Hallaron muerto a otro efectivo del Ejército Argentino en Quilmes

El Centro Recreativo del Ejército "Héroes de Malvinas", ubicado en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada

El Ejército Argentino informó este sábado el fallecimiento de uno de sus integrantes, perteneciente al Centro Recreativo del Ejército “Héroes de Malvinas”. Apareció sin vida en la medianoche del 16 de enero, en su domicilio particular ubicado en el municipio bonaerense de Quilmes.

Así lo notificaron los familiares del efectivo. En la investigación del caso interviene la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

“El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”, señala el comunicado oficial de la secretaria general del Ejército Argentino, difundido este sábado.

El incidente refuerza la preocupación del Gobierno en torno a una serie de episodios recientes que involucran suicidios en el personal militar.

El primer episodio ocurrió en diciembre en la Residencia Presidencial de Olivos, donde un efectivo militar asignado a tareas de seguridad fue hallado sin vida en un puesto interno, según informó oficialmente Presidencia.

Personal médico constató el fallecimiento tras la activación inmediata de los protocolos correspondientes. La investigación está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, titular del juzgado federal interviniente, con la División Homicidios de la Policía Federal Argentina a cargo de las pericias. Entonces, Casa Rosada indicó que toda información oficial vinculada a este hecho iba a ser comunicada por la autoridad judicial.

El segundo ocurrió en la provincia de Corrientes. El suboficial principal Juan Pereira fue hallado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, de ese distrito. Pereira, de aproximadamente 50 años y con más de 28 años de servicio, fue encontrado en la madrugada por sus compañeros.

Militares del Ejército marchan en un acto oficial (Maximiliano Luna)

En ese incidente intervino Gendarmería Nacional, se desplegaron los protocolos de rigor y la causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, a través de la fiscalía de Monte Caseros. Las primeras hipótesis apuntaron a un posible suicidio por ahorcamiento, aunque la carátula inicial es “averiguación de causales de muerte”, a la espera de los resultados de la autopsia.

El Ejército Argentino abrió simultáneamente una investigación administrativa interna. Tras conocerse la noticia, el ministro de Defensa, Carlos Presti, expresó públicamente sus condolencias y manifestó su acompañamiento a la familia del suboficial.

El cuartel de Monte Caseros donde hallaron al suboficial muerto

La tercera muerte identificada sucedió en Mendoza, donde murió Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército Argentino. El deceso tuvo características violentas: se disparó con un arma que, según la información que circuló oportunamente, pertenecía a su padre, personal penitenciario.

Lima, quien revistaba en el Liceo Militar General Espejo, se encontraba con licencia psiquiátrica vigente desde hacía un mes y medio, con renovaciones quincenales. El día del hecho, el uniformado no estaba en funciones ni dentro de instalaciones militares.

La Policía Científica de Mendoza realizó las pericias, mientras que la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras asumió la investigación. El Ejército activó las medidas administrativas y de acompañamiento institucional habituales y colaboró con la Justicia. Además, en el mismo día, la pareja de Lima, R. G., una soldado voluntaria, denunció situaciones de violencia ante el punto focal de género del instituto. Según fuentes militares, se activaron los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Conocidos estos casos, el ministro Presti puso en marcha un convenio con el ministerio de Salud de la Nación para atender este tipo de situaciones.

La quinta presidencial de Olivos, donde murió otro efectivo

Entre las medidas adoptadas, se instruyó al Estado Mayor Conjunto para que se distribuya a todo el personal civil y militar un video realizado por especialistas sobre las problemáticas de salud mental. El objetivo es facilitar herramientas para identificar y gestionar situaciones potencialmente graves, en respuesta a la preocupación generada por la reiteración de estos casos.