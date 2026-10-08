Política

Bariloche: un concejal peronista agredió a su pareja durante una discusión y renunció a su banca

Leandro Costa Brutten asumió públicamente su responsabilidad por un episodio de violencia de género y presentó su renuncia al Concejo Deliberante. El edil era uno de los principales referentes de la oposición a la gestión de Wálter Cortés. Su nombre había comenzado a ser mencionado en el armado peronista provincial de cara a 2027

El caso del legislador rionegrino generó un fuerte impacto en la política local
El caso del legislador rionegrino generó un fuerte impacto en la política local (Concejo Deliberante de Bariloche)
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Un concejal peronista de Bariloche renunció este jueves a la banca que ocupa desde 2023, luego de protagonizar un episodio de violencia de género contra su expareja, durante una discusión ocurrida este miércoles al mediodía en el interior de un edificio de la ciudad.

Se trata de Leandro Costa Brutten, quien anunció su dimisión a través de las redes sociales y asumió públicamente la responsabilidad por lo ocurrido. Según relató el propio edil, durante la discusión persiguió a su expareja y le quitó por la fuerza el teléfono celular con el que ella lo estaba filmando.

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“Quiero informar de mi total responsabilidad y culpa por una situación condenable de la que soy absolutamente responsable”, admitió.

El concejal reconoció que protagonizó un “forcejeo violento” luego de que su expareja intentara filmarlo, una conducta que, según admitió, ella tenía “todo el derecho” de realizar. “Mi ex pareja me intentó filmar, le quité el teléfono con violencia”, señaló. Y agregó: “Actué mal con alguien a quien amo, la madre de mis hijos”.

Costa Brutten publicó un texto en donde asume la responsabilidad por lo ocurrido y presenta su renuncia ante el Concejo Deliberante de Bariloche
Costa Brutten publicó un texto en donde asume la responsabilidad por lo ocurrido y presenta su renuncia ante el Concejo Deliberante de Bariloche (Leandro Costa Brutten)

Costa Brutten sostuvo que no encuentra una explicación para su comportamiento y rechazó atribuir responsabilidades a terceros. “No le echo la culpa a nadie, la culpa es totalmente mía. Nadie tiene la culpa, menos mi familia”, afirmó.

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También señaló que nunca había atravesado una situación similar y sostuvo que era la primera vez que reaccionaba de esa manera ante un intento de ser filmado.

En su publicación, el dirigente peronista aseguró que se presentará ante la Justicia para afrontar las consecuencias legales que pudieran corresponder por el episodio. “Voy a asumir mi culpa total por mi repudiable actitud y mi comportamiento ilegal, contrario a lo que corresponde como hombre y ser humano, que siempre debe respetar a toda mujer y convivir con respeto de la ley en nuestra sociedad”, sostuvo.

La renuncia y el impacto político

Este jueves, Costa Brutten formalizó su renuncia a la banca de concejal, una decisión que tiene impacto no sólo institucional sino también en el escenario político local y provincial.

El edil se había consolidado desde su llegada al Concejo Deliberante como uno de los principales referentes de la oposición a la gestión del intendente Wálter Cortés, con un fuerte nivel de confrontación política con el oficialismo municipal.

Su salida modifica, además, el escenario dentro del peronismo barilochense, ya que Costa Brutten había adquirido protagonismo en la discusión política provincial y su nombre había comenzado a ser mencionado como un eventual integrante de un armado electoral del peronismo rionegrino para las elecciones de 2027.

En ese contexto, había trascendido la posibilidad de que pudiera acompañar en una fórmula a María Emilia Soria, mencionada como una de las figuras del peronismo con proyección para disputar la gobernación de Río Negro en 2027.

Centro cívico de Bariloche
Costa Brutten expresó: “Renuncio por carecer de aptitud moral y legal para representar a los barilochenses en el importante ámbito del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche”, explicó. (Municipalidad de Bariloche)

El propio Costa Brutten explicó que decidió dejar su banca porque considera que ya no reúne las condiciones personales que, a su criterio, son necesarias para ejercer la representación política. “Renuncio por carecer de aptitud moral y legal para representar a los barilochenses en el importante ámbito del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche”, explicó.

En esa línea, sostuvo que no tiene “capacidad moral ni ética” para continuar en el cargo. “¿Cómo voy a legislar o plantear una lucha para alguien si no puedo con mi alma?”, se preguntó. Y agregó en su descargo: “Uno no representa a nadie si no se maneja bien en la vida”, agregó, al sostener que existe una relación directa entre las conductas en el ámbito privado y el ejercicio de una función pública.

El dirigente también explicó que decidió hacer público lo ocurrido porque considera que forma parte de las responsabilidades inherentes a su exposición política. “Es un requisito de la vida pública dar la cara”, afirmó.

Walter Cortés 1 Bariloche
El intendente de Bariloche evitó realizar una valoración política sobre el episodio y sostuvo que se trata de una situación perteneciente al ámbito privado

Por su parte, el intendente Wálter Cortés reconoció que la renuncia de Costa Brutten representa un “sacudón político” para la escena local, teniendo en cuenta el rol que el concejal había asumido como uno de los principales opositores de su gestión.

Sin embargo, el jefe comunal evitó realizar una valoración política sobre el episodio y sostuvo que se trata de una situación perteneciente al ámbito privado.

En los infortunios de la vida de las personas, no me meto”, afirmó Cortés al ser consultado por la dimisión del edil. El intendente agregó que observa el episodio desde una perspectiva humana y señaló que se trata de “un momento de tristeza tanto para quien sufre una agresión como para quien la comete”.

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