Política

Inauguraron la séptima planta productora de carbonato de litio en Argentina, en el límite de Salta y Catamarca

La minera surcoreana Posco puso en funcionamiento el proyecto Sal de Oro II, que tiene capacidad para producir 23 mil toneladas anuales de carbonato de litio. Karina Milei, Diego Santilli y los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl estuvieron presentes

Directivos con cascos blancos en un escenario al aire libre frente a humo de colores y un edificio con el logo de Posco Argentina
Representantes de la empresa Posco encabezan la inauguración de la planta comercial de litio Sal de Oro II en el límite entre Salta y Catamarca.
Guardar

POSCO Argentina inauguró la Planta II del proyecto Sal de Oro, con una capacidad de producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, en el Salar del Hombre Muerto, en la Puna. La puesta en marcha se realizó el 6 de octubre de 2026 y estuvo acompañada por un acuerdo entre Salta, Catamarca y la empresa para avanzar con nuevas etapas que proyectan una producción de 100.000 toneladas anuales de productos de litio.

La compañía surcoreana acumula una inversión superior a USD 2.000 millones en Argentina desde el inicio de sus operaciones, con actividad en las provincias de Salta y Catamarca. La nueva instalación empleará tecnología convencional para elaborar carbonato de litio, un insumo destinado a baterías y sistemas de almacenamiento energético, informó POSCO Argentina.

PUBLICIDAD

La inauguración reunió a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; a los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil; y a directivos de POSCO Holdings. También asistieron el embajador de Corea en Argentina, Chong Hwa Lee, y autoridades nacionales, provinciales, empresariales y comunitarias.

Un grupo de personas formadas en fila posan sonrientes frente a un cartel azul que anuncia el proyecto Sal de Oro
Karina Milei, Diego Santilli, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil encabezaron la inauguración de la planta, junto a representantes de la empresa POSCO.

El proyecto ya cuenta con una planta de hidróxido de litio que puede producir 25.000 toneladas por año. Con la incorporación de la planta de carbonato, POSCO ampliará su actividad industrial en el país, aunque el inicio comercial estará acompañado por un período de aumento gradual de la producción durante 2027, según la agencia Noticias Argentinas.

PUBLICIDAD

Karina Milei transmitió un mensaje del presidente Javier Milei durante el acto. La funcionaria afirmó: “Quiero traerles el saludo de nuestro presidente, Javier Milei, que agradece especialmente a POSCO por seguir confiando en la Argentina. Esta nueva inversión significa más producción, más empleo y más oportunidades para la región”.

La secretaria general agregó que el Gobierno nacional valora a quienes invierten y generan empleo. “Gracias a POSCO y a todos sus trabajadores y directivos que hicieron posible este nuevo paso. Esperamos que sea uno de muchos más”, expresó.

La inversión incluye el desarrollo de capacidades productivas, tecnológicas y laborales vinculadas con la actividad minera. La empresa señaló que su presencia en las dos provincias impulsó contrataciones, demanda de servicios y oportunidades para compañías de la región.

El proyecto se ubica en la puna de Salta y Catamarca. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo
El proyecto se ubica en la puna de Salta y Catamarca. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

El emprendimiento generó más de 5.000 puestos de trabajo, entre ellos más de 600 empleos directos dentro de POSCO Argentina. La compañía trabaja además con más de 270 proveedores locales y desarrolla programas de capacitación en oficios, becas, asistencia médica, visitas educativas y acciones comunitarias, de acuerdo con Noticias Argentinas.

Diego Santilli ubicó a la minería entre las actividades con potencial de expansión en el país. “Hoy, en la Argentina, hay un segundo motor que empuja fuertemente, que es el oil and gas, que está empujando a nuestro país a salir de una balanza deficitaria a una balanza superavitaria. Y éste, hoy, es el tercer motor de la República Argentina: la minería”, sostuvo el jefe de Gabinete.

El funcionario consideró que la actividad minera avanza hacia el lugar que el Gobierno pretende alcanzar. “Hoy estamos inaugurando el comienzo de un camino”, dijo durante la ceremonia.

El proyecto Sal de Oro recibió un financiamiento de hasta USD 700 millones liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Según POSCO Argentina, esos recursos respaldan la estructura financiera de la iniciativa, el comienzo de las operaciones de las plantas y la aplicación de estándares internacionales de sostenibilidad junto con bancos internacionales.

La empresa también indicó que Sal de Oro II fue aprobada dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El esquema ofrece estabilidad normativa y seguridad jurídica para inversiones de largo plazo, dos condiciones que la compañía vinculó con el desarrollo de instalaciones de gran escala.

Un grupo de personas con trajes formales y chaquetas de alta visibilidad posa para una fotografía al aire libre bajo un cielo despejado
Ejecutivos de una empresa minera surcoreana y autoridades celebran la inauguración de una planta de litio en el límite entre Salta y Catamarca.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, planteó que el impacto de la actividad debe medirse más allá de los volúmenes de producción. “El desarrollo minero no se mide únicamente en toneladas exportadas o números fríos; se mide en la calidad de vida de cada trabajador, de cada proveedor local y de cada familia puneña”, afirmó.

El mandatario salteño añadió que el resultado de una iniciativa de este tipo depende de las capacidades locales y del vínculo con los habitantes de la zona. En una publicación en redes sociales, sostuvo que la planta fortalece a proveedores y genera nuevas oportunidades para ambas provincias.

El acuerdo para las etapas III y IV

Los gobiernos de Salta y Catamarca suscribieron con POSCO Argentina un Memorándum de Entendimiento destinado a coordinar el desarrollo de las etapas III y IV de Sal de Oro. El objetivo es llevar el proyecto a una capacidad anual de 100.000 toneladas de productos de litio.

