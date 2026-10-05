Camioneros presionó en la calle por las indemnizaciones de USD 200 millones, pero no se incluirán en los nuevos pliegos

Pablo Moyano, en la marcha del Sindicato de Camioneros que se hizo ante la Comuna 1 de CABA

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Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, se puso al frente este lunes de la movilización de trabajadores de recolección de residuos de CABA para presionar por el pago de indemnizaciones en los próximos contratos del servicio entre 2028 y 2038, un beneficio que ronda los 200 millones de dólares y que el gobierno de Jorge Macri no prevé mantener cuando venzan las concesiones vigentes.

La protesta sindical, que se hizo ante la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo 250, y no ante la Legislatura porteña como se había anunciado, coincidió con la audiencia pública y virtual en la que se analizan los anteproyectos del servicio público de higiene urbana que regirán en la Ciudad dentro de dos años.

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Como anticipó Infobae, el gobierno porteño no incluirá el pago de las indemnizaciones en los próximos contratos cuando venza la prórroga de las concesiones de la recolección de basura, en septiembre del año próximo.

La marcha del Sindicato de Camioneros obligó a cortar el tránsito en la avenida Paseo Colón

Aún quedan dudas acerca de qué pasará con las indemnizaciones previstas en los contratos actuales, que fueron prorrogados hasta septiembre de 2028: el sindicato de Hugo y Pablo Moyano no está seguro de que en el presupuesto de la Ciudad para 2027, que el jefe de Gobierno presentará en la Legislatura porteña, estén contempladas las partidas para resarcir económicamente a los 6 mil trabajadores del sector.

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En el último pliego licitatorio, cuyo vencimiento se prorrogó hasta septiembre de 2028, dentro del Régimen de Personal Operativo figura el ítem “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.

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