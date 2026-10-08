Investigan la muerte de un joven soldado en la Base Aérea de Morón

Un suboficial subalterno de la Fuerza Aérea fue hallado sin vida en la Base Aérea de Morón (Captura)

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Un soldado apareció muerto este miércoles en la Base Aérea de Morón y las autoridades investigan qué fue lo que pasó. La Fuerza Aérea informó que se trataba de un suboficial subalterno que estaba en su puesto y fue hallado sin vida.

De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales, en horas de la tarde, personal de las FF.AA dio aviso a la comisaría 4ta de Morón, donde daban cuenta de que un efecto había sido hallado sin signos vitales y que tenía un impacto de arma de fuego a la altura de la sien, en el lado derecho.

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En esa línea, el hecho habría tenido lugar cerca de una de las entradas al predio ubicado en el cruce de las calles Fray Santa María de Oro y Máximo Paz. La base se encuentra a pocas cuadras del estadio del club Deportivo Morón, que actualmente milita en la Primera Nacional.

La investigación avanzó con la Policía Federal Argentina y la causa fue remitida al Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. Entre las primeras medidas que se tomaron, se secuestró el celular del soldado y la toma de declaración testimonial a las otras personas que estaban en el predio.

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El hallazgo ocurrió cerca del acceso ubicado en el cruce de las calles Fray Santa María de Oro y Máximo Paz (Captura)

Según informó Primer Plano, la identidad del soldado permanece reservada, pero se conoció que era un joven de 20 años oriundo de la localidad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba.

En un comunicado, la Fuerza Aérea Argentina informó sobre el fallecimiento del soldado y remarcaron: “Cabe destacar que inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes y la Institución puso todos los medios a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, colaborando plenamente para facilitar la investigación y determinar las causas de este triste suceso”.

“Finalmente, la Fuerza Aérea Argentina desea expresar su profundo pesar por lo ocurrido, acompañando a sus seres queridos en este momento difícil y elevando una plegaria por su eterno descanso”, completó el escrito.

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Otros casos registrados

El episodio en Morón no es el primero que sacude a las Fuerzas Armadas en los últimos meses. El caso de mayor repercusión ocurrió en diciembre pasado, cuando el soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, fue hallado sin vida en la Quinta Presidencial de Olivos, donde cumplía funciones de custodia. La investigación posterior reveló que no se trató de un hecho aislado: Gómez era víctima de una red de extorsiones que operaba desde cárceles bonaerenses a través de una aplicación de citas.

La maniobra comenzó con la creación de un perfil falso en la plataforma Evermatch, bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. Una vez establecido el contacto, la organización enviaba un audio en el que una supuesta madre acusaba a la víctima de haber tenido conversaciones con una menor de 17 años. A continuación, un presunto policía —que usurpaba la identidad real del agente Matías Nahuel Conti, de la Policía de la Ciudad— llamaba al afectado para informarle que existía una causa judicial en curso y que podía evitar consecuencias legales mediante pagos inmediatos.

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Rodrigo Gómez soldado del regimiento de granaderos que se suicidó por una extorsión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las transferencias se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la banda, que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado y redistribuido para dificultar su rastreo. La presión no cesaba tras los primeros pagos: a las víctimas se les exigían nuevas sumas bajo amenazas reiteradas.

Gómez dejó una carta en la que describió el mecanismo al que fue sometido. “¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas?”, escribió el joven, y agregó: “Esos policías son más corruptos que otra cosa. Me dejaron con muchas deudas, pero bueno, ya no importa, ya nada importa”.

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Semanas más tarde, el 16 de enero, el Ejército Argentino confirmó la muerte de otro de sus integrantes, perteneciente al Centro Recreativo “Héroes de Malvinas”. El efectivo fue hallado sin vida en su domicilio particular en Quilmes, a medianoche. La investigación quedó en manos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. “El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”, señaló la institución en un comunicado oficial.

Ese episodio se sumó a otros dos que habían tenido lugar en diciembre. El suboficial principal Juan Pereira, con más de 28 años de servicio, fue encontrado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. Las primeras hipótesis apuntaron a un posible suicidio por ahorcamiento, aunque la carátula inicial fue “averiguación de causales de muerte”, a la espera de los resultados de la autopsia. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá. En Mendoza, en tanto, murió Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario que revistaba en el Liceo Militar General Espejo. Lima se encontraba con licencia psiquiátrica vigente desde hacía un mes y medio al momento del hecho, y no estaba en funciones ni dentro de instalaciones militares.

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