Política

La Libertad Avanza abrió la negociación por el Presupuesto en medio de las tensiones internas de los aliados

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, recibió a los bloques dialoguistas para recoger las demandas. Las rispideces dentro del PRO y la UCR impactan en la conversación. Discapacidad, tierras, universidades y obras en medio de los pedidos de los gobernadores

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El secretario de Hacienda, Carlos Guberman
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman

La Libertad Avanza comenzó con el proceso de debate del Presupuesto 2027. En un encuentro a puertas cerradas, el presidente de la Cámara, Martín Menem, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, recibieron a los referentes de los bloques aliados para tener una primera aproximación de los pedidos.

A casi un mes del ingreso del proyecto al Congreso de la Nación, la reunión tuvo como finalidad que Economía trabaje sobre esos pedidos con el fin de comenzar el debate en comisión lo más aceitado posible.

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Según supo Infobae, estuvieron presentes -además de diputados de LLA y el presidente de la comisión de Presupuesto del Senado el libertario Agustín Monteverde- referentes del PRO, de la UCR, MID, y partidos provinciales, que primero escucharon a Guberman y luego le dejaron una “lista” de pedidos.

Entre los reclamos que señalaron desde el PRO y el MID estuvo la promesa incumplida hasta ahora que Economía prepare un informe en donde señale qué partidas presupuestarias “concretas” va a contar el sector de discapacidad en el proyecto de ley.

Los diputados de los partidos provinciales llevaron el listado de obras públicas que sus gobernadores reclaman y que ponen como moneda de cambio para acompañar al oficialismo. Asimismo, alguno dejó entrever que necesitaba más certeza respecto de los fondos con los que su provincia va a contar durante el 2027. Algo que también se llevó Guberman ya que no dio respuestas al respecto.

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Aunque el proyecto que envió la Casa Rosada al Congreso establece varios puntos conflictivos, uno que no se discutió -no queda claro si es porque hay acompañamiento o porque no hay margen para la negociación- es el de modificar las condiciones de la deuda sin volver al Congreso, siempre que respete el monto total autorizado, con la obligación de informar cada tres meses.

En donde sí se detuvieron los diputados una vez que Guberman se retiró es en el debate de la Ley de Tierras, en donde el apoyo a la eliminación de los topes es muy difuso y la decisión de la Corte Suprema le generó un problema al Ejecutivo que tiene que volver a debatir el tema.

se conformó la comisión de Presupuesto en Diputados

En esa integración podrían volver a aparecer los límites para la compra de tierras a capitales extranjeros. En este punto LLA pareciera haber propuesto una especie de solución que es integrar el tema a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación el 7 de agosto, con 37 votos a favor y 33 en contra, y se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados. En esa integración podrían volver a aparecer los límites para la compra de tierras a capitales extranjeros.

Tensión partidaria

Esto sucede en medio de varios cruces entre los partidos y sus legisladores. Mientras el PRO se planta en un lugar de acompañamiento en la Cámara, la Fundación Pensar -el think tank del partido amarillo- saca informes en donde señala que la economía está en recesión y critica los proyectos oficialistas respecto de las familias endeudadas.

Algo similar sucede con la UCR en donde la Mesa de Conducción del Comité Nacional emitió un comunicado exhortando a los legisladores radicales a “defender el financiamiento necesario para el funcionamiento de las Universidades Nacionales en el debate por el presupuesto 2027”.

En un encuentro en donde participaron los rectores de las universidades nacionales junto a los diputados nacionales radicales Martín Lousteau, Mariela Coletta y Karina Banfi; los diputados socialistas, Esteban Paulón y Pablo Farías y el senador nacional, Daniel Kroeneberger, que integra la Mesa de Conducción Nacional de la UCR y los representantes del movimiento estudiantil, Joaquín Carvalho y Alexia Robledo, presidente y vicepresidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), se debatió sobre el tema.

Según el comunicado, no participó ninguno de los diputados ni senadores que están en los bloques radicales -salvo Kroeneberger- del encuentro.

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