El acuerdo prevé coordinar permisos y procedimientos administrativos, facilitar el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en las próximas fases, fortalecer el contacto con comunidades y ampliar las oportunidades de empleo y de desarrollo de proveedores locales.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, señaló que la cooperación entre ambas jurisdicciones permitió establecer una zona de trabajo conjunto para recibir inversiones y producir litio. También indicó que el acuerdo brindó condiciones para que POSCO avanzara sin que las provincias resignaran la defensa de sus respectivos territorios.

El mandatario catamarqueño definió a la nueva planta como el primer proyecto incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que entra en funcionamiento en su provincia. “Firmamos un memorándum para avanzar con las etapas III y IV de Sal de Oro, con la proyección de alcanzar las 100.000 toneladas anuales de productos de litio”, expresó.

Cinco hombres con trajes y abrigos posan sobre una alfombra roja frente a un depósito industrial con carteles impresos de Posco Argentina
Representantes de la empresa Posco y autoridades provinciales participan en la inauguración de una planta productora de litio en el límite entre Salta y Catamarca.

La expansión prevista busca consolidar la inserción del emprendimiento en la cadena global de valor del litio y ampliar la formación de talento técnico en la región. El entendimiento también contempla acciones conjuntas con instituciones educativas, empresas y comunidades.

In Hwa Chang, CEO de POSCO Holdings, afirmó que la empresa concentrará sus esfuerzos en asegurar la operación estable y la competitividad de las plantas I y II. “Estamos evaluando en profundidad inversiones adicionales como la próxima etapa de crecimiento”, señaló.

El directivo aseguró que las próximas decisiones de inversión se realizarán mediante cooperación con los gobiernos y las comunidades argentinas. POSCO Argentina está presente en el país desde 2018 y desarrolla el proyecto Sal de Oro en Salta y Catamarca.

Temas Relacionados

CatamarcaSaltaLitio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Camioneros: qué obligaciones adicionales se incluyeron en el acuerdo

A dos semanas de haber sido firmado, la Secretaría de Trabajo convalidó el aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027, en sintonía con la pauta oficial. La resolución oficial incorpora puntos que deben cumplir el gremio y las empresas

El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Camioneros: qué obligaciones adicionales se incluyeron en el acuerdo

Diputados retomó el debate sobre Malvinas: la oposición pide tratar algunos puntos por separado para apoyar

Más de una decena de especialistas y representantes de organizaciones civiles expusieron en un plenario de comisiones. Advirtieron sobre las atribuciones que concentrará el Consejo de Seguridad Nacional y la discrecionalidad que tendrá el Poder Ejecutivo

Diputados retomó el debate sobre Malvinas: la oposición pide tratar algunos puntos por separado para apoyar

El video que compartió Javier Milei por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

El presidente publicó un tuit en sus redes sociales y envió un mensaje por el retiro del astro argentino con la camiseta albiceleste

El video que compartió Javier Milei por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones

La PIA acusó a Ricardo Oreste Garione de haber incrementado injustificadamente su patrimonio durante la gestión de Cristina Kirchner. El requerimiento también alcanza a familiares, exparejas y un exsocio señalados como supuestos testaferros

Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones

El gobierno de Entre Ríos avanza con una reforma laboral para terminar con la industria del juicio en la provincia

Rogelio Frigerio envió un proyecto para modificar el Código Procesal Laboral para reducir la litigiosidad y generar mayor previsibilidad para trabajores y empresas

El gobierno de Entre Ríos avanza con una reforma laboral para terminar con la industria del juicio en la provincia

DEPORTES

Messi fue nombrado socio honorario de River Plate antes de su despedida: el detalle en el carnet que hizo furor

Messi fue nombrado socio honorario de River Plate antes de su despedida: el detalle en el carnet que hizo furor

La emoción de Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini en el palco del Monumental antes de la despedida de Messi de la Selección

El momento en el que Messi rompió en llanto arriba del micro que trasladó a la selección argentina al Monumental

Jugó con Messi en sus dos primeros partidos con la Selección y fue a la despedida como espectador: “Me lo llevo para toda la vida”

Partido histórico: Lionel Messi se despide de la selección argentina ante Benín en el estadio Monumental

TELESHOW

Las primeras fotos del Chato Prada después de su separación de Lourdes Sánchez: “Qué alegría”

Las primeras fotos del Chato Prada después de su separación de Lourdes Sánchez: “Qué alegría”

La reflexión de Nico Vázquez sobre el futuro de Lionel Messi: “Este es un punto de partida para todo lo que él quiere vivir”

Mirtha Legrand recibió el alta del Sanatorio Mater Dei tras casi tres semanas internada

Valentina Pergolini reveló por qué dejó Popstars: “Me dio mucha lástima tener que irme”

Emilia Attias se mostró por primera vez en redes con su novio: "A vos, feliz todo"

INFOBAE AMÉRICA

Bomberos mantienen bajo vigilancia a más de 10 colonias en la capital hondureña por lluvias

Bomberos mantienen bajo vigilancia a más de 10 colonias en la capital hondureña por lluvias

Guatemala: La autoridad aeronáutica no puede establecer si los helicópteros vistos en Huité eran militares o ilegales

Panamá suma vuelo directo desde Bogotá a la Riviera Pacífica

Tripulantes abandonaron lancha con casi 3,000 unidades de licor de contrabando en frontera Costa Rica - Panamá

Quién es Anna Bensi, la joven cubana que recibió una sanción de limitación de libertad