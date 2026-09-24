“Superjueves”: la pobreza y la actividad marcarán la agenda, mientras el Senado define las reformas del BCRA y Zonas Frías

El Gobierno conocerá hoy los nuevos datos de pobreza e indigencia en el primer semestre del año y de actividad para julio.

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Con el regreso de Javier Milei al país tras su paso , el Gobierno afrontará un “superjueves” económico y político marcado por dos frentes centrales: la difusión de los datos de actividad económica, pobreza e indigencia, y una sesión en el Senado que pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para convertir en ley dos proyectos con media sanción: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cambios en el régimen de Zonas Frías.

A las 16, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio y el informe de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2026. La publicación de ambos relevamientos concentrará la atención sobre la evolución de la economía y las condiciones de ingresos de los hogares, en un escenario donde las mediciones sectoriales y las estimaciones privadas anticipan resultados desfavorables.

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¿Economía serrucho?

Las consultoras proyectaron un resultado negativo para el EMAE y esperan que el indicador vuelva a registrar una baja en julio a pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que a esta altura del año estaríamos en los “mejores 18 meses”.

La previsión de los privados se apoya, en parte, en los últimos números oficiales de la industria y la construcción, dos sectores que mostraron descensos durante el octavo mes del año. Los datos reflejaron variaciones negativas tanto en la comparación mensual como frente a los registros de julio de 2025.

Según el Indec, en julio, la industria registró una baja de 5% contra junio. (Foto: Shutterstock)

Según el Indec, la actividad industrial retrocedió 5% en relación con junio y anotó una contracción de 4,9% frente a julio del año pasado. La industria acumuló una caída de 2,6% en los primeros siete meses de 2026. El desempeño del sector forma parte de los antecedentes que toman las consultoras para anticipar una variación negativa en la medición general de actividad.

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La construcción también reflejó una retracción. En la medición mensual desestacionalizada, el sector mostró una baja de 4,6%, mientras que la variación interanual marcó una caída de 4,5%. Pese a esos resultados, la construcción conservó una variación positiva en el acumulado de 2026: entre enero y julio, registró una mejora de 1,7% en comparación con el mismo período de 2025.

Nuevos datos de pobreza

En paralelo, el organismo estadístico informará las cifras de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2026. El último dato oficial, de la segunda mitad de 2025, arrojó una pobreza de 28,2% y una indigencia de 6,3 por ciento.

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Las estimaciones privadas anticipan un deterioro de ambos indicadores en un contexto donde las condiciones económicas de los hogares volvieron a ocupar un lugar central. El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) proyectó que la pobreza del primer semestre se ubicaría en una franja de entre 31% y 32 por ciento. Ese resultado implicaría un aumento de entre 1,5 y 2 millones de nuevos pobres, de acuerdo con las estimaciones de esa entidad.

Reforma del BCRA

En el Senado, el oficialismo buscará la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y de los cambios en Zonas Frías. Si la Cámara alta los aprueba, ambas propuestas se convertirán en ley. Todo indica que el Gobierno cuenta con los votos necesarios para avanzar con las iniciativas.

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El tratamiento para ambos proyectos la semana anterior se postergó porque esa mayoría no estaba asegurada y solo se votó Inocencia Fiscal II. El panorama parece haber cambió luego de una serie de reuniones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores y por el accionar de Patricia Bullrich.

En caso de convertirse en Ley la reforma de la carta orgánica del Banco Central el objetivo principal será preservar el valor de la moneda. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

En caso de convertirse en ley, la reforma de la Carta Orgánica de la autoridad monetaria implicará cuatro cambios centrales. En primer lugar, se define que la misión fundamental de la entidad volverá a ser la preservación del valor de la moneda.

A su vez, se prohibirá el financiamiento del Estado por parte del Banco Central, restricción que alcanzará al Tesoro Nacional, a los gobiernos provinciales y a los municipios. La iniciativa también impedirá la compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario.

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Además, cambiarán las condiciones para apartar al presidente y al directorio del Central: se necesitarán una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para avanzar con esa decisión. En simultáneo, se restringirá el pago de dividendos que provengan de los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez.

Cambios en Zonas Frías

Al mismo tiempo, los focos estarán puestos en el proyecto de Zonas Frías. De convertirse en ley, el beneficio automático volverá a las áreas originales del programa: la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. En esas regiones se mantendrán los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes.

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Las modificaciones en la Ley de Zonas Frías afectarían a unos 3,35 millones de usuarios en todo el país. (Foto: Ilustrativa Infobae)

La propuesta modifica la situación de las zonas que se incorporaron al régimen en 2021. Para esos territorios, los descuentos quedarán restringidos a los hogares que acrediten vulnerabilidad. El proyecto elimina el criterio geográfico para las provincias de zonas templadas e intermedias y establece un esquema focalizado en función de los ingresos de cada hogar.

El nuevo régimen alcanzará a los hogares con ingresos iguales o inferiores a tres canastas básicas totales para un “hogar 2”, bajo los parámetros del Indec. Ese límite equivale a $4,4 millones, a partir del valor de la canasta básica de una familia de cuatro integrantes, compuesta por dos adultos y dos menores.

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También podrán acceder al subsidio, sin importar su nivel de ingresos, los hogares donde viva una persona con Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) o que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas. En los hogares que cuenten con una persona titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la incorporación quedará sujeta a una evaluación posterior de la Secretaría de Energía.

Para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Ese sistema surgió del Decreto 943/2025, dictado durante el gobierno de Javier Milei, y definirá la continuidad de los descuentos para los usuarios alcanzados por el nuevo esquema.

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