Política

La CGT hace una fuerte apuesta a la movilización de hoy en defensa de la industria: qué denuncia el duro documento que se leerá

La central obrera hará una concentración, a las 15.30, ante la Secretaría de Industria de la Nación, en la avenida Julio Roca 651, y hablarán sus tres cotitulares. Cuáles son las próximas medidas del plan de lucha contra el Gobierno

Multitud de personas marchan en una calle con un estandarte azul y blanco de la CGT que dice "EN DEFENSA DEL TRABAJO", con el Congreso de fondo
La CGT marchó al Congreso en rechazo de la reforma laboral de Javier Milei
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La CGT retomará este jueves su plan de lucha con una movilización en defensa de la industria nacional, donde alerta en un documento que el rumbo del Gobierno ocasiona “un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia” y cuestiona al oficialismo porque, “en su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional”.

Los impulsores de la concentración, que tendrá lugar a las 15.30 ante la Secretaría de Industria de la Nación, en la avenida Julio Roca 651, en esta capital, anticiparon que buscarán llevar una fuerte cantidad de manifestantes a la calle para concretar una demostración de fuerza.

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Los líderes cegetistas se reunirán a las 14 en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), en la avenida Belgrano 665, desde donde marcharán juntos hasta el lugar de la convocatoria, cuya consigna es “Las Malvinas son argentinas; la industria nacional también”.

Reunión de la mesa chica de la CGT en la UOCRA
La mesa chica de la CGT decidió en la UOCRA movilizarse en defensa de la industria nacional

Para graficar la importancia de la protesta, se resolvió que habrá discursos de los 3 cotitulares cegetistas, Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros): hablarán desde un escenario que se instalará arriba de camión.

Además, se leerá un documento con críticas a las políticas de administración libertaria: en el texto se alerta sobre “un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia” y advierte que “estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el FMI en función de intereses que no son los nuestros”.

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“Un modelo -agrega la CGT- que está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos”.

La movilización fue decidida hace una semana durante la reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que deliberó en la sede de la UOCRA, donde no se habló de avanzar en el quinto paro general contra el Gobierno.

Los cotitulares de la CGT Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo
Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

De esa forma, la CGT se diferenció de las dos CTA, con las que comparten un plan de lucha desde el 22 de julio, que ya anunciaron una serie de marchas que terminarán a fines de octubre con un paro general.

En el encuentro cegetista también se resolvió un “acompañamiento” a la Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el 15 de octubre, a la que irán también otros sectores sindicales, políticos y sociales.

Serán las últimas medidas de la CGT antes de la visita del Papa León XIV a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre, adonde los sindicalistas donde esperan que el sucesor de Francisco brinde señales que puedan interpretarse inequívocamente como críticas a la política socioeconómica de la administración libertaria.

La CGT en la marcha de San Cayetano
La CGT, en la última marcha de San Cayetano

Por lo pronto, ya está agendado que habrá un encuentro del Papa con la CGT, representantes del empresariado y de los movimientos sociales que se realizará el lunes 9 de noviembre se realizará en el Campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Qué dice el documento de la CGT

El siguiente es el texto que se leerá en la movilización de esta tarde, titulado “Las Malvinas son argentinas; la industria nacional también”:

“El diagnóstico de situación es claro: estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en función de intereses que no son los nuestros.

“Un modelo que está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos.

La CGT alertó sobre la crítica situación de la industria nacional (Foto: Reiters/Irina Dambrauskas)
La CGT alertó sobre la crítica situación de la industria nacional (Foto: Reiters/Irina Dambrauskas)

“Las consecuencias también son claras y están a la vista: una situación social angustiante, creciente pobreza y marginalidad; cientos de miles de hogares con carencias alimentarias severas y un endeudamiento familiar descontrolado que dispara graves alarmas en materia de salud mental; jubiladas y jubilados en condiciones de precariedad existencial que no pueden comprar siquiera sus medicamentos; personas con discapacidad sin atención; desfinanciamiento del sistema de salud, del sistema educativo, de la investigación científica, de la obra pública, de la infraestructura vial y del transporte. En definitiva, un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia.

“Hoy nos movilizamos en defensa de la industria nacional para visibilizar la realidad del sector productivo y alertar sobre la difícil situación que atraviesa, en especial la de las pymes, principal sostén del empleo. Este achicamiento no sólo involucra quebrantos empresariales, sino que también implica un daño que agudiza las dificultades en la cadena de pagos y debilita los entramados productivos regionales. No estamos proponiendo una economía cerrada, sino la necesidad de configurar una apertura comercial inteligente, en función de nuestros recursos y de nuestras posibilidades, pero con la certeza de que ningún país se desarrolla sin industria.

“No hay dos velocidades en este programa económico vigente: hay dos economías. Una, para muy pocos, concentrada en sectores que capturan la mayor parte de la renta. Y la otra, la de la microeconomía popular, que transitamos cotidianamente las grandes mayorías, donde «la plata no alcanza» y la situación de las y los trabajadores —ocupados, subocupados, precarizados y desocupados— es cada vez peor.

Javier Milei, su hermana Karina y el ministro de Economía, Luis Caputo (Foto: Reuters/Matías Baglietto)
Javier Milei, su hermana Karina y el ministro de Economía, Luis Caputo (Foto: Reuters/Matías Baglietto)

“Este gobierno ya ha dado claras muestras de que las argentinas y los argentinos no son su prioridad. En su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional.

“Por tanto, en defensa de una Argentina con producción, desarrollo y trabajo digno, nos cabe la tarea de organizar allí donde todavía no hay organización y de construir alternativas consistentes, políticamente confiables y participativas, capaces de conmover y contener a todas aquellas personas y organizaciones que no queremos convalidar este estado de cosas: el de un país para unos pocos.

“Frente a estas propuestas del «sálvese quien pueda», nosotros proponemos otra idea de sociedad, donde la dignidad del trabajo, como experiencia solidaria de intercambio y colaboración, siga siendo una construcción colectiva a favor del bien común y del desarrollo personal y familiar, en el marco de una comunidad integrada"

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