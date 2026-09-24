Panamá

Presidente panameño José Raúl Mulino llama a la Organización de Naciones Unidas a “retomar el liderazgo”

Durante su intervención en el seno de la organización, el mandatario sostuvo que los ciudadanos no creen en este tipo de encuentros

Para Mulino, la elección de quien ocupe la Secretaría General será clave para determinar la nueva agenda y la generación de una confianza fuerte y duradera, entendiendo el nuevo equilibrio mundial. (Presidencia)
Para Mulino, la elección de quien ocupe la Secretaría General será clave para determinar la nueva agenda y la generación de una confianza fuerte y duradera, entendiendo el nuevo equilibrio mundial. (Presidencia)
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La Organización de Naciones Unidas (ONU) “debe retomar el liderazgo para realizar acciones preventivas y correctivas de manera eficiente”, señaló durante su intervención ante esa tribuna, el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Pese al señalamiento, el mandatario dijo ser un convencido de que el organismo tiene un potencial inmenso en un mundo con tanta volatilidad y tan marcadas asimetrías.

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“Soy un hombre que cree y defiende el multilateralismo; estoy convencido de que la paz y la prosperidad de las naciones se deben basar en el derecho internacional como eje rector de las relaciones entre países. Y esos argumentos teóricos también deben expresarse con resultados palpables”, manifestó.

Dijo que actualmente debemos reconocer que los ciudadanos no creen que este tipo de encuentros sean beneficiosos para ellos.

Aquí, apuntó Mulino, radica una de las razones por las que se debe recuperar la confianza.

Mulino: "El mundo no necesita menos Naciones Unidas, necesita una Organización de las Naciones Unidas que funcione mejor, que actúe con diplomacia preventiva y que pueda entregar resultados concretos en el corto plazo". (Presidencia)
Mulino: "El mundo no necesita menos Naciones Unidas, necesita una Organización de las Naciones Unidas que funcione mejor, que actúe con diplomacia preventiva y que pueda entregar resultados concretos en el corto plazo". (Presidencia)

En su crítica a la ONU, detalló que desde 2021 esta organización había elaborado escritos, denuncias y recomendaciones sobre la migración ilegal por el Darién, instalando “una base de ayuda humanitaria en lo que parecía más un campo de concentración en pleno siglo XXI”.

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Agregó que en términos prácticos el tránsito de personas aumentó en 2022, avanzó más en 2023 y en el primer semestre de 2024.

Afirmó que pasó de ser una migración descontrolada a una inmensa migración ilegal con un puesto de control.

Mulino sostuvo que las organizaciones de trata de personas vinculadas al narcotráfico aprovecharon este espacio para transportar más familias. Señaló que el resultado fue mujeres ultrajadas y niños que quedaron huérfanos en una de las mayores catástrofes sociales que recuerde el país.

A ello le sumó los daños ecológicos producidos en una reserva de biodiversidad como es el Parque Nacional del Darién, usado para dejar desechos de todo tipo por más de un millón de personas.

ARCHIVO - Migrantes cruzan a pie el Tapón del Darién desde Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos, el 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia, archivo)
ARCHIVO - Migrantes cruzan a pie el Tapón del Darién desde Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos, el 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia, archivo)

Desde el primer día, dijo que supo que debía resolver este asunto de manera individual, porque no estaba en la posibilidad de esta organización.

Por esa razón, al inicio de su gestión “firmé un MOU con el Gobierno de los Estados Unidos. Al final, este era un tema fronterizo de ese país, pero que se desarrollaba en el nuestro”.

“Fue así como, en el segundo semestre de 2024, con un inmenso esfuerzo de nuestro país logramos un descenso del 50% con respecto al primer semestre del mismo año. En 2025, cuando se implementaron medidas restrictivas en los Estados Unidos y trabajamos con mayor coordinación, la caída fue del 99%”, indicó.

Esto, prosiguió, significó terminar con una de las mayores desgracias humanitarias que haya vivido Panamá en su historia. “Pusimos fin a la desintegración familiar y también terminamos con el lucro de criminales, que nunca serán ni derechos ni humanos”.

Adujo que “esta descripción no debe ser vista como una crítica aislada, sino como un punto de inflexión para entender la brecha, cada vez mayor, entre lo que la ciudadanía espera y lo que obtiene de esta Organización, en temas como el de la migración ilegal, por ejemplo”.

Mulino afirmó que “será el propio Canal de Panamá quien deba hacer frente a una inversión billonaria para desarrollar el proyecto de