“Riesgo Kicillof”: con los mercados como lanza, el Gobierno usó el viaje de Milei para polarizar hacia el 2027

Javier Milei en Nueva York

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“Es muy pelotudo. Nos la deja servida siempre. Es fantástico”. Una importante figura de la comunicación del Gobierno se regodeaba hacia el final del miércoles por la forma en la que salieron diferentes usuarios del ecosistema libertario a insultar y cuestionar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que mantuvo una agenda en Nueva York, paralela a la del presidente Javier Milei.

En el entramado de cuentas trolls y de funcionarios libertarios activaron una suerte de operativo para difundir el contraste entre la agenda de ambos dirigentes. “La diferencia es que mientras Kicillof se fue a pavear allá aprovechando que íbamos a estar ahí, Milei fue invitado a la Asamblea General de la ONU”, agregan desde la Casa Rosada. La intensidad que han puesto en esa confrontación solo se explica en el hecho de que lo siguen viendo como el precandidato peronista con el que mejor pueden confrontar de cara a un eventual balotaje: “Seguimos creyendo que un balotaje con un ultra es lo mejor para nosotros”.

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Kicillof se lanzó como candidato a presidente el pasado sábado en un acto en Avellaneda para, días después, tomarse un vuelo y arribar en Nueva York. Su primera actividad fue un encuentro con representantes de fondos de inversión, algunos en calidad de tenedores de bonos provinciales -como Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesaret- y otros como interesados de conocer qué tenía la cúpula de la Gobernación para decir, siendo que el economista peronista es una de las principales figuras que pretende competir el año próximo.

Axel Kicillof con fondos de inversión en Nueva York.

Este suceso no pasó desapercibido para la Casa Rosada. Fue el mismo Milei quien al día siguiente, en una disertación organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional, atribuyó la suba del Riesgo País a la visita del gobernador bonaerense por territorio estadounidense: “Aparece en la zona de los 500, sube y fluctúa, pero si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, sube. Creíamos que era boludo, pero no tanto”. Una fuente del Gobierno afirma que uno de los motivos por lo que lo dijo fue que, mientras el gobernador se reunía con inversores, el diputado nacional Maximo Kirchner y otros integrantes del bloque de Unión por la Patria presentaron un proyecto para crear un impuesto a las transferencias al exterior. Los números concretos indican que el Riesgo País subió ocho ruedas consecutivas. Antes que cualquier viaje.

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“Sobre Axel pesa un estigma muy fuerte sobre su vinculación con el kirchnerismo y su pensamiento económico. Está bien que se presente. Pero hoy su credibilidad es cero, principalmente por los kirchneristas que están dentro de su espacio político. Ese es el gran tema que tiene por resolver”, explica a Infobae uno de los principales enlaces entre la Casa Rosada y Washington, quien agrega que el ministro de Economía, Luis Caputo, está particularmente empesinado en hablar con fondos inversores para brindarles algo más de calma de cara al año próximo. “Les dice que hay un colchón de reservas, que la dolarización de carteras que hay hoy en día es significativa y que el año próximo podrían haber más dólares”, afirma.

Pese a ese mensaje de calma que buscan dar algunos actores del equipo económico, el Gobierno también comenzó a bordear su narrativa en base al “Riesgo Kicillof”.

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En una entrevista publicada ayer por Bloomberg en Línea, el CEO de JPMorgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, Facundo Gómez Minujin aseguró que “si gana Milei, durante el siguiente mandato seguro que [la Argentina] es investment grade”. Esto fue utilizado por Milei para repostear una publicación similar -que la atribuía erroneamente al CEO global del banco estadounidense, Jamie Dimon- y escribir “sacala del ángulo, kukita... MAGA!”.

Tuit de Javier Milei (X)

El director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia, Santiago Oría, replicó el mismo posteo para decir: “Si Milei reelige el país va a ser irreconocible en 2031. Va a poder hacer la reforma tributaria y aduanera. Van a llegar millones de inversiones. Va a dejar un legado de liberalismo que durará décadas”.

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En tanto, la economía argentina muestra señales mixtas: el PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre y podría registrar una segunda caída consecutiva en el tercero, lo que la pondría técnicamente en recesión. Sin embargo, el Gobierno sostiene sus pilares de baja de inflación y estabilidad cambiaria, mientras sectores como la energía y el agro lideran el crecimiento. El empleo formal retrocedió, la informalidad subió al 45% y el consumo sigue débil, aunque el índice de confianza del consumidor mejoró, especialmente en el interior del país y en los sectores de menores ingresos.

Tal como publicó Infobae, en Wall Street, bancos como Citibank, Morgan Stanley y JP Morgan mantienen una visión optimista sobre la continuidad de Milei. El Citi proyecta un crecimiento del PBI del 3,2% para 2027, una inflación mensual del 1,9% y salarios por encima de los niveles de 2023. A nivel electoral, señalan que sin PASO y con una oposición dividida, crecen las chances de una victoria en primera vuelta. No obstante, el informe también advierte sobre un fenómeno regional preocupante: casi todos los oficialismos latinoamericanos perdieron sus elecciones, lo que representa una señal de alerta para el Gobierno

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