Teleshow

La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

La periodista explicó el conflicto al aire que mantuvo en el ciclo radial de Guido Kaczka y que desató el enojo del exrepresentante de Maradona

Marcela Tauro admitió que provocó a Guillermo Coppola durante el programa radial No está todo dicho en La 100 (Video: LAM)
Guardar

Marcela Tauro rompió el silencio sobre el tenso cruce que protagonizó con Guillermo Coppola al aire de No está todo dicho, el programa radial que conduce Guido Kaczka en La 100, y explicó en Intrusos (América TV) los motivos que llevaron al histórico representante de Diego Maradona a enojarse en pleno vivo. “La verdad es que lo provoqué y él se enojó”, admitió la periodista, en un descargo que buscó bajarle el tono a un episodio que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El origen de la polémica se remonta a un comentario de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien había asegurado que su hija, a sus 39 años, había superado los logros de Susana Giménez en una etapa equivalente de su carrera. La frase generó repercusión en distintos medios y se convirtió en tema de debate durante la emisión radial en la que participan tanto Tauro como Coppola.

PUBLICIDAD

Según reconstruyó la propia Tauro, la mayoría del equipo de Kaczka se inclinó a favor de la trayectoria de Giménez, en particular por su recorrido en el teatro y el cine antes de desembarcar en la televisión con programa propio. Frente a ese consenso, la periodista decidió tomar una postura contraria para generar debate al aire y remarcó que ambas figuras habían iniciado su carrera de la misma manera, como modelos.

(Infobae en Vivo)
Guillermo Coppola reaccionó con enojo en vivo tras la intervención de Marcela Tauro en la mesa de debate (Infobae en Vivo)

En ese contexto, Tauro lanzó una pregunta que terminó por encender la discusión: cuestionó si el prejuicio en torno a la exposición pública de Wanda Nara, vinculada en sus inicios a una supuesta ropa interior de Maradona, no encerraba en el fondo un señalamiento hacia ella como si fuera “una prostituta”. Esa intervención fue la que desató la reacción de Coppola, que se viralizó en las redes por el tono elevado con el que le respondió a su compañera de radio.

PUBLICIDAD

“En realidad lo entiendo también, porque mientras estaba hablando, él pensó, uy, voy a salir en todos lados, se enojó con él mismo”, analizó Tauro sobre la reacción del representante, a quien definió como parte de su círculo más cercano. “Yo lo quiero, es mi familia. Guillote es mi familia”, remarcó la conductora de Infama (América TV), y aclaró que de su lado no hubo enojo en ningún momento. “Yo no me enojé para nada. Es más, me dolió verlo así, porque en realidad era un juego, esto es un juego. Vos opinabas de Susana, yo te voy a opinar de Wanda. Ellos estaban todos a favor de Susana”, explicó.

Rodrigo Lussich, presente en el estudio de Intrusos, aportó su lectura sobre lo sucedido y consideró que Coppola no logró procesar el tono distendido con el que se había planteado el debate radial. “No entró en el código. Él no supo entrar en el código. Esa palabra no le gustó”, analizó Lussich, a lo que Tauro asintió y lamentó el impacto que la situación generó en su compañero. “La verdad que no, él la pasó mal”, reconoció, aunque aclaró que el vínculo entre ambos no sufrió mayores consecuencias. “Después nos abrazamos”, contó, y agregó que Coppola se comunicó horas más tarde para pedirle disculpas por la reacción que había tenido al aire.

marcela tauro
La periodista adoptó una postura contraria a sus compañeros para cuestionar los prejuicios sobre los inicios de Wanda Nara

“Me llamó a la tarde, me llamó un amigo de él. Yo lo adoro, y le pido perdón por haber generado esa situación también”, cerró Tauro, en referencia al gesto de reconciliación entre ambos tras el episodio.

Coppola, por su parte, también se refirió al cruce en declaraciones a LAM, donde remarcó la amistad de cuatro décadas que lo une a la periodista, aunque consideró que la periodista se excedió con su comentario. “Tauro derrapó”, sintetizó el representante, quien explicó además su postura sobre la comparación entre ambas mediáticas. “Yo soy más generacional con Susana, pero a Wanda no le quito ningún mérito. Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”, afirmó, en una definición que retomó el eje central de la discusión que había motivado el episodio.

