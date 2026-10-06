Inauguraron la séptima planta productora de carbonato de litio en Argentina, en el límite de Salta y Catamarca

Representantes de la empresa Posco encabezan la inauguración de la planta comercial de litio Sal de Oro II en el límite entre Salta y Catamarca.

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POSCO Argentina inauguró la Planta II del proyecto Sal de Oro, con una capacidad de producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, en el Salar del Hombre Muerto, en la Puna. La puesta en marcha se realizó el 6 de octubre de 2026 y estuvo acompañada por un acuerdo entre Salta, Catamarca y la empresa para avanzar con nuevas etapas que proyectan una producción de 100.000 toneladas anuales de productos de litio.

La compañía surcoreana acumula una inversión superior a USD 2.000 millones en Argentina desde el inicio de sus operaciones, con actividad en las provincias de Salta y Catamarca. La nueva instalación empleará tecnología convencional para elaborar carbonato de litio, un insumo destinado a baterías y sistemas de almacenamiento energético, informó POSCO Argentina.

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La inauguración reunió a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; a los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil; y a directivos de POSCO Holdings. También asistieron el embajador de Corea en Argentina, Chong Hwa Lee, y autoridades nacionales, provinciales, empresariales y comunitarias.

Karina Milei, Diego Santilli, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil encabezaron la inauguración de la planta, junto a representantes de la empresa POSCO.

El proyecto ya cuenta con una planta de hidróxido de litio que puede producir 25.000 toneladas por año. Con la incorporación de la planta de carbonato, POSCO ampliará su actividad industrial en el país, aunque el inicio comercial estará acompañado por un período de aumento gradual de la producción durante 2027, según la agencia Noticias Argentinas.

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Karina Milei transmitió un mensaje del presidente Javier Milei durante el acto. La funcionaria afirmó: “Quiero traerles el saludo de nuestro presidente, Javier Milei, que agradece especialmente a POSCO por seguir confiando en la Argentina. Esta nueva inversión significa más producción, más empleo y más oportunidades para la región”.

La secretaria general agregó que el Gobierno nacional valora a quienes invierten y generan empleo. “Gracias a POSCO y a todos sus trabajadores y directivos que hicieron posible este nuevo paso. Esperamos que sea uno de muchos más”, expresó.

La inversión incluye el desarrollo de capacidades productivas, tecnológicas y laborales vinculadas con la actividad minera. La empresa señaló que su presencia en las dos provincias impulsó contrataciones, demanda de servicios y oportunidades para compañías de la región.

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El proyecto se ubica en la puna de Salta y Catamarca. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

El emprendimiento generó más de 5.000 puestos de trabajo, entre ellos más de 600 empleos directos dentro de POSCO Argentina. La compañía trabaja además con más de 270 proveedores locales y desarrolla programas de capacitación en oficios, becas, asistencia médica, visitas educativas y acciones comunitarias, de acuerdo con Noticias Argentinas.

Diego Santilli ubicó a la minería entre las actividades con potencial de expansión en el país. “Hoy, en la Argentina, hay un segundo motor que empuja fuertemente, que es el oil and gas, que está empujando a nuestro país a salir de una balanza deficitaria a una balanza superavitaria. Y éste, hoy, es el tercer motor de la República Argentina: la minería”, sostuvo el jefe de Gabinete.

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El funcionario consideró que la actividad minera avanza hacia el lugar que el Gobierno pretende alcanzar. “Hoy estamos inaugurando el comienzo de un camino”, dijo durante la ceremonia.

El proyecto Sal de Oro recibió un financiamiento de hasta USD 700 millones liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Según POSCO Argentina, esos recursos respaldan la estructura financiera de la iniciativa, el comienzo de las operaciones de las plantas y la aplicación de estándares internacionales de sostenibilidad junto con bancos internacionales.

La empresa también indicó que Sal de Oro II fue aprobada dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El esquema ofrece estabilidad normativa y seguridad jurídica para inversiones de largo plazo, dos condiciones que la compañía vinculó con el desarrollo de instalaciones de gran escala.

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Ejecutivos de una empresa minera surcoreana y autoridades celebran la inauguración de una planta de litio en el límite entre Salta y Catamarca.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, planteó que el impacto de la actividad debe medirse más allá de los volúmenes de producción. “El desarrollo minero no se mide únicamente en toneladas exportadas o números fríos; se mide en la calidad de vida de cada trabajador, de cada proveedor local y de cada familia puneña”, afirmó.

El mandatario salteño añadió que el resultado de una iniciativa de este tipo depende de las capacidades locales y del vínculo con los habitantes de la zona. En una publicación en redes sociales, sostuvo que la planta fortalece a proveedores y genera nuevas oportunidades para ambas provincias.

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El acuerdo para las etapas III y IV

Los gobiernos de Salta y Catamarca suscribieron con POSCO Argentina un Memorándum de Entendimiento destinado a coordinar el desarrollo de las etapas III y IV de Sal de Oro. El objetivo es llevar el proyecto a una capacidad anual de 100.000 toneladas de productos de litio.

El acuerdo prevé coordinar permisos y procedimientos administrativos, facilitar el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en las próximas fases, fortalecer el contacto con comunidades y ampliar las oportunidades de empleo y de desarrollo de proveedores locales.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, señaló que la cooperación entre ambas jurisdicciones permitió establecer una zona de trabajo conjunto para recibir inversiones y producir litio. También indicó que el acuerdo brindó condiciones para que POSCO avanzara sin que las provincias resignaran la defensa de sus respectivos territorios.

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El mandatario catamarqueño definió a la nueva planta como el primer proyecto incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que entra en funcionamiento en su provincia. “Firmamos un memorándum para avanzar con las etapas III y IV de Sal de Oro, con la proyección de alcanzar las 100.000 toneladas anuales de productos de litio”, expresó.

Representantes de la empresa Posco y autoridades provinciales participan en la inauguración de una planta productora de litio en el límite entre Salta y Catamarca.

La expansión prevista busca consolidar la inserción del emprendimiento en la cadena global de valor del litio y ampliar la formación de talento técnico en la región. El entendimiento también contempla acciones conjuntas con instituciones educativas, empresas y comunidades.

In Hwa Chang, CEO de POSCO Holdings, afirmó que la empresa concentrará sus esfuerzos en asegurar la operación estable y la competitividad de las plantas I y II. “Estamos evaluando en profundidad inversiones adicionales como la próxima etapa de crecimiento”, señaló.

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El directivo aseguró que las próximas decisiones de inversión se realizarán mediante cooperación con los gobiernos y las comunidades argentinas. POSCO Argentina está presente en el país desde 2018 y desarrolla el proyecto Sal de Oro en Salta y Catamarca.