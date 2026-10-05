Política

“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos”, Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por el triunfo parcial en Brasil

Tanto el Presidente como referentes del peronismo se refirieron a la victoria en la primera vuelta del dirigente de derecha, que ahora deberá enfrentar un balotaje con Lula da Silva

El candidato de derecha se impuso en los comicios del país vecino (REUTERS/Alexandre Meneghini)
El candidato de derecha se impuso en los comicios del país vecino (REUTERS/Alexandre Meneghini)
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Aunque todo sucedió del otro lado de la frontera, las elecciones en Brasil mantuvieron la atención de los políticos en la Argentina, que siguieron de cerca el proceso para analizarlo de cara al 2027, cuando tocará decidir el futuro de la Casa Rosada. Una vez que se conocieron los resultados, los principales dirigentes locales se hicieron eco del sorpresivo triunfo en primera instancia de Flávio Bolsonaro, que ahora deberá someterse a la segunda vuelta.

“La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!”, escribió el presidente Javier Milei.

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El posteo de Milei
El posteo de Milei

Asimismo, la jefa del oficialismo argentino en el Senado, Patricia Bullrich, sostuvo que, con este resultado, ” se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica”.

”Argentina y Brasil tienen una oportunidad histórica para nuestros pueblos: más comercio, más inversiones y más trabajo. Es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre nuestros países. Felicitaciones, Flávio Bolsonaro”, comentó la ex ministra de Seguridad.

Los primeros datos oficiales del escrutinio marcaban que, con apenas poco más del 3% de las mesas relevadas, el candidato de derecha estaba primero con más de 50 puntos y 10 de diferencia de su principal rival, el actual mandatario, Luiz Inácio “Lula“ da Silva.

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Sin embargo, en ese momento los dirigentes argentinos seguían guardando silencio y unas horas más tarde la distancia entre los adversarios se achicó, confirmando que habrá un balotaje.

Fue recién en ese momento que comenzaron a aparecer en las redes sociales algunas opiniones al respecto, a favor y en contra del líder del Partido Liberal (PL) brasileño.

“Como hace cuatro años, volvemos a estar acá para acompañar a Lula en este nuevo desafío. Con la misma esperanza, con la convicción intacta y con el deseo de que Brasil siga avanzando por el camino de la transformación, la inclusión y la dignidad de su pueblo, una senda que debemos retomar en Argentina a partir de octubre del 2027“, escribió en su cuenta de X Victoria Tolosa Paz.

El mensaje de Tolosa Paz en apoyo a Lula
El mensaje de Tolosa Paz en apoyo a Lula

La diputada de Unión por la Patria, que viajó para estar en el búnker del Partido de los Trabajadores (PR), subió una foto con el mandatario del país vecino para acompañar el texto.

“Con la certeza de que los pueblos de nuestra América tienen mucho por construir juntos, siempre del lado de la democracia, la justicia social y la dignidad. ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Brasil!“, agregó.

Por su parte, el también diputado, pero socialista, Esteban Paulón, comentó: “Habrá segunda vuelta en Brasil a fines de octubre. Seguramente el resultado final será más ajustado aun y mañana comienza otra campaña, otra elección! Bora Lula para estas tres intensas semanas y ¡a ganar!”.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, comentó un tuit de Eduardo Bolsonaro con la frase “la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del Cielo”.

“Felicito a mi querido amigo Flávio Bolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”, posteó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

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