Acto sindical sin bombos y un festival de rock, cumbia y rap: cómo será el festejo de la CGT por el 17 de octubre

Hace 4 años, la CGT eligió un 17 de octubre para lanzar el Movimiento Nacional Sindical Peronista (Foto: Adrián Escandar)

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La CGT desistió finalmente de hacer un acto en una cancha de fútbol para festejar el 17 de octubre, pero resolvió concretar una doble celebración: un día antes de la fecha más peronista del almanaque, realizará un acto formal en la sede de Azopardo 802 y, horas después, un festival artístico en un predio ubicado en Chacarita en el que habrá shows de rock, cumbia, rap y dos DJ.

Será la modalidad elegida para conmemorar el 17 de octubre de 1945 y una forma, además, de eludir un apoyo orgánico al acto que el sábado 17 encabezará Axel Kicillof en La Matanza, que amagó con provocar más grietas en la CGT: el grupo que avala el proyecto presidencial del gobernador quería que toda la conducción cegetista concurriera, pero finalmente se impuso el planteo de quienes no creen conveniente que no haya una definición institucional de la central obrera en la interna del peronismo. Por eso de decidió dar libertad de acción para que cada dirigente tome la postura que prefiera ante el encuentro kicillofista.

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Hace dos meses, la mesa chica de la CGT comenzó a planear un acto en una cancha de fútbol para el 17 de octubre como una demostración de fuerza: buscaba advertirle a la dirigencia del PJ que no margine al sindicalismo del armado electoral de 2027.

Axel Kicillof, con dirigentes de la CGT como Héctor Daer, Andrés Rodríguez y Octavio Argüello

La decisión se tomó en medio del malestar por la reunión que los principales dirigentes del peronismo mantuvieron el 11 de agosto en el hotel Emperador, en esta capital, y de la que fue excluida la representación gremial.

Del encuentro político, convocado para consensuar una postura sobre la realización o no de las PASO, que el Gobierno quiere suspender, participaron Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); el senador y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y los jefes de bloque en el Congreso, Germán Martínez y José Mayans.

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Varios de los políticos recibieron fuertes quejas de los sindicalistas por haber sido marginados, que ya imaginan que, una vez más, van a quedar afuera de las discusiones centrales del PJ (y de las listas de candidatos legislativos) para las elecciones del año que viene.

Flyer del festival artístico de la CGT por el 17 de octubre

Por eso la jugada de hacer un acto propio en una cancha llena de militancia sindical entusiasmaba a la CGT, que busca presionar a los políticos del PJ para que esta vez rindan tributo a aquella famosa definición de Juan Domingo Perón de que “el movimiento obrero organizado es la columna vertebral del peronismo”.

Sin embargo, la idea fue resistida por los dirigentes cercanos a Kicillof, como Héctor Daer (Sanidad), que eran partidarios de que la CGT a pleno se sumara al acto de Kicillof, al que irán gobernadores, intendentes y legisladores, que será una señal hacia la interna del PJ.

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Por eso se avanzó en el doble festejo que tendrá lugar este viernes 16: un acto formal en la sede cegetista de Azopardo 802, en el que hablará el triunvirato integrado por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), donde no habrá bombos ni cotillón peronista, y, a las 17, un festival artístico en el C Art Media, en la avenida Corrientes 6271, donde se presentarán La T y La M, La Bomba de Tiempo, 1915, Willy Bronca, Mía Folino, DJ Pato Smink y DJ La Coneja China.

El año pasado, la CGT celebró el 17 de octubre con un espectáculo con mapping sobre la sede de Azopardo 802

Este original encuentro, bautizado como Fuerza Festival, se hará con entrada gratuita y sus organizadores afirmaron que “la propuesta invita a encontrarse alrededor de la música y celebrar una fecha central para la historia del movimiento obrero argentino”.

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El festival será la presentación en sociedad de FUERZA, la plataforma cultural de la CGT, un espacio donde, según sus impulsores “la cultura, el trabajo y la participación se encuentran” y que “articula música, artes e ideas bajo una identidad común”.

El año pasado, la CGT también celebró el Día de la Lealtad Peronista de manera poco ortodoxa: el 16 de octubre realizó “una expresión cultural y artística” que incluyó mapping sobre el tradicional edificio de Azopardo 802, teatro, danza e intervenciones callejeras.

La CGT, entre Axel Kicillof, Dante Gebel y Sergio Uñac para elegir su presidenciable en 2027

Ahora, el festejo del 17 de octubre no fue sencillo de resolver para la CGT porque los dirigentes sindicales no están encolumnados detrás de un solo presidenciable del peronismo para 2027. Así como Daer, Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (bancarios), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) están alineados con Kicillof, otros miembros de la CGT creen que el gobernador bonaerense no podrá atraer a otros sectores políticos para una alianza en condiciones de derrotar a Javier Milei y miran con atención la irrupción de otros postulantes del PJ, e incluso de outsiders como el empresario Jorge Brito.

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Hay gremialistas que trabajan sigilosamente para el plan presidencial de Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan y actual senador nacional. Y otros que ponen sus fichas de nuevo en un político experimentado como Sergio Massa. El otro polo sindical activo en materia política es el que adhiere al proyecto “Dante Gebel Presidente”, liderado por Juan Pablo Brey (aeronavegantes) y José Minaberrigaray (empleados textiles), entre otros, que aguardan que el pastor evangélico brinde señales más concretas sobre su lanzamiento electoral cuando hable en un acto que se hará el 18 de diciembre en la cancha de Vélez Sarsfield, celebrando los 30 años de su primer encuentro masivo en el mismo lugar.