El regreso de Tauro a la pantalla de Intrusos se produjo además luego de una ausencia reciente por motivos de salud. A fines de agosto, la periodista debió someterse a una cirugía de urgencia después de sufrir la fractura de dos muelas, un cuadro que derivó en la colocación de tres implantes dentales. La intervención, a cargo del doctor Mariano Chutchurru y su equipo, se extendió durante cinco horas, y llevó a la conductora a permanecer 48 horas sin hablar por indicación médica, lo que la obligó a ausentarse tanto del ciclo televisivo como de sus compromisos radiales durante ese período.

Temas Relacionados

Marcela TauroGuillermo Coppola

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pampita compartió una foto de la China Suárez por error: el posteo que eliminó a los pocos segundos

La conductora tuvo un fallido en su cuenta de Instagram que reavivió su enfrentamiento. Del vínculo cordial del último tiempo a un nuevo capítulo en su disputa de larga data

Pampita compartió una foto de la China Suárez por error: el posteo que eliminó a los pocos segundos

Tras las críticas en redes, Gastón Edul se sometió a una prueba para demostrar que supera el 1,70: “Pasé la barrera”

El periodista deportivo compartió en TikTok una medición realizada por un profesional, luego de que sus compañeros estimaran que alcanzaba 1,65 metros durante una transmisión

Tras las críticas en redes, Gastón Edul se sometió a una prueba para demostrar que supera el 1,70: “Pasé la barrera”

El primer cruce de MasterChef Celebrity entre La China Ansa y La Negra Vernaci: “Arrancamos mal”

La periodista reconoció en Intrusos que mantuvo diferencias con la conductora durante una grabación del reality de Telefe

El primer cruce de MasterChef Celebrity entre La China Ansa y La Negra Vernaci: “Arrancamos mal”

Natalie Pérez reveló la oportunidad que dejó pasar con una estrella de Hollywood: "Lo enamoré, era mi permitido"

La artista recordó su encuentro con el actor estadounidense y reveló el problema que le generó con su entonces novio

Natalie Pérez reveló la oportunidad que dejó pasar con una estrella de Hollywood: "Lo enamoré, era mi permitido"

La irónica reacción de Wanda Nara después de su insulto a Karina Iavícoli: “¡Uy!”

El tenso móvil durante la presentación de MasterChef Celebrity el martes terminó en un ácido posteo de la conductora

La irónica reacción de Wanda Nara después de su insulto a Karina Iavícoli: “¡Uy!”

AMÉRICA

Las lluvias que golpearon dos escuelas de Guatemala: un techo colapsado en Chiquimula y drenajes reventados en Sacatepéquez

Las lluvias que golpearon dos escuelas de Guatemala: un techo colapsado en Chiquimula y drenajes reventados en Sacatepéquez

“Se tiene que terminar con esa dictadura sangrienta ”: Milei ante la crisis que atraviesa Cuba

República Dominicana: Esposa del merenguero Julián Oro Duro le sirvió de comer a dos de sus presuntos asesinos antes del ataque

Nicaragua eleva 15.6% sus exportaciones a USD 5,132 millones en el primer semestre

Presidente panameño José Raúl Mulino llama a la Organización de Naciones Unidas a “retomar el liderazgo”

MALDITOS NERDS

‘Coffin Moon’ tendrá serie de Paramount+ con respaldo de Stephen King

‘Coffin Moon’ tendrá serie de Paramount+ con respaldo de Stephen King

Xevious 3D/G llega por primera vez en su versión arcade a consolas modernas

MR. RECORDS combina tienda y ritmo en PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 y PC

‘Console Archives Karate Champ’ recupera el clásico de Data East en consolas actuales

Titan Quest II saldrá del acceso anticipado y llegará a consolas en enero de 2027

DEPORTES

El tenso ida y vuelta entre una figura mundial y un periodista: "Estás un poco malhumorado"

El tenso ida y vuelta entre una figura mundial y un periodista: "Estás un poco malhumorado"

Buenos Aires Challenger: Mena y Kicker pasaron a cuartos y Comesaña sufrió una sorpresiva eliminación

Ricardo Gareca sentenció que “se acabó lo de los cinco grandes” en el fútbol argentino: los dos clubes que propone agregar

Argentina suma 209 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

El video que sorprendió a todos: la respuesta de los jugadores de un club francés al elegir a su favorito para el Balón de Oro