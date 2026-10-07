Política

El armado electoral de Bolsonaro reabrió el debate sobre los jóvenes y la militancia digital en las listas de Milei

Romo y un tuitero resaltaron el rol de los militantes y la diputada karinista Romina Diez le contestó. En el sector de Santiago Caputo aseguran que no es parte de una interna porque no hubo cruces

Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei
El presidente Javier Milei, el asesor Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei
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El lugar de relevancia que les dio Flávio Bolsonaro en su campaña presidencial a los jóvenes -y, en particular, a los militantes en redes- reactivó con fuerza el eterno debate del Gobierno sobre el rol de la militancia digital en La Libertad Avanza. Un año después de que el sector de Santiago Caputo, que lidera a esos grupos, quedara prácticamente por completo fuera de las nóminas libertarias en las Legislativas por decisión de Karina Milei. Y meses antes del armado de las listas para las elecciones presidenciales del 2027.

El primer puntapié ocurrió el lunes por la tarde, 24 horas después de las elecciones en Brasil. Cuando todos los analistas políticos presagiaban un triunfo para el hijo de Jair Bolsonaro en el ballotage, uno de los alfiles de Santiago Caputo, Agustín Romo, tuiteó: “En Brasil varios jóvenes profesionales que se hicieron famosos por su activa militancia en redes sociales a favor de Bolsonaro acaban de ganar gobernaciones, bancas de diputados y senadores. Fueron los más votados en sus distritos contra los políticos tradicionales. Interesante”.

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Después, un tuitero pro Milei de los que tienen mayor cantidad de seguidores, que suele ser retuiteado por el Presidente, republicó ese mensaje y sumó: “Tenemos que aprender de la derecha brasilera”.

El presidente Javier Milei y el senador brasilero Flávio Bolsonaro (Foto AP/Ettore Chiereguini)
El presidente Javier Milei y el senador brasilero Flávio Bolsonaro (Foto AP/Ettore Chiereguini)

Ni Romo ni ese usuario habían dirigido específicamente sus mensajes a alguien en particular. Pero una de las dirigentes más cercanas a Karina Milei, Romina Diez, recogió el guante. “Muchachos, recordemos que el año pasado desde LLA logramos llevar al Congreso a los dos diputados más jóvenes de la historia argentina: Agustín Pellegrini y Valentina Ravera. Celebro que esto suceda también en Brasil y en el mundo. Y que se le dé visibilidad y difusión... Los jóvenes tienen que ser protagonistas de su propio futuro. Porque si ellos no se meten, otros van a decidir por ellos! Viva la libertad carajo”, les escribió, en plural.

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Varios libertarios de Caputo tienen una relación cercana con Eduardo Bolsonaro, exiliado en Estados Unidos y líder de una parte de la dirigencia joven de la derecha brasilera y se sintieron identificados con su modo de hacer campaña. No así con el espacio que les dieron en su propio partido. Otros se envalentonaron.

Pero en Las Fuerzas del Cielo, decididos a acatar la orden de la cúpula de evitar -volver a- azuzar la interna, aseguraron que el mensaje había sido constructivo y no buscaba confrontar. De hecho, Romo no contestó el mensaje de la diputada santafecina.

Javier Milei junto a Karina Milei, Santiago Caputo, Lule Menem y Pilar Ramírez
Javier Milei junto a Karina Milei, Santiago Caputo, Lule Menem y Pilar Ramírez

En las redes, no obstante, la temperatura subió. A lo largo del martes, mientras el país seguía la despedida de Messi, varios tuiteros se sumaron al comentario de Romo, pero en claro modo de reclamo.

Nuevamente, en el sector de Caputo negaron tener que ver con esos mensajes. “Son orgánicos, espontáneos de militantes que escriben lo que sienten, no son controlables”, dijeron, deseosos por bajar la espuma, con la intención de no confrontar con el karinismo.

Hacia la noche, Romina Diez empezó a contestarles a esos otros usuarios que se habían subido al mensaje de Romo (quien, desde entonces, solo opinó sobre otros temas). Diez dijo, repetidamente, que estaba dispuesta a escuchar y eventualmente sumar dirigentes jóvenes que lo quisieran.

Por lo bajo, un libertario de la tropa digital deslizó a este medio que el atributo de la juventud por sí solo no basta, en referencia a los sub-30 que Diez incluyó en las listas.

Mientras, Sebastián Pareja y el grupo de Karina Milei en PBA -donde esta discusión fue más resonante, en especial durante el belicoso cierre de listas del año pasado- se mantuvieron al margen de la discusión.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sólo destacó en su cuenta los mensajes de Diez. Y Santiago Oría, también de la tropa de Karina Milei, y uno de los más duros con el caputismo, se sumó a la cruzada de Diez: “Es ESPECTACULAR el grupo de LLA Santa Fe”, dijo el Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación.

En medio de la euforia por Messi, Milei no se sumó anoche a las discusiones política que afloraban en su territorio preferido. Si estuvo muy activo, dedicado al partido en el Monumental.

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