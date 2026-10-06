Una diputada libertaria propone suspender los sueldos de los diputados que insulten en el Congreso de la Nación

Mercedes Llano, diputada nacional LLA, en Infobae en Vivo

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Mercedes Llano, diputada nacional de La Libertad Avanza, presentó en Infobae al Amanecer una iniciativa para sancionar en el Congreso a quienes agravien a otros legisladores o asistentes con descuentos salariales

Durante una entrevista exclusiva con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Luciana Rubinska, Mica Mendelevich y Belén Escobar, Llano precisó que el texto lo presentó como representante del Partido Demócrata, fuerza que preside a nivel nacional, aunque integra el bloque de La Libertad Avanza.

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La legisladora vinculó la propuesta con su experiencia previa en la Legislatura de Mendoza. “Yo he sido legisladora por la provincia de Mendoza, una provincia donde la solidez institucional, si bien se ha deteriorado, cuenta con otra calidad”, afirmó.

Sobre el funcionamiento del debate parlamentario mendocino, Llano describió: “Tiende a darse en términos de tolerancia, de mucho respeto, y se impone el legislador por la firmeza de sus convicciones y la solidez de sus argumentaciones”.

La diputada situó la iniciativa frente a episodios registrados en el recinto. “Ante la seguidilla de insultos, de falta de respeto hacia el resto de los legisladores, hacia las autoridades de la Cámara, la semana pasada hubo una que revistió una enorme gravedad”, sostuvo.

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Llano planteó que el sistema vigente no ofrece una respuesta efectiva. “Hoy lo que sucede es que finalmente no se aplica ninguna sanción. Están previstas algunas sanciones, como los llamamientos, la prohibición de la palabra, pero en los hechos son realmente muy remotas”, dijo.

Según detalló, la propuesta evita la creación de una nueva instancia disciplinaria. “Es una sanción inmediata que no implica la conformación de ningún tipo de comisión que pueda implicar eventualmente la dilación o el no tratamiento de esa sanción”, señaló.

La diputada indicó que el procedimiento se activaría mediante una decisión del cuerpo legislativo. “Un diputado que insultase, que denigrase a un compañero o a personas que estuviesen presentes en una comisión o en el recinto, directamente se somete a una votación para una eventual sanción”, explicó.

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La pena prevista contempla la suspensión de haberes por un mes ante un primer episodio. “La quita de la dieta por un mes” sería la consecuencia por un insulto o agravio, según describió Llano.

Para los casos de reiteración, el proyecto eleva el alcance de la medida. “Si ese tipo de conducta se reiterase, entonces la suspensión se extiende por tres meses o si fuese acompañada por una agresión de naturaleza física”, precisó.

Al referirse al criterio para determinar qué conductas deberían ser sancionadas, Llano mencionó “expresiones soeces, también denigrantes, insultos”. Y añadió que, cuando el hecho ocurra en el recinto, la cuestión deberá someterse a votación.

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La diputada indicó que la persona cuestionada tendría oportunidad de responder antes de la resolución. “La persona a quien se cuestiona tiene una cantidad de minutos para defenderse”, afirmó.

El reglamento actual habilita la retractación, pero Llano propuso que no alcance para dejar sin efecto la medida. “Aunque se retracte, lo mismo hay que aplicar la sanción”, sostuvo.

El dirigente político Juan Grabois discute con asistentes en una sala de auditorio mientras una persona intenta sujetarlo.

Mercedes Llano defendió las formas y respaldó el planteo de Milei

Llano vinculó el aumento de estas situaciones con el clima político y con la dinámica de las redes sociales. “En un ámbito de polarización, este tipo de prácticas y también con la incidencia y la lógica de las redes se están arraigando no solo en nuestras democracias, sino también en otras”, dijo.

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Como antecedente, la diputada señaló una modificación aplicada en Chile. “Desde el 2023 se ha incorporado al reglamento interno del Parlamento este tipo de sanciones”, afirmó sobre ese caso.

Consultada por los insultos del presidente Javier Milei, Llano delimitó el alcance de su proyecto: “Nosotros estamos poniendo el foco en lo que atañe específicamente al funcionamiento” del Congreso.

La legisladora sostuvo que existen mecanismos distintos para evaluar las expresiones del Poder Ejecutivo. “Para otro tipo de presidentes tienen otro tipo de herramientas”, respondió.

Luego expuso su posición sobre el estilo comunicacional del mandatario. “Las formas son a las que adhiero y, en línea con un liberalismo político que yo pregono y que defiendo, sí me interesan las formas”, expresó.

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Llano también manifestó su respaldo a la discusión que plantea Milei sobre medios y pauta oficial. “Sí entiendo perfectamente lo que plantea el presidente en cuanto al fondo”, aseguró.

La diputada relacionó las expresiones del jefe de Estado con la política de publicidad oficial. “En un ámbito en el que se ha cancelado la pauta publicitaria, sus expresiones son´una reacción a la falta de verdad, de honestidad”, sostuvo.

Aunque marcó una diferencia sobre ese modo de intervenir en el debate público, Llano afirmó: “Aunque yo no comparto la forma, creo que hay otro estilo, pero entiendo el fondo y lo acompaño en este planteo”.

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Sobre Mendoza, la diputada cuestionó el uso de recursos públicos para publicidad. “Acá en la provincia se invierten multimillonarias cifras orientadas a callar a las voces disonantes o instaurar un relato”, afirmó.

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