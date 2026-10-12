Política

Javier Milei habló de la reelección, de la visita del papa León XIV y sobre el Nobel de Economía: “No me lo merezco, al menos no hoy”

El Presidente expresó su confianza en obtener un segundo mandato, defendió la continuidad de Luis Caputo al frente de Economía y manifestó preocupación por la salud del Pontífice, ante la posibilidad de reprogramar su visita al país

Javier Milei en Nueva York - sesión extraordinaria del Escudo de las Américas
El presidente Javier Milei espera su turno para hablar en la Asamblea de la ONU (Imagen de archivo)
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El presidente Javier Milei afirmó que el Gobierno está dispuesto a modificar la agenda oficial si la operación del papa León XIV obliga a reprogramar su visita a la Argentina. El mandatario dijo que ya había expresado públicamente su preocupación por el estado de salud del Pontífice.

“Estábamos orando por él”, reiteró Milei en una entrevista con Radio Mitre. Además, sostuvo que una eventual postergación de la gira no sería un impedimento para recibirlo.

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El jefe de Estado también ratificó que buscará un segundo mandato en 2027. En la misma conversación rechazó las versiones sobre la salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía y respondió a las especulaciones que lo daban con una mínima chance de ganar el Premio Nobel de Economía.

Reorganización si se posterga la visita de León XIV

Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos dispuestos a hacer los ajustes necesarios”, afirmó Milei esta mañana. El Presidente consideró que recibir a un Papa supone una instancia relevante por su dimensión religiosa y mencionó que el 75% de la población argentina es católica.

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La visita de León XIV a la Argentina está prevista para noviembre. La información difundida este lunes indicó que, por el momento, la intervención quirúrgica anunciada no alteró el cronograma de la gira sudamericana. “Nos vemos en Argentina”: el papa León XIV le confirmó al arzobispo de San Juan su intención de visitar el país tras la operación.

Consultado sobre sus expectativas electorales, Milei aseguró que La Libertad Avanza competirá por un segundo período de gobierno: “Nosotros vamos a dar la pelea y nosotros creemos que vamos a ser reelectos, estamos recontra convencidos”.

El mandatario ligó esa proyección a la integración que, según calcula, tendrá el Congreso después de las elecciones de 2027. Dijo que un resultado similar al obtenido en octubre dejaría al oficialismo con mayoría en la Cámara de Diputados y a dos o tres senadores del quórum en el Senado.

Defensa de la gestión y una reflexión sobre el Nobel de Economía

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado respondió a los rumores sobre una eventual expectativa por recibir el Premio Nobel de Economía, cuyo anuncio se conoció este lunes. “Yo creo que no lo merezco”, contestó, y luego precisó entre risas: “Al menos no hoy”.

Milei atribuyó esas versiones a una maniobra para instalar después la idea de un fracaso. También habló del trabajo académico que elaboró junto con Demián Reidel, que, según afirmó, contiene tres contribuciones sobre crecimiento económico.

El Presidente señaló que el documento recibió comentarios de los economistas Xavier Sala-i-Martin y Philippe Aghion. Agregó que, tras incorporar correcciones, planean presentarlo en universidades durante sus próximos viajes.

Finalmente, el mandatario rechazó las versiones sobre una posible salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía y una eventual llegada de Federico Sturzenegger al cargo. “Es un disparate total”, afirmó al ser consultado por esas especulaciones.

El líder libertario cuestionó que los rumores circularan mientras Caputo debe reunirse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). En esa línea, sostuvo que buscan debilitar al ministro en una instancia de negociación y dijo que trabajan en la planificación para 2027 y los años posteriores junto con Caputo, Sturzenegger y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

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