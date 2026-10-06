Milei se proyecta como el “impulsor de la derecha” en la región y busca un liderazgo compartido con Bolsonaro

Javier Milei (AP)

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El día después de la ventaja en primera vuelta del senador Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, el Gobierno se ilusiona con la consolidación de un cambio de tendencia y vaticina un liderazgo compartido en la región. El planteo surge ante la posibilidad de que el hijo de Jair Bolsonaro se imponga en el balotaje del 25 de octubre ante Luiz Inácio Lula da Silva, lo que podría consolidar a otra figura de derecha con peso en el continente.

Si bien hay quienes sostienen que la proyección del dirigente del Partido Liberal (PL) supondrá una competencia directa para Milei por el lugar de principal nexo regional con Donald Trump, en la Casa Rosada relativizan esa posibilidad y plantean que ambas figuras podrían coincidir y potenciar al conservadurismo.

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Para eso, aspiran a consolidar al libertario como el impulsor del despliegue ideológico en la región, dado que fue uno de los primeros gobiernos de la nueva ola de derecha en asumir. Con ese objetivo, el oficialismo comparte un mapa comparativo de la Sudamérica de 2023, con fuerte predominio rojo, con el escenario actual, marcado por el avance de expresiones conservadoras.

En Balcarce 50 anticiparon la estrategia, que les permitirá sintetizar las contradicciones entre los deseos genuinos del libertario y los diagnósticos internos en torno a la elección de Brasil, la tercera economía más grande del mundo y el país con mayor peso del continente.

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El mapa que compartió Milei en redes sociales para destacar el avance de la derecha en la región

“Milei se va a subir al triunfo de Bolsonaro para vender que es por su influencia en la región y algo de eso hay. Para Argentina no es necesariamente bueno porque perdés singularidad e importancia dado que para Trump sos un socio estratégico clave, pero estando Brasil vales un poco menos”, admitió ante Infobae una fuente en estricta reserva.

En paralelo, el propio mandatario salió al cruce de quienes plantearon que el triunfo de Bolsonaro “era malo” para el país y apuntó contra “las mierdas humanas con micrófono” y a “los analistas zurdos y progres”. “El odio los tiene ciegos. Se van a seguir peleando con la realidad por exceso de odio, envidia y resentimiento”, planteó en X.

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Tras los vientos positivos para la derecha brasileña, en el Poder Ejecutivo fantasean con un liderazgo compartido y no lineal, que se construya en relación con otro referente de peso como Bolsonaro. Según exponen, Brasil fue históricamente reconocido por su peso económico en la región, mientras que la Argentina buscó ocupar un lugar de referencia “política y cultural”.

“Puede seguir habiendo un liderazgo dialéctico, porque Milei resultó ser una suerte de fenómeno que trascendió las fronteras”, enfatizó un hombre que transita a diario Casa Rosada.

El presidente Javier Milei junto al candidato de la derecha Flávio Bolsonaro (REUTERS/Jean Carniel)

Sin haber sido conversada, la postura es compartida en otra de las tribus del espacio. “Néstor (Kirchner) y Lula (da Silva) convivieron durante casi 8 años porque tenían particularidades distintas y economías complementarias. Milei fue a Brasil, se peleó con Lula, retiró el embajador y demostró estar dispuesto a poner el cuerpo por Flávio como no lo hizo ningún otro político”, ejemplificó un funcionario del entorno del mandatario.

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Luego de publicar una serie de mensajes en respaldo del carioca y contra Lula da Silva, y de celebrar la victoria derechista con el Gabinete, en el oficialismo se muestran cautelosos ante los comicios definitorios del 25 de octubre y aseguran que la participación de Milei estará supeditada a las necesidades de campaña del candidato brasileño. “No está previsto que vaya, pero va a depender de lo que necesite Bolsonaro”, sostuvieron desde la mesa chica de Milei.

El mayor de los hijos de Bolsonaro parece apoyarse en el libertario: el domingo invitó al Presidente a Brasil, luego de pronunciar la frase “viva la libertad, carajo”, popularizada por el argentino. Este mediodía, el exdiputado federal y hermano del candidato, Eduardo Bolsonaro, calificó de “profeta” a Milei por su trabajo en la región desde su cuenta de X.

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En Balcarce 50 tampoco desvinculan la agenda española del nuevo escenario geopolítico. No es casual que el libertario tenga en agenda un nuevo viaje a España, previsto para el 19 de octubre, ni que lo confirmara a horas de que Pedro Sánchez, con quien mantiene una pésima relación, convocara a elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, en medio de una crisis social.

Pese a que la sintonía de Milei es con VOX, en la administración libertaria anticipan que un eventual triunfo del Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, que actualmente aventaja en las encuestas también sería bien recibido.

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“Es una buena noticia sobre todo si gana la derecha después de que Milei vaya y se involucre. Es loco lo que pasa con el Presidente”, destacaron desde el karinismo, luego de que el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hiciera referencia a la “motosierra” de Milei.