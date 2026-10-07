Política

Villa La Angostura: intiman a una comunidad mapuche a abandonar un predio para evitar el desalojo

La comunidad Lof Melo tiene plazo hasta este viernes para retirarse de manera voluntaria del predio que ocupa en El Pedregoso. Si no lo hace, la querella solicitará al juez que fije la fecha para ejecutar el operativo. Los ocupantes anticiparon que resistirán la medida

Un grupo diverso de personas, incluyendo niños, se para al aire libre, sosteniendo carteles que protestan contra un desalojo, frente a una cabaña de madera y árboles
La comunidad mapuche Lof Melo anunció que resistirá la medida de desalojo
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La Justicia de Villa La Angostura intimó a la comunidad mapuche Lof Melo a desocupar el predio que ocupa en el paraje El Pedregoso. El plazo vence este viernes y, en caso de que no se produzca el retiro voluntario, la representación legal de la propietaria del inmueble solicitará al juez Francisco Astoul Bonorino que establezca una fecha para llevar adelante el desalojo.

Tras tomar conocimiento de la intimación, la comunidad convocó a otras organizaciones y comunidades de la zona para organizar una concentración en el lugar y resistir la medida. La convocatoria fue realizada para el mismo día en que vence el plazo judicial, mientras que referentes mapuches anticiparon que no acatarán la disposición.

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Una vez vencido el plazo, la defensa de María Cristina Broers podrá solicitar al magistrado que fije la fecha para concretar el operativo.

A mediados de agosto se realizó un desalojo parcial del lote pastoril 42, ocupado por la Lof Kinxikew, integrada mayoritariamente por miembros de la familia Quintriqueo. Sin embargo, el procedimiento no pudo completarse debido a la presencia de menores en el sector restante y a la necesidad de intervención de organismos competentes en esas circunstancias.

Poco después, el mismo magistrado libró un nuevo mandamiento para avanzar con la medida y, en ese contexto, intimó a la comunidad a retirarse voluntariamente del predio.

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Los mapuches usurparon el terreno en 2011
Los mapuches usurparon el terreno en 2011

Lejos de acatar la orden judicial, la comunidad convocó a otras organizaciones para concentrarse en el lugar ante la posibilidad de que se concrete el operativo.

El conflicto se remonta a 2011, cuando integrantes de la comunidad ingresaron al predio perteneciente a Broers y comenzaron a residir allí. La propietaria realizó la denuncia a comienzos de 2012 y, desde entonces, el expediente atravesó distintas instancias judiciales. Según la querella, más de 15 magistrados intervinientes coincidieron en la existencia del delito investigado.

Mientras tanto, la propietaria continuó afrontando regularmente los tributos correspondientes al inmueble, pese a no poder disponer del predio.

Semanas atrás, la Lof Melo obtuvo la personería jurídica otorgada por el gobierno de Neuquén. Si bien ese reconocimiento administrativo no interrumpe el avance del proceso judicial, su otorgamiento generó cuestionamientos debido a la simultaneidad entre la inscripción de la comunidad y el trámite judicial que tiene como eje la ocupación del inmueble.

Desalojo de mapuches en Villa La Angostura
Semanas atrás, la Lof Melo obtuvo la personería jurídica otorgada por el gobierno de Neuquén

“No es casual que la Lof Melo sea reconocida cuando existe una sentencia firme para su desalojo. No afecta el desenlace, que debería ser el desalojo, pero no se trata de una medida inocente”, señalaron fuentes vinculadas a la querella.

La Lof Melo convocó para este viernes a otras comunidades, sindicatos, referentes políticos y miembros de la sociedad civil a una concentración en el predio. En paralelo, en la ciudad de Neuquén, autoridades de la Confederación Mapuche de Neuquén anunciaron una convocatoria similar.

Los referentes de la comunidad sostienen que el objetivo de la concentración será resistir la ejecución del desalojo, aunque anticiparon que, una vez que se establezca la fecha del operativo, la protesta tendrá carácter “pacífico”.

En las últimas semanas, la Justicia rechazó distintos planteos de la defensa de la comunidad mapuche que buscaban evitar o suspender el desalojo. De esta manera, la ejecución de la medida quedó sujeta a que el magistrado establezca la fecha del operativo.

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