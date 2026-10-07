Los tres estados brasileños fronterizos con Argentina quedaron en manos del bolsonarismo: qué puede cambiar en el día a día

Flavio Bolsonaro se impuso al sur de Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

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San Javier y Porto Xavier son dos ciudades enfrentadas separadas por el río Uruguay. Hay un proyecto en marcha para construir un puente entre ambas márgenes y unir Misiones con Río Grande. Tendrá 950 metros de largo. Las proyecciones señalan que al entrar en funcionamiento, se triplicará el tránsito turístico y comercial.

El Gobierno federal brasileño cubrirá por completo los USD 43 millones que demandará su construcción. La obra es un ejemplo claro de que, para Misiones, Brasil puede ser más importante que Buenos Aires.

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Tras la primera vuelta del último fin de semana, el real se apreció casi un 5% frente al dólar. Eso implica que el cambio favorecerá las compras de brasileños en Misiones.

Cabe mencionar que además de los pasos legales, existen decenas de cruces clandestinos de la frontera. Y que la división de ambos países en algunos puntos es una mera formalidad. Entre Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cequeira, por caso, una calle divide los países.

Los comicios del domingo pasado no solo dejaron a Flavio Bolsonaro a nada de derrotar a Lula Da Silva en la puja por la presidencia. También hubo elecciones estaduales. Y los tres estados que tienen frontera con Argentina se pintaron del azul profundo del Partido Liberal.

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El Partido Liberal, liderado por Flavio Bolsonaro, contará con 121 diputados y 28 senadores: será la principal fuerza legislativa de Brasil (REUTERS/Diego Herculano)

“Seguiremos con los contactos correspondientes en esta transición”, dijo a Infobae el ministro Coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori. El funcionario tiene a su cargo la relación con las gestiones estaduales brasileñas.

Las preocupaciones en la tierra colorada pasan por los cambios políticos que puede llegar a introducir Brasilia con la nueva administración. El cruceLul de argentinos a trabajar en los campos brasileños aprovechando la diferencia de cambio puede ser una. Las restricciones en la obra pública, que pongan en jaque proyectos como el puente con Rio Grande, es otra.

Por otro lado, en la región existen diversos organismos internacionales de cooperación integrados por gobiernos subnacionales. En el caso ambiental, por ejemplo, más de 40 municipios misioneros coordinan acciones con medio centenar de gobiernos locales brasileños.

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Sartori también destacó que el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, mantiene un vínculo personal con el actual mandatario de Rio Grande, Eduardo Leite. Ahora la relación con las nuevas autoridades comenzará de cero porque no habrá continuidad política.

Qué Estados ganó el Partido Liberal

Paraná y Rio Grande estaban gobernados por el Partido Social Democrático (PSD). En el primero, hubo una victoria aplastante de Sérgio Moro, el exjuez de la Operación Lava Jato que terminó con Lula Da Silva tras las rejas. Moro logró el 50,1% de los votos y venció a Sandro Alex, candidato del PSD apoyado por el gobernador en ejercicio, Ratinho Júnior.

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Los estados de Paraná y Rio Grande estaban gobernados por el Partido Social Democrático (PSD), liderados por Lula Da Silva (REUTERS/Brian Snyder)

En Rio Grande, Juliana Brizola del PDT (Partido Democrático Laborista o Trabalhista, en portugués) fue la aliada de Leite que cayó frente a Luciano Zucco (PL). Cabe destacar que el PSD es opositor al PT de Lula Da Silva. El giro político, por tanto, es de un signo de la oposición a otro.

En Santa Catarina, mientras, hubo continuidad del PL. Jorginho Mello ganó la reelección con el 69% de los sufragios. Eso implica que seguirá al frente del Gobierno estadual por cuatro años más.

Los Bolsonaro en el Partido Liberal

El PL fue fundado por Álvaro Valle en la vuelta a la democracia en Brasil ocurrida en 1985. Su premisa era el “liberalismo social” que combinaba libertad económica y justicia social. Se caracterizó por ser un partido de centro pragmático. Uno de los dirigentes principales del espacio, José Alencar, fue vicepresidente de Lula en sus dos primeros mandatos (2003 - 2010).

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En 2021, la afiliación del entonces presidente Jair Bolsonaro implicó un giro rotundo. El mandatario buscaba la reelección en 2022. Había sido electo en 2018 por el Partido Social Liberal, fuerza con la que rompió. Luego intentó crear un espacio propio y no resultó. Entonces se sumó al PL. Su hijo Flavio, actual candidato a la presidencia, siguió el mismo camino. A partir de ese momento, el sello contiene al bolsonarismo.

En aquel entonces, el PL tenía una representación acotada en el Parlamento brasileño: controlaba apenas 48 bancas de las 512 de la Cámara de Diputados y solo 2 de las 81 del Senado. Hoy se convirtió en la principal fuerza legislativa. Contará con 121 diputados y 28 senadores.

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