identificar y priorizar más de 1.100 proyectos estratégicos relacionados con infraestructura, gestión operativa, normativa y sistemas de información.

Las dos cumbres tienen agendas institucionales y objetivos diferentes. Sin embargo, reunirán en Buenos Aires a buena parte de los interlocutores provinciales con los que la Casa Rosada viene negociando sus principales iniciativas políticas y económicas.

La secuencia de encuentros coincidirá con una semana en la que el Gobierno buscará preservar sus acuerdos parlamentarios, mientras los gobernadores continuarán reclamando definiciones sobre recursos y financiamiento. La sesión del jueves pondrá a prueba esas relaciones en Diputados y las conversaciones por el Presupuesto y las PASO seguirán marcando el vínculo entre Milei y las provincias, con el calendario electoral de 2027 cada vez más cerca.