Política

“Riesgo Kicillof”: con los mercados como lanza, el Gobierno usó el viaje de Milei para polarizar hacia el 2027

La Casa Rosada activó a su equipo de comunicación para contrastar la agenda neoyorquina del mandatario bonaerense con la participación del mandatario libertario. “Un balotaje con un ultra es lo mejor para nosotros”, avisan

Milei disertó en Nueva York con eje en la defensa de los valores occidentales, la libertad económica y la seguridad estratégica
Javier Milei en Nueva York
Guardar

“Es muy pelotudo. Nos la deja servida siempre. Es fantástico”. Una importante figura de la comunicación del Gobierno se regodeaba hacia el final del miércoles por la forma en la que salieron diferentes usuarios del ecosistema libertario a insultar y cuestionar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que mantuvo una agenda en Nueva York, paralela a la del presidente Javier Milei.

En el entramado de cuentas trolls y de funcionarios libertarios activaron una suerte de operativo para difundir el contraste entre la agenda de ambos dirigentes. “La diferencia es que mientras Kicillof se fue a pavear allá aprovechando que íbamos a estar ahí, Milei fue invitado a la Asamblea General de la ONU”, agregan desde la Casa Rosada. La intensidad que han puesto en esa confrontación solo se explica en el hecho de que lo siguen viendo como el precandidato peronista con el que mejor pueden confrontar de cara a un eventual balotaje: “Seguimos creyendo que un balotaje con un ultra es lo mejor para nosotros”.

PUBLICIDAD

Kicillof se lanzó como candidato a presidente el pasado sábado en un acto en Avellaneda para, días después, tomarse un vuelo y arribar en Nueva York. Su primera actividad fue un encuentro con representantes de fondos de inversión, algunos en calidad de tenedores de bonos provinciales -como Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesaret- y otros como interesados de conocer qué tenía la cúpula de la Gobernación para decir, siendo que el economista peronista es una de las principales figuras que pretende competir el año próximo.

Axel Kicillof, Cecilia Nicolini y Carlos Bianco en New York
Axel Kicillof con fondos de inversión en Nueva York.

Este suceso no pasó desapercibido para la Casa Rosada. Fue el mismo Milei quien al día siguiente, en una disertación organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional, atribuyó la suba del Riesgo País a la visita del gobernador bonaerense por territorio estadounidense: “Aparece en la zona de los 500, sube y fluctúa, pero si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, sube. Creíamos que era boludo, pero no tanto”. Una fuente del Gobierno afirma que uno de los motivos por lo que lo dijo fue que, mientras el gobernador se reunía con inversores, el diputado nacional Maximo Kirchner y otros integrantes del bloque de Unión por la Patria presentaron un proyecto para crear un impuesto a las transferencias al exterior. Los números concretos indican que el Riesgo País subió ocho ruedas consecutivas. Antes que cualquier viaje.

PUBLICIDAD

“Sobre Axel pesa un estigma muy fuerte sobre su vinculación con el kirchnerismo y su pensamiento económico. Está bien que se presente. Pero hoy su credibilidad es cero, principalmente por los kirchneristas que están dentro de su espacio político. Ese es el gran tema que tiene por resolver”, explica a Infobae uno de los principales enlaces entre la Casa Rosada y Washington, quien agrega que el ministro de Economía, Luis Caputo, está particularmente empesinado en hablar con fondos inversores para brindarles algo más de calma de cara al año próximo. “Les dice que hay un colchón de reservas, que la dolarización de carteras que hay hoy en día es significativa y que el año próximo podrían haber más dólares”, afirma.

Pese a ese mensaje de calma que buscan dar algunos actores del equipo económico, el Gobierno también comenzó a bordear su narrativa en base al “Riesgo Kicillof”.

En una entrevista publicada ayer por Bloomberg en Línea, el CEO de JPMorgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, Facundo Gómez Minujin aseguró que “si gana Milei, durante el siguiente mandato seguro que [la Argentina] es investment grade”. Esto fue utilizado por Milei para repostear una publicación similar -que la atribuía erroneamente al CEO global del banco estadounidense, Jamie Dimon- y escribir “sacala del ángulo, kukita... MAGA!”.

Tuit de Javier Milei
Tuit de Javier Milei (X)

El director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia, Santiago Oría, replicó el mismo posteo para decir: “Si Milei reelige el país va a ser irreconocible en 2031. Va a poder hacer la reforma tributaria y aduanera. Van a llegar millones de inversiones. Va a dejar un legado de liberalismo que durará décadas”.

En tanto, la economía argentina muestra señales mixtas: el PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre y podría registrar una segunda caída consecutiva en el tercero, lo que la pondría técnicamente en recesión. Sin embargo, el Gobierno sostiene sus pilares de baja de inflación y estabilidad cambiaria, mientras sectores como la energía y el agro lideran el crecimiento. El empleo formal retrocedió, la informalidad subió al 45% y el consumo sigue débil, aunque el índice de confianza del consumidor mejoró, especialmente en el interior del país y en los sectores de menores ingresos.

