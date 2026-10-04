Sociedad

Peregrinación a Luján: García Cuerva afirmó que el país acumula “abrazos pendientes” y apuntó contra la descalificación y la violencia

El arzobispo de Buenos Aires encabezó la misa central en la Basílica de Luján. Calificó la peregrinación como un espacio “sin grietas ideológicas ni exclusiones”. Y cerró: “Démosnos un abrazo de paz, los unos a los otros”

Un hombre con gafas, solideo rosa y casulla azul habla por un micrófono sobre un atril
El arzobispo de Buenos Aires en su misa dominical por la Peregirnación de Luján. (Captura)
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El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, encabezó este domingo la misa central de la 52.ª Peregrinación Juvenil a Luján, que reunió a los fieles que completaron el recorrido hasta la Basílica en esa ciudad bonaerense.

“La Virgen de Luján fue presentada como un abrazo capaz de reunir a un pueblo atravesado por el dolor, la falta de trabajo, la enfermedad y la violencia verbal, durante una peregrinación que convocó a los fieles a volver a sus hogares con un compromiso de fraternidad”, dijo el prelado en el comienzo de su misa.

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El mensaje pidió que la experiencia compartida en el camino se traduzca en respeto, perdón y diálogo entre argentinos. “Nadie vino solo. En cada paso trajimos a nuestras familias, a los amigos, al vecino que la está pasando mal, al conocido que perdió el trabajo, a los enfermos, a los que nos pidieron que rezáramos por ellos”, expresó la voz que se dirigió a los peregrinos.

La caminata fue descrita como un espacio sin “grietas ideológicas ni exclusiones”, donde el cansancio, las zapatillas gastadas y el deseo de llegar al santuario igualaron a todos. “Cuando nos descubrimos caminantes de un mismo pueblo, no le damos lugar al individualismo y a los discursos de odio”, sostuvo.

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La tormenta y la lluvia que sorprendieron a los participantes el día anterior fueron evocadas como una imagen de los padecimientos personales. El mensaje aludió a quienes sienten soledad, heridas, nostalgia o ausencias, y afirmó que María los recibe sin preguntar de dónde vienen ni cuántos kilómetros recorrieron.

Los abrazos pendientes en la vida pública

La exhortación vinculó el gesto religioso con las relaciones sociales y políticas del país. “Nuestra patria tiene muchos abrazos pendientes”, afirmó, antes de enumerar la necesidad de perdón frente a la descalificación y el insulto, solidaridad ante la indiferencia y encuentros profundos frente al extravío.

También pidió “curar los vínculos” del mismo modo en que los peregrinos atienden las ampollas de sus pies. Las heridas causadas por la intolerancia, la descalificación y la violencia física y verbal fueron señaladas como males que afectan al “corazón del pueblo”.

Peregrinación a Luján
La peregrinación se inició este sábado bajo una intensa lluvia. Foto: RS

“Así como nos curamos las ampollas, queremos, Madre, curar los vínculos entre nosotros. Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal supuran, y parece que se está infectando el corazón del pueblo. Por eso es tiempo de unirnos. Si la Virgen María, la Virgen de Luján, nos abraza a todos, es imposible mirar al otro con desprecio, porque el otro es mi hermano”, advirtió.

La convocatoria incluyó a los abuelos, las personas que piensan distinto, las personas con discapacidad y sus familias, quienes no tienen empleo, quienes duermen en la calle y los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga. “Nadie puede solo. Nos necesitamos y la necesitamos a María para seguir caminando en la vida”, se expresó.

El mensaje sostuvo que, si la Virgen abraza a todos, no hay lugar para mirar a otra persona con desprecio. La consecuencia propuesta fue que los peregrinos se conviertan en “artesanos de la fraternidad” al regresar a sus casas.

El llamado del papa León XIV y San Francisco de Asís

La reflexión recuperó palabras del papa León XIV durante un viaje a África: “Una madre ama a sus hijos aunque sean diferentes entre sí, a todos del mismo modo y con todo el corazón. También nosotros, ante la madre del corazón, queremos prometer hacer lo mismo, esforzándonos sin medida para que a nadie le falte el amor y con él lo necesario para vivir dignamente y ser felices”.

Según la cita, esa preocupación debe abarcar a quienes pasan hambre, a los enfermos que requieren cuidados, a los niños que necesitan educación y a los ancianos que deben transitar serenamente los años de su madurez. María, se afirmó, invita a compartir esa atención por las necesidades de los demás.

La peregrinación coincidió con la celebración de los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, recordado como “el santo de la concordia y la fraternidad”. Se pidió su intercesión para abrazar a quienes piensan distinto, a las personas más necesitadas y a los excluidos.

El cierre planteó que el país se prepara para una visita de León XIV y llamó a que la peregrinación en Luján sea una escuela de fraternidad. “Que dejemos de descalificar al hermano, de ser indiferentes con el que sufre y de dar lugar al odio entre nosotros”, concluyó el mensaje para agregar al cierre: “Démosnos un abrazo de paz, los unos a los otros”.

La ceremonia se celebró en un altar instalado en la Plaza Belgrano, frente al templo, en el horario previsto para la llegada de una parte importante de los caminantes.

García Cuerva ya había encabezado la misa arquidiocesana de ayer, sábado, a las 23:30, durante el último tramo de la marcha. Se calcula que la peregrinación convocó a más de dos millones de personas, pese a las lluvias y al descenso de temperatura. La organización desplegó voluntarios, puestos de asistencia y coordinación entre autoridades nacionales, provinciales y municipales, con alrededor de 60 puestos sanitarios a lo largo del trayecto.

Las misas dentro de la basílica durante el domingo

La imagen peregrina de la Virgen de Luján partió el sábado por la mañana desde la Iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. El recorrido fue de alrededor de 60 kilómetros hasta la basílica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Más de dos millones de personas peregrinaron rumbo a Luján (Gentileza: Santuario de Luján)

Acompañada por los fieles, la imagen atravesó los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez. Los primeros grupos que salieron durante la madrugada avanzaron con pilotos, paraguas y ropa impermeable.

Las celebraciones religiosas continuarán durante todo el domingo dentro de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El Santuario de Luján informó que las misas están previstas para las 9:30, las 11:00, las 13:00, las 15:00, las 17:00 y las 19:00.

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