Política

Los tres estados brasileños fronterizos con Argentina quedaron en manos del bolsonarismo: qué puede cambiar en el día a día

Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul serán gobernados por el Partido Liberal. Misiones, que concentra la frontera argentina con Brasil, sigue de cerca la transición por la influencia que ejerce el país vecino

Retrato en acuarela de Flavio Bolsonaro a la derecha y un mapa en tonos verde, amarillo y azul del sur de Brasil a la izquierda.
Flavio Bolsonaro se impuso al sur de Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

San Javier y Porto Xavier son dos ciudades enfrentadas separadas por el río Uruguay. Hay un proyecto en marcha para construir un puente entre ambas márgenes y unir Misiones con Río Grande. Tendrá 950 metros de largo. Las proyecciones señalan que al entrar en funcionamiento, se triplicará el tránsito turístico y comercial.

El Gobierno federal brasileño cubrirá por completo los USD 43 millones que demandará su construcción. La obra es un ejemplo claro de que, para Misiones, Brasil puede ser más importante que Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Tras la primera vuelta del último fin de semana, el real se apreció casi un 5% frente al dólar. Eso implica que el cambio favorecerá las compras de brasileños en Misiones.

Cabe mencionar que además de los pasos legales, existen decenas de cruces clandestinos de la frontera. Y que la división de ambos países en algunos puntos es una mera formalidad. Entre Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cequeira, por caso, una calle divide los países.

Los comicios del domingo pasado no solo dejaron a Flavio Bolsonaro a nada de derrotar a Lula Da Silva en la puja por la presidencia. También hubo elecciones estaduales. Y los tres estados que tienen frontera con Argentina se pintaron del azul profundo del Partido Liberal.

PUBLICIDAD

El Partido Liberal, liderado por Flavio Bolsonaro, contará con 121 diputados y 28 senadores: será la principal fuerza legislativa de Brasil (REUTERS/Diego Herculano)
El Partido Liberal, liderado por Flavio Bolsonaro, contará con 121 diputados y 28 senadores: será la principal fuerza legislativa de Brasil (REUTERS/Diego Herculano)

Seguiremos con los contactos correspondientes en esta transición”, dijo a Infobae el ministro Coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori. El funcionario tiene a su cargo la relación con las gestiones estaduales brasileñas.

Las preocupaciones en la tierra colorada pasan por los cambios políticos que puede llegar a introducir Brasilia con la nueva administración. El cruceLul de argentinos a trabajar en los campos brasileños aprovechando la diferencia de cambio puede ser una. Las restricciones en la obra pública, que pongan en jaque proyectos como el puente con Rio Grande, es otra.

Por otro lado, en la región existen diversos organismos internacionales de cooperación integrados por gobiernos subnacionales. En el caso ambiental, por ejemplo, más de 40 municipios misioneros coordinan acciones con medio centenar de gobiernos locales brasileños.

Sartori también destacó que el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, mantiene un vínculo personal con el actual mandatario de Rio Grande, Eduardo Leite. Ahora la relación con las nuevas autoridades comenzará de cero porque no habrá continuidad política.

Qué Estados ganó el Partido Liberal

Paraná y Rio Grande estaban gobernados por el Partido Social Democrático (PSD). En el primero, hubo una victoria aplastante de Sérgio Moro, el exjuez de la Operación Lava Jato que terminó con Lula Da Silva tras las rejas. Moro logró el 50,1% de los votos y venció a Sandro Alex, candidato del PSD apoyado por el gobernador en ejercicio, Ratinho Júnior.

Los estados de Paraná y Rio Grande estaban gobernados por el Partido Social Democrático (PSD), liderados por Lula Da Silva (REUTERS/Brian Snyder)
Los estados de Paraná y Rio Grande estaban gobernados por el Partido Social Democrático (PSD), liderados por Lula Da Silva (REUTERS/Brian Snyder)

En Rio Grande, Juliana Brizola del PDT (Partido Democrático Laborista o Trabalhista, en portugués) fue la aliada de Leite que cayó frente a Luciano Zucco (PL). Cabe destacar que el PSD es opositor al PT de Lula Da Silva. El giro político, por tanto, es de un signo de la oposición a otro.

En Santa Catarina, mientras, hubo continuidad del PL. Jorginho Mello ganó la reelección con el 69% de los sufragios. Eso implica que seguirá al frente del Gobierno estadual por cuatro años más.

Los Bolsonaro en el Partido Liberal

El PL fue fundado por Álvaro Valle en la vuelta a la democracia en Brasil ocurrida en 1985. Su premisa era el “liberalismo social” que combinaba libertad económica y justicia social. Se caracterizó por ser un partido de centro pragmático. Uno de los dirigentes principales del espacio, José Alencar, fue vicepresidente de Lula en sus dos primeros mandatos (2003 - 2010).

En 2021, la afiliación del entonces presidente Jair Bolsonaro implicó un giro rotundo. El mandatario buscaba la reelección en 2022. Había sido electo en 2018 por el Partido Social Liberal, fuerza con la que rompió. Luego intentó crear un espacio propio y no resultó. Entonces se sumó al PL. Su hijo Flavio, actual candidato a la presidencia, siguió el mismo camino. A partir de ese momento, el sello contiene al bolsonarismo.

