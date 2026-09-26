Política

Monteoliva habló de la visita de León XIV a la cárcel de Devoto y dijo que la mudanza del penal será “muy pronto”

La ministra de Seguridad nacional dio detalles del encuentro que tendrá el Papa con los presos. Además, celebró que la Justicia anulara el fallo que declaraba la inconstitucionalidad de la ley penal juvenil

Entrevista a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sobre la situación actual de la cárcel de Devoto, en el marco de la visita del papa León XIV.
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El traslado de presos desde la cárcel de Devoto hacia Marcos Paz parecía ser inminente en septiembre. Si bien ese proceso ya está en marcha, la visita del papa León XIV a la Argentina coincide con ese plan de mudanza, que será “muy pronto”, definió la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva.

El obispo de Roma tiene previsto reunirse en su agenda oficial con presos de la unidad penal, como parte de sus actividades religiosas. Según detalló la funcionaria, Devoto costa de aproximadamente cinco unidades, cada una cuenta con alrededor de 300 presos. Al momento se calcula que ese número de internos permanece en la unidad penitenciaria.

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“Desde comienzo de año estuvimos haciendo referencia al último trimestre para la tan esperada mudanza” de Devoto a Marcos Paz, explicó. “La mudanza será en distintas fases y va a iniciar pronto”, indicó la funcionaria, y dijo que está todo dentro del “cronograma previsto”, aunque sin una fecha definida. “La mudanza de una cárcel no se hace de un día para el otro”, sostuvo en diálogo con radio Con Vos durante el programa Futuro Imperfecto que conduce Lorena Maciel.

De todos modos, aclaró que la totalidad de los 300 detenidos no participará del encuentro con León XIV. “Es un espacio acotado. No es que se encuentra con todos los presos que están en un penal”, afirmó Monteoliva, que explicó que la actividad del Papa tendrá un formato similar al de otras visitas a establecimientos penitenciarios.

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Según la ministra, la Iglesia católica seleccionará a los participantes a partir del trabajo de la pastoral penitenciaria y la elección de las “historias de vida”. Esos casos son enviados al Vaticano para que León XIV conozca previamente las experiencias de las personas que participarán de la reunión. “No dura más de veinte minutos”, precisó sobre la duración de la actividad, que incluirá una bendición para los presos convocados. “Es un espacio donde solamente está Su Santidad, obviamente los presos y el personal del Servicio Penitenciario Federal”, completó.

El Papa León XIV durante su visita al centro penitenciario ‘Brians 1’, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)
El Papa León XIV durante su visita al centro penitenciario ‘Brians 1’, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

La actividad está enmarcada en el amplio operativo de seguridad que se desplegará entre el 8 y el 11 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, los puntos que visitará el papa León XIV en su estadia en Argentina. En concreto, el periplo demandará un operativo de 120 horas ininterrumpidas, que abarcará tres jurisdicciones con participación de organismos nacionales, provinciales y porteños.

El esquema incluye la supervisión de tres aeropuertos, cuatro eventos masivos y 11 actividades cerradas, con un aforo estimado de siete millones de personas. “Es un operativo histórico porque es una visita histórica”, definió la ministra. “A la tarea de seguridad habitual ordinaria que hacemos, que no podemos descuidar, tenemos que incrementar este esfuerzo operativo”, sostuvo.

Monteoliva explicó que Javier Milei pidió coordinar todos los recursos disponibles para la visita papal. Además, contó que “el Presidente va a definir exactamente a qué actividad va” de todas las que desarrollará el pontífice, además de la reunión bilateral en la Casa Rosada durante la tarde del domingo 8 de noviembre.

El Presidente también participará de una actividad en el Palacio Libertad. Allí se prevé la presencia de gobernadores, del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, legisladores, representantes del Poder Judicial y miembros del cuerpo diplomático. “Va a estar toda la institucionalidad del país”, afirmó Monteoliva.

Alejandra Monteoliva y León XI

La judicialización del régimen penal juvenil

Durante la entrevista, Monteoliva también se refirió a la decisión de la Cámara de Apelaciones, en la que se revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del régimen penal juvenil, y apartó a la jueza Laura de Marinis de ese expediente.

La ministra sostuvo que la resolución judicial inicial “atentaba contra todo lo que venimos haciendo y planteando frente al régimen penal juvenil”. En ese marco, defendió la necesidad de que el Estado responda ante los delitos cometidos por menores de edad. “Es una necesidad que necesita la ciudadanía”, sostuvo.

La funcionaria definió la propuesta como un régimen equilibrado y consensuado. “El régimen penal juvenil es un régimen equilibrado y consensuado”, afirmó y destacó que se haya anulado el fallo de De Marinis. “Lo importante en democracia, para fortalecer la República, es tener la posibilidad de revisar esas definiciones”, señaló.

Laura Beatriz de Marinis
La jueza Laura Beatriz de Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad de la ley penal juvenil. Su fallo fue revocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Monteoliva, algunos fallos pueden afectar a las víctimas, a la Justicia y a la sociedad. “Hacen tanto daño no solo a las víctimas, sino también a la Justicia y a la sociedad en su conjunto”, afirmó. Ante la consulta sobre la fuerte reacción pública contra la decisión de la jueza, que quedó ante la posibilidad de un jury, la ministra concluyó: “Creo que hay temas que exceden las miradas individuales y donde están los grandes consensos. No lo veo como una exageración”.

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