Tal como publicó Infobae, en Wall Street, bancos como Citibank, Morgan Stanley y JP Morgan mantienen una visión optimista sobre la continuidad de Milei. El Citi proyecta un crecimiento del PBI del 3,2% para 2027, una inflación mensual del 1,9% y salarios por encima de los niveles de 2023. A nivel electoral, señalan que sin PASO y con una oposición dividida, crecen las chances de una victoria en primera vuelta. No obstante, el informe también advierte sobre un fenómeno regional preocupante: casi todos los oficialismos latinoamericanos perdieron sus elecciones, lo que representa una señal de alerta para el Gobierno

Temas Relacionados

Axel KicillofJavier MileiRiesgo paísElecciones 2027EleccionesCasa RosadaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fentanilo mortal: los 13 acusados vinculados al laboratorio HLB Pharma apelaron la ampliación de sus procesamientos

Las defensas expusieron sus argumentos ante la Cámara Federal de La Plata y cuestionaron la resolución del juez Ernesto Kreplak que los vincula a la muerte de 90 pacientes. Ponen en duda esa cifra y la causa de las muertes. La Alzada aún debe resolver el primer procesamiento resuelto hace un año. El expediente también sumó a dos ex funcionarias

Fentanilo mortal: los 13 acusados vinculados al laboratorio HLB Pharma apelaron la ampliación de sus procesamientos

Con una incógnita del PRO, la Casa Rosada toma lista a los gobernadores para la Argentina Week en París

En medio de las negociaciones por las PASO, Milei, Karina y Santilli viajan la semana que viene al evento de promoción nacional. Los confirmados, los que están en duda y los que faltarán. La comparación con la delegación de Nueva York y las sospechas en el interior sobre una agenda política paralela a la productiva

Con una incógnita del PRO, la Casa Rosada toma lista a los gobernadores para la Argentina Week en París

Máximo Kirchner suma recorridas en el interior del país y alimenta especulaciones con un perfil nacional

El líder de La Cámpora viajará a Chaco y San Juan en las próximas semanas. Su rol en la negociación de unidad y la fría distancia con Kicillof

Máximo Kirchner suma recorridas en el interior del país y alimenta especulaciones con un perfil nacional

Kicillof cerró su paso por Nueva York: buscó despejar dudas ante fondos de deuda y evitó hablar de candidaturas

El mandatario provincial dejó una afirmación ante Wall Street: no habrá incumplimiento. Así, buscó despejar dudas sobre los próximos vencimientos, durante encuentros con tenedores de bonos y representantes de compañías que operan en Argentina

Kicillof cerró su paso por Nueva York: buscó despejar dudas ante fondos de deuda y evitó hablar de candidaturas

El Senado sesiona para modificar la ley del Banco Central y sancionar un recorte a los subsidios en zonas frías

Para el primer caso, se busca descartar los 2/3 adoptados para remover a autoridades -quedaría mayoría absoluta y sólo por el Senado- y el proyecto regresaría a Diputados. Fuerte puja por el segundo articulado, atado “con alambre”. Riesgo por quorum en la previa y durante el encuentro

El Senado sesiona para modificar la ley del Banco Central y sancionar un recorte a los subsidios en zonas frías

DEPORTES

La historia del crack que sufrió una icónica trompada, tuvo un épico duelo con Romario y hoy es comentarista: “Nunca fui un santo”

La historia del crack que sufrió una icónica trompada, tuvo un épico duelo con Romario y hoy es comentarista: “Nunca fui un santo”

Compitió contra Senna, fue campeón del TC 2000, vende empanadas en España y a los 61 años vuelve a correr

El tenso ida y vuelta entre una figura mundial y un periodista: "Estás un poco malhumorado"

Buenos Aires Challenger: Mena y Kicker pasaron a cuartos y Comesaña sufrió una sorpresiva eliminación

Ricardo Gareca sentenció que “se acabó lo de los cinco grandes” en el fútbol argentino: los dos clubes que propone agregar

TELESHOW

La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

La desilusión de Mario Pergolini luego de que Mora Bianchi rechazara uno de sus regalos: "¿No te gustó?"

El choque de Jimena Barón con el Puma Rodríguez al aire en Es mi sueño: “Estoy cansada”

La firme postura que tomó Daniela Celis frente a la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina

Wanda Nara compartió la foto oficial de MasterChef Celebrity a días del estreno: la reacción de los participantes

INFOBAE AMÉRICA

Benjamin Netanyahu hablará ante la Asamblea General de la ONU en plena campaña para su reelección en Israel

Benjamin Netanyahu hablará ante la Asamblea General de la ONU en plena campaña para su reelección en Israel

Las lluvias que golpearon dos escuelas de Guatemala: un techo colapsado en Chiquimula y drenajes reventados en Sacatepéquez

“Se tiene que terminar con esa dictadura sangrienta ”: Milei ante la crisis que atraviesa Cuba

República Dominicana: Esposa del merenguero Julián Oro Duro le sirvió de comer a dos de sus presuntos asesinos antes del ataque

Nicaragua eleva 15.6% sus exportaciones a USD 5,132 millones en el primer semestre