En aquel entonces, el PL tenía una representación acotada en el Parlamento brasileño: controlaba apenas 48 bancas de las 512 de la Cámara de Diputados y solo 2 de las 81 del Senado. Hoy se convirtió en la principal fuerza legislativa. Contará con 121 diputados y 28 senadores.

Temas Relacionados

BrasilParanáSanta CatarinaRío Grande do SulPartido LiberalMisionesúltimas noticiasSan JavierPorto XavierFlavio BolsonaroElecciones Brasil 2027Carlos SartoriHugo PassalacquaEduardo LeitePartido Social Democrático

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Patricia Bullrich va a estar adentro”: Santiago Santurio habló del armado libertario

El diputado nacional de La Libertad Avanza e integrante de Las Fuerzas del Cielo defendió el programa económico de Javier Milei, habló de la estrategia electoral y cuestionó las alianzas sin un plan común

“Patricia Bullrich va a estar adentro”: Santiago Santurio habló del armado libertario

Ley de Tierras: el Gobierno es optimista y negocia las adhesiones para dar de baja la sesión y asegurar el DNU 70

La Casa Rosada busca convencer a aliados para desactivar el intento opositor de voltear el megadecreto. Queda menos de una semana. En paralelo, la Corte Suprema convocó a conjueces para determinar la legitimidad de una organización para litigar sobre la derogación de la normativa de tierras

Ley de Tierras: el Gobierno es optimista y negocia las adhesiones para dar de baja la sesión y asegurar el DNU 70

Argentina importará un modelo educativo italiano que combina estudio y trabajo: las primeras tecnicaturas comenzarán en 2027

El sistema de los ITS Academy destina al menos la mitad de la formación a prácticas en empresas, y el resto al aprendizaje teórico. La iniciativa fue impulsada por la Cámara de Comercio e Industria Ítalo-Iberoamericana CCIIA. Empezará en Salta, con posibilidades de extenderse a Córdoba y otros puntos del país. El próximo paso será llevar la propuesta a Chile, en un plan de expansión latinoamericana

Argentina importará un modelo educativo italiano que combina estudio y trabajo: las primeras tecnicaturas comenzarán en 2027

Milei recuperó la confianza y rechaza fallos judiciales mientras el peronismo busca ordenar su interna

Tras lo sucedido con la Ley de Tierras, hubo una decisión judicial para exigir el cumplimiento del Financiamiento Universitario. Los lugares de poder que tiene La Cámpora en el gobierno de Kicillof

Milei recuperó la confianza y rechaza fallos judiciales mientras el peronismo busca ordenar su interna

Financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo judicial y las universidades preparan una movilización al Congreso

El Ejecutivo cuestionó la decisión que ordenó aplicar la norma mientras rectores y gremios universitarios convocaron a una marcha en reclamo de recursos, salarios y becas

Financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo judicial y las universidades preparan una movilización al Congreso

DEPORTES

El increíble video que compartió Valtteri Bottas de los 420 kilómetros que recorrió en bicicleta para ir del Gran Premio de Malasia al de Singapur

El increíble video que compartió Valtteri Bottas de los 420 kilómetros que recorrió en bicicleta para ir del Gran Premio de Malasia al de Singapur

Lane Johnson, el Eagle más leal, anuncia su retiro y pone su salud mental por delante del fútbol americano: “Es tiempo de decir adiós”

Los antecedentes de equipos que sufrieron quita de puntos en la Premier League

Un famoso árbitro español destacó el “noble” rasgo de Lionel Messi: “Nos podía haber echado en contra a 100 mil personas por partido”

Tevez recordó a “Cabañas”, su compañero de Fuerte Apache que era mejor que él y afirmó: “La mayoría de mis amigos de la infancia están muertos”

TELESHOW

La madre de la China Suárez le escribió a la mujer que recibió likes de Mauro Icardi: “Mamarracho”

La madre de la China Suárez le escribió a la mujer que recibió likes de Mauro Icardi: “Mamarracho”

El reencuentro de Wanda Nara y Kennys Palacios luego de estar distanciados: “Te dejé de ver y sos otra”

La nueva vida de Luciano Castro tras la ruptura con Griselda Siciliani: campañas, trabajo de actor y cuidado personal

El inesperado gesto de Celia Cuccittini con un cronista tras la despedida de Lionel Messi: “Ya pasó lo peor”

Pata Villanueva celebró sus 75 años en familia tras un largo proceso de recuperación

INFOBAE AMÉRICA

“Siete años consecutivos de fracasos”, el reclamo de un científico cubano al régimen ante la crisis de la isla

“Siete años consecutivos de fracasos”, el reclamo de un científico cubano al régimen ante la crisis de la isla

Un equipo identifica en Egipto una especie extinta de cocodrilo de hace 45 millones de años

Elecciones de 2026 en Costa Rica estuvieron marcadas por ataques digitales, montajes con IA y narrativas de fraude, según informe de la UCR

Honduras ocupa el puesto 157 de 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción

Fuga de la cárcel Fraijanes II, el saldo a un año del escape: 10 recapturados, un muerto y nueve en búsqueda