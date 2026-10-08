Política

El Gobierno acumula malestar contra García Cuerva, pero diferencia la tensión del vínculo con la Iglesia

En Casa Rosada aseguran que el arzobispo de Buenos Aires envía mensajes en clave política y se alinea con el discurso opositor. Sin embargo, evitan confrontar con la institución en función de la coordinación por la visita del Papa. Las críticas internas

Pintura en acuarela de Javier Milei y Jorge García Cuerva estrechando manos en una oficina. Milei lleva banda presidencial, García Cuerva vestimenta eclesiástica.
Javier Milei y Jorge García Cuerva (Imagen Ilustrativa Infobae)
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“Trabajamos mejor con Kicillof que con García Cuerva”. La contundente y sorpresiva frase de un miembro de la mesa chica del Gobierno grafica como pocas veces el malestar que la Casa Rosada acumula, casi hasta el hartazgo, contra el arzobispo de Buenos Aires. La impensada afirmación resume el descontento tras los recientes cuestionamientos del monseñor Jorge García Cuerva, a quien diferencian de la Conferencia Episcopal, con la que aseguran mantener un buen vínculo.

Desde el oficialismo reconocieron que la relación con García Cuerva es “tensa” y confesaron que las diferencias también se trasladaron al plano de la organización de la visita del papa León, que estará en el país del 8 al 11 de noviembre, pero aclararon que se pudieron zanjar. “Cuerva aprovecha cualquier situación para bajar un mensaje más político. Todo el tiempo está buscando diferenciarse y ser funcional al discurso de la oposición”, le facturaron desde la mesa política.

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Durante la celebración por el Día de la Virgen de Luján, el arzobispo volvió a mostrarse crítico: cuestionó “la descalificación” y planteó que León XIV encontrará “una Argentina dividida y en crisis” durante su visita.

Sus palabras aumentaron el descontento que crecía en las filas libertarias, entre quienes sienten que García Cuerva “no está jugando limpio”, y que intenta influir en la percepción previa del país que tendrá el Papa. “Cruzó un límite. Habló de una Argentina desigual. Eso es querer pasarle un mensaje al papa, no es la posición de la Iglesia”, detectaron desde el entorno de Karina Milei.

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Karina Milei recibió al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo
Karina Milei recibió al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, en Casa Rosada

Asimismo, en Balcarce 50 aseguran ser respetuosos de la agenda alternativa que le atribuyen al arzobispo, quien le sugirió al Sumo Pontífice la visita a la cárcel de Devoto, en su calidad de delegado pontificio de la pastoral carcelaria, pese a no coincidir con la idea. “Hubiésemos preferido que fuera a visitar a las víctimas de la inseguridad, pero aún así lo respetamos”, expresaron.

Uno de los pocos que se atrevió a expresar públicamente su malestar fue el asesor Felipe Núñez, quien se expidió a través de su cuenta de X y sostuvo que como católico estaba “cansado” de García Cuerva, al que referenció como “este tipo”. “Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”, expresó y recibió el reposteo del ministro de Economía, Luis Caputo.

En paralelo a los cuestionamientos, en el Gobierno destacaron el vínculo construido con Marcelo Colombo, titular del episcopado, a quien Karina Milei recibió en su despacho, y se cuidaron de mantener la sintonía alcanzada a las puertas de la llegada de León XIV. “Es como si organizásemos la Navidad y nos peleáramos un día antes. No podemos dar la imagen de que no tenemos la suficiente madurez para dejar los temas de lado”, sostuvo un ladero de la funcionaria.

El mensaje del asesor económico, Felipe Núñez, contra García Cuerva que fue compartido por el ministro de Economía, Luis Caputo
El mensaje del asesor económico, Felipe Núñez, contra García Cuerva que fue compartido por el ministro de Economía, Luis Caputo

No obstante, en la administración libertaria se muestran al tanto de las divergencias existentes con la Iglesia, pero la llegada de León XIV al país funciona como un factor ordenador del vínculo, que nació complejo. Como contó este medio, los contrapuntos giran en torno a temas sensibles y centrales para la administración libertaria como la Ley de Tierras, la de Emergencia en Discapacidad, el aumento de la pobreza y el uso de las redes sociales.

Pese a los disgustos que generan los reproches, en Balcarce 50 admiten que toman nota y que trabajan para mejorar la situación social del país. Para eso, repiten, al igual que lo hace el presidente Javier Milei, que la foto “no es la que más gusta”.

”No queremos ser insensibles con un tercio de la población que la está pasando mal y que está debajo de la línea de la pobreza. Es humillante que en la Argentina hayamos hecho las cosas tan mal en política económica para tener tanta gente debajo de la línea de la pobreza. Ahora, recibimos una Argentina donde más del 50% de la gente estaba debajo de la línea de la pobreza", precisó el vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre el tema durante la última conferencia de prensa.

En Casa Rosada aseguran que la coordinación para garantizar la seguridad del papa funciona correctamente, por lo que descuentan que la buena sintonía se mantendrá hasta la visita. El operativo está a cargo de Karina Milei e involucra a los gobiernos de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.

Lo cierto es que todas las semanas representantes de los Poderes Ejecutivos, el Episcopado y el Vaticano se reúnen para avanzar en los detalles de la extensa agenda que León XIV protagonizará del 8 al 11 de noviembre. “Sería muy tonto de ambas partes pelearse ahora, en las vísperas de la visita de la persona más influyente de todas. A la Iglesia no se lo perdonarían y el Gobierno no es tan idiota”, expresó un libertario ante este medio.

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