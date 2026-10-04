Flávio Bolsonaro dijo que Brasil “necesita un cambio” y que busca llegar a la presidencia para “liberar al pueblo”

Elecciones en Brasil, Flávio Bolsonaro

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Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor y senador brasileño, votó este domingo en Río de Janeiro con la expectativa de imponerse en la primera vuelta frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tras depositar su voto, sostuvo que “Brasil necesita cambio” y pidió un respaldo electoral contra lo que definió como una “era de atraso” del Gobierno.

El sondeo de Datafolha divulgado el sábado situó a Lula con 45 % de intención de voto, frente al 42 % de Bolsonaro. La diferencia mantiene a los dos principales aspirantes en un empate técnico, aunque el opositor aseguró que percibe una tendencia favorable en la recta final.

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Flávio Bolsonaro votó acompañado de su mujer en una escuela de Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)

Bolsonaro fue el primer candidato presidencial en votar, apenas 20 minutos después de la apertura de los centros electorales. Acudió a la escuela municipal Barão Homem de Mello, en el barrio carioca de Vila Isabel, junto a su esposa Fernanda Bolsonaro.

Con una camisa amarilla de manga corta y un adhesivo con el número 22, que lo identifica en la urna electrónica, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro habló con los periodistas pese a mostrarse afónico tras los últimos días de campaña.

El senador planteó su mensaje como un voto de rechazo a la administración de Lula y vinculó esa expectativa con los sondeos previos a la jornada. “Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era del atraso”, dijo ante la prensa.

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Y agregó: “Quiero que Brasil elija a su presidente hoy”.

Bolsonaro habló con la prensa luego de votar en Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares)

El candidato sostuvo que puede ganar la Presidencia en la primera vuelta por el “movimiento muy claro” de crecimiento que, a su juicio, reflejan las encuestas. Para evitar una segunda vuelta, uno de los postulantes debe superar la mitad de los votos válidos.

Si ninguno alcanza ese umbral, los dos candidatos más votados disputarán una nueva elección el domingo 25 de octubre. El Tribunal Superior Electoral comenzará a divulgar los primeros boletines oficiales una vez que hayan cerrado los colegios en todo el país.

La jornada electoral reúne a unos 158,7 millones de votantes, 2 millones más que en 2022. Los ciudadanos eligen la fórmula presidencial, los gobernadores de los 27 estados, los 513 diputados, dos tercios del Senado y los representantes de las asambleas legislativas regionales.

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Los centros de votación abrieron a las 08:00 y cerrarán a las 17:00. Los electores votarán en medio millón de urnas electrónicas distribuidas en 92.000 lugares de votación de los 5.570 municipios del país.

Bolsonaro dijo que "Brasil necesita un cambio" (REUTERS/Ricardo Moraes)

San Pablo concentra el mayor colegio electoral, con más de 34 millones de electores, equivalentes al 21 % del padrón. Le siguen Minas Gerais, con más de 16 millones de personas habilitadas, y Río de Janeiro, con casi 13 millones.

Casi 919.000 brasileños se inscribieron para votar desde el exterior, un alza del 32 % respecto de 2022. Los primeros resultados completos se esperan pocas horas después del cierre gracias al sistema electrónico que Brasil utiliza desde hace 30 años.

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La campaña estuvo marcada por acusaciones de corrupción, insultos y difusión de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro. Ninguno de los dos candidatos participó en debates públicos para confrontar sus propuestas.