A la espera de los primeros resultados, Milei sigue con optimismo la elección en Brasil y respaldó a Bolsonaro en redes

El presidente Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro (REUTERS/Jean Carniel)

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Las personas que frecuentaron al presidente Javier Milei en los últimos días revelaron a Infobae que las elecciones presidenciales en Brasil se colaron en varias conversaciones que mantuvo en las últimas horas. El mandatario sigue desde la quinta de Olivos el desempeño del candidato de derecha, el senador Flávio Bolsonaro, que este domingo se mide contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la presidencia del país vecino.

Durante la jornada del domingo, el libertario se mostró activo en redes sociales y, pese a no haberse pronunciado de manera explícita, compartió mensajes en respaldo al hijo de Jair Bolsonaro, el expresidente con el que trazó un vínculo de cercanía.

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Asimismo, replicó desde su cuenta de Instagram un posteo para marcar diferencias con el líder del Partido de los Trabajadores (PT), en medio del peor momento de la relación bilateral, con los vínculos diplomáticos reducidos al nivel de encargados de negocios.

La publicación consta de una foto que contrapone el pasado de Milei como arquero de Chacarita con el de Lula da Silva. Para retratar al presidente brasileño, eligieron una imagen tomada por la policía durante su detención, ordenada por la dictadura brasileña en 1980, tras haber encabezado una huelga en el sector metalúrgico de la zona metropolitana de São Paulo.

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El mensaje en redes de Javier Milei contra Lula da Silva en el marco de las elecciones en Brasil

El posteo coincide con las recientes críticas de Milei, quien en declaraciones al medio francés Le Point volvió a calificar a su par de Brasil de “ladrón” y lo acusó de estar libre “por un tecnicismo administrativo orquestado por un juez cómplice (en referencia al magistrado del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes)”.

Como contó este medio, el oficialismo se muestra optimista ante la posibilidad de avanzar en una nueva expresión de la derecha en la región, aunque descuenta que los resultados de los comicios darán lugar a una segunda vuelta electoral, prevista para el 25 de octubre. Si bien sostienen que este domingo Lula da Silva podría imponerse, se ilusionan con un triunfo de Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje.

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Según supo Infobae de fuentes oficiales, aún no hubo comunicación del Poder Ejecutivo con el senador carioca, pero aseguran que una vez que estén oficializados los primeros resultados, previstos para después de las 17, se concretarán los primeros intercambios. “Ya llegar al balotaje es un triunfo para Flávio. Milei puso el cuerpo para que le vaya bien. Ya nadie habla de que Lula gana cómodo en primera vuelta”, precisó un funcionario del entorno de Milei.

Esta mañana, Flávio Bolsonaro reveló que tiene intenciones de invitar a Milei a Brasil y planteó que su país necesita “un cambio”. Incluso, pronunció la frase “viva la libertad, carajo”, frase popularizada por el libertario, ante la rueda de medios que lo escoltó hasta la escuela Barão Homem de Mello de Vila Isabel, en Río de Janeiro, en la que votó.

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El candidato presidencial Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), levanta el pulgar frente a un colegio electoral tras votar en las elecciones generales celebradas en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de octubre de 2026 (REUTERS/Pilar Olivares)

Tras la invitación, en Casa Rosada revelaron que, si bien el calendario internacional es complejo, dado que en agenda figura una nueva visita a Estados Unidos para mediados de octubre, no descartan un nuevo viaje de Milei a Brasil si los resultados acompañan al dirigente del Partido Liberal (PL).

Si el escenario es favorable para el referente de derecha, el continente sumará una nueva expresión a la “ola azul”, como denominan en Balcarce 50 al avance conservador, que consideran clave para “la transformación”. No obstante, algunas voces de la administración libertaria plantean que, de imponerse el líder del Partido Liberal, se verían complejizados los planes de consolidar a Milei como el líder natural de la derecha regional y principal interlocutor con el gobierno de Donald Trump.

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Pese a los diagnósticos internos, desde el entorno del mandatario aseguran que los deseos de triunfo son genuinos. “Cree en el cambio y está convencido de que Brasil tiene que ser parte. Está más allá de cualquier especulación política”, precisaron ante este medio.