Tras acompañar a Milei a París, Jorge Macri propuso que una reforma de las PASO rija recién desde las elecciones de 2031

Jorge Macri propuso postergar cualquier modificación del sistema de las PASO para el año 2031 con el fin de evitar debates por conveniencias electorales inmediatas.

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Jorge Macri planteó que cualquier modificación de las PASO debería aplicarse recién para las elecciones de 2031, con el argumento de evitar que las reglas electorales se debatan en función de las conveniencias inmediatas. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también realizó un balance del viaje a París junto al presidente Javier Milei y gobernadores, al que definió como una instancia para exhibir ante inversores una posición compartida sobre el rumbo económico e internacional del país.

En una entrevista con Radio Mitre, Macri aclaró que durante la visita a Francia no recibió un pedido del Gobierno nacional para respaldar la reforma electoral que contempla la eliminación de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. “Nadie del Gobierno nacional me pidió apoyo en la reforma electoral”, afirmó.

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El titular del Ejecutivo porteño señaló que la continuidad o la eliminación de las PASO debe ser discutida por el Congreso, donde el PRO tiene autoridades de bloque tanto en Diputados como en el Senado. Aunque consideró legítimo abrir la discusión, expresó reparos ante la posibilidad de modificar el sistema antes de la próxima competencia electoral.

El Gobierno nacional busca reunir respaldos legislativos para una reforma que incluya la eliminación de las primarias. En ese marco, la convocatoria de gobernadores a la Argentina Week tuvo también una lectura política: la Casa Rosada apuntó a acercar posiciones sobre ese proyecto y sobre el Presupuesto 2027

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“Siempre prefiero no discutir las reformas electorales para la elección que viene, porque todo eso después parece muy teñido de lo que me conviene o de lo que le conviene a tal o a cual”, sostuvo. En esa línea, propuso que un eventual cambio se trate para “la que sigue, la otra”, en referencia a 2031.

El jefe de Gobierno porteño reclamó priorizar el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia por encima de la discusión sobre las elecciones primarias.

Macri pidió que el debate político tenga una prioridad adicional. “Me gustaría que esté el mismo énfasis e interés en discutir Ficha Limpia”, dijo, y cuestionó que se preste mayor atención a las primarias que a los requisitos para integrar listas electorales. “Además de discutir cómo elegimos, me gustaría saber a quién elegimos”, añadió.

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El viaje a Francia buscó mostrar oportunidades de inversión

El jefe de Gobierno regresó de París luego de una agenda que incluyó encuentros con empresarios, autoridades francesas y gobernadores argentinos. Según explicó, la delegación buscó presentar sectores con potencial para atraer capitales, con la minería, el petróleo y el gas como ejes principales.

La *Argentina Week* se desarrolló entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre con paneles sobre energía, agroindustria, pesca, economía del conocimiento e inteligencia artificial. Milei asistió acompañado por 13 gobernadores, Macri y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto; además, mantuvo una reunión bilateral con Emmanuel Macron. La presencia de los mandatarios fue leída por el oficialismo como una señal de sintonía para avanzar con sus proyectos legislativos, aunque varios de ellos no habían confirmado públicamente su posición sobre las PASO.

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La Ciudad, por su parte, expuso sus capacidades en tecnología, inteligencia artificial, industria del conocimiento y talento. Macri afirmó que los proyectos extractivos también generan actividad en Buenos Aires porque varias compañías tienen allí sus oficinas centrales y requieren servicios especializados.

La comitiva argentina encabezada por Javier Milei y gobernadores promovió sectores de minería, energía y tecnología durante la Argentina Week en París.

“Fue un viaje útil para contarle a inversores hacia dónde está yendo el país y qué tiene cada provincia para ofrecer”, resumió. Además, dijo que el presidente francés Emmanuel Macron valoró la orientación internacional de la Argentina desde la llegada de Milei y la recuperación del orden fiscal.

El dirigente del PRO consideró que la presencia de gobernadores de distintos partidos junto al Presidente tuvo valor político frente a los inversores. Según relató, Milei agradeció a los mandatarios provinciales por participar de la misión y por expresar una voluntad de no regresar a escenarios de inflación elevada, déficit fiscal y alineamientos externos que, a su entender, afectaban la relación con las democracias occidentales.

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“Para el mundo es importante ver que no solo La Libertad Avanza, sino también el PRO y muchos gobernadores provinciales tienen la misma visión”, señaló Macri. De todos modos, evitó anticipar definiciones electorales entre esos espacios y afirmó que esas discusiones deberán darse el año próximo.

Bullrich “representa bien” a la Ciudad en el Senado, dijo Macri

Consultado por las declaraciones de Patricia Bullrich sobre una posible candidatura presidencial, Macri sostuvo que no le sorprendía su intención de aspirar a cargos de alta responsabilidad. Recordó que fue candidata del PRO en 2023 y que luego respaldó a Milei y se integró al Gobierno nacional.

El jefe de Gobierno destacó la relación que mantiene con la senadora, aunque remarcó que actualmente pertenece a La Libertad Avanza. “Tiene decisión, coherencia y representa bien a la Ciudad en el Senado”, afirmó.

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Jorge Macri afirmó que la senadora Patricia Bullrich representa bien a la Ciudad de Buenos Aires a pesar de su integración en La Libertad Avanza.

Ante la consulta sobre una eventual alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en territorio porteño, evitó pronunciarse: “Es una discusión del año que viene”.

La Ciudad prepara un operativo para la visita del papa

Macri también se refirió a la visita del papa León XIV a la Argentina y anticipó que la Ciudad prepara un dispositivo coordinado con el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la seguridad del Vaticano.

El principal evento está previsto en el Monumento a los Españoles y el Gobierno porteño calcula una asistencia cercana al millón de personas durante cada una de las dos jornadas centrales. “Van a ser días con un poco de lío y habrá que tener paciencia”, advirtió, aunque sostuvo que la llegada del pontífice será “una gran oportunidad para el reencuentro”.

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El mandatario indicó que los traslados del Papa requerirán cortes y protocolos especiales, pero aseguró que la administración porteña cuenta con experiencia en la organización de grandes concentraciones. También anticipó que el operativo deberá contemplar el momento en que la comitiva se traslade desde la Ciudad hacia territorio bonaerense.