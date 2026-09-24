La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

Marcela Tauro admitió que provocó a Guillermo Coppola durante el programa radial No está todo dicho en La 100 (Video: LAM)

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Marcela Tauro rompió el silencio sobre el tenso cruce que protagonizó con Guillermo Coppola al aire de No está todo dicho, el programa radial que conduce Guido Kaczka en La 100, y explicó en Intrusos (América TV) los motivos que llevaron al histórico representante de Diego Maradona a enojarse en pleno vivo. “La verdad es que lo provoqué y él se enojó”, admitió la periodista, en un descargo que buscó bajarle el tono a un episodio que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El origen de la polémica se remonta a un comentario de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien había asegurado que su hija, a sus 39 años, había superado los logros de Susana Giménez en una etapa equivalente de su carrera. La frase generó repercusión en distintos medios y se convirtió en tema de debate durante la emisión radial en la que participan tanto Tauro como Coppola.

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Según reconstruyó la propia Tauro, la mayoría del equipo de Kaczka se inclinó a favor de la trayectoria de Giménez, en particular por su recorrido en el teatro y el cine antes de desembarcar en la televisión con programa propio. Frente a ese consenso, la periodista decidió tomar una postura contraria para generar debate al aire y remarcó que ambas figuras habían iniciado su carrera de la misma manera, como modelos.

Guillermo Coppola reaccionó con enojo en vivo tras la intervención de Marcela Tauro en la mesa de debate (Infobae en Vivo)

En ese contexto, Tauro lanzó una pregunta que terminó por encender la discusión: cuestionó si el prejuicio en torno a la exposición pública de Wanda Nara, vinculada en sus inicios a una supuesta ropa interior de Maradona, no encerraba en el fondo un señalamiento hacia ella como si fuera “una prostituta”. Esa intervención fue la que desató la reacción de Coppola, que se viralizó en las redes por el tono elevado con el que le respondió a su compañera de radio.

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“En realidad lo entiendo también, porque mientras estaba hablando, él pensó, uy, voy a salir en todos lados, se enojó con él mismo”, analizó Tauro sobre la reacción del representante, a quien definió como parte de su círculo más cercano. “Yo lo quiero, es mi familia. Guillote es mi familia”, remarcó la conductora de Infama (América TV), y aclaró que de su lado no hubo enojo en ningún momento. “Yo no me enojé para nada. Es más, me dolió verlo así, porque en realidad era un juego, esto es un juego. Vos opinabas de Susana, yo te voy a opinar de Wanda. Ellos estaban todos a favor de Susana”, explicó.

Rodrigo Lussich, presente en el estudio de Intrusos, aportó su lectura sobre lo sucedido y consideró que Coppola no logró procesar el tono distendido con el que se había planteado el debate radial. “No entró en el código. Él no supo entrar en el código. Esa palabra no le gustó”, analizó Lussich, a lo que Tauro asintió y lamentó el impacto que la situación generó en su compañero. “La verdad que no, él la pasó mal”, reconoció, aunque aclaró que el vínculo entre ambos no sufrió mayores consecuencias. “Después nos abrazamos”, contó, y agregó que Coppola se comunicó horas más tarde para pedirle disculpas por la reacción que había tenido al aire.

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La periodista adoptó una postura contraria a sus compañeros para cuestionar los prejuicios sobre los inicios de Wanda Nara

“Me llamó a la tarde, me llamó un amigo de él. Yo lo adoro, y le pido perdón por haber generado esa situación también”, cerró Tauro, en referencia al gesto de reconciliación entre ambos tras el episodio.

Coppola, por su parte, también se refirió al cruce en declaraciones a LAM, donde remarcó la amistad de cuatro décadas que lo une a la periodista, aunque consideró que la periodista se excedió con su comentario. “Tauro derrapó”, sintetizó el representante, quien explicó además su postura sobre la comparación entre ambas mediáticas. “Yo soy más generacional con Susana, pero a Wanda no le quito ningún mérito. Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”, afirmó, en una definición que retomó el eje central de la discusión que había motivado el episodio.

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El regreso de Tauro a la pantalla de Intrusos se produjo además luego de una ausencia reciente por motivos de salud. A fines de agosto, la periodista debió someterse a una cirugía de urgencia después de sufrir la fractura de dos muelas, un cuadro que derivó en la colocación de tres implantes dentales. La intervención, a cargo del doctor Mariano Chutchurru y su equipo, se extendió durante cinco horas, y llevó a la conductora a permanecer 48 horas sin hablar por indicación médica, lo que la obligó a ausentarse tanto del ciclo televisivo como de sus compromisos radiales durante ese período.