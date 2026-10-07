Dirigentes del Partido Republicano se distancian de Trump mientras se debilitan en las encuestas a las 'midterms'

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Figuras tan destacadas del Partido Republicano como el gobernador por Texas, Greg Abbott, o la senadora por Maine, Susan Collins, se están distanciando públicamente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras pierden terreno en las encuestas para las elecciones legislativas de noviembre, las conocidas como 'midterms', que se celebran a mediados del mandato presidencial.

Trump viaja el jueves a Texas, su siguiente escala en la gira de mítines políticos que ha emprendido bajo la consigna de que la única forma de evitar una posible debacle del partido en los comicios pasa por convertir las elecciones en un referéndum sobre su figura. El jefe de la Casa Blanca ha adoptado esta estrategia al considerar que ningún candidato republicano tiene por sí mismo la pegada necesaria como para triunfar en sus respectivas elecciones.

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Ante semejante perspectiva, los dirigentes republicanos que están viendo cómo se debilitan sus opciones de triunfo han decidido guardarse las espaldas. Abbott, ahora mismo y según una encuesta publicada este fin de semana por el 'New York Times' a tres puntos de su rival demócrata, Gina Hinojosa, no acompañará al presidente en el mitin del jueves en San Antonio por "problemas de agenda", según su oficina.

El gobernador no ha querido dar más importancia a su ausencia. "Cada vez que Trump aparece en público las bases se estimulan. Hace un buen trabajo a la hora de organizarlas y fomentar la participación electoral", ha añadido el gobernador en declaraciones al diario 'Houston Chronicle'.

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El caso de Collins es todavía más drástico habida cuenta de la fría relación que mantiene con el presidente. "No soy su senadora favorita", comentó Collins esta semana durante un debate con su rival, el demócrata Troy Jackson, con el que ahora mismo está virtualmente empatada según una encuesta publicada el martes por YouGov.

La senadora, de hecho, defendió durante el careo que el estado había progresado gracias a que había puesto en marcha políticas alejadas de la agenda de Trump.

El presidente no ha comentado sobre estos desplantes y ha preferido centrarse en su estrategia personal, que ha ido adaptando a conveniencia dada la urgencia de la situación, como demuestra su llamamiento este pasado fin de semana al voto por correo, un mecanismo electoral que Trump, históricamente, ha considerado un método diseñado específicamente para el fraude.

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El Partido Republicano en cualquier caso, está claramente a la defensiva en cinco estados que Trump ganó por entre 11 y 16 puntos en los comicios presidenciales de 2024, siendo Kansas la incorporación más reciente, un estado que Trump ganó por 16 puntos hace dos años y que no ha elegido a un senador demócrata desde 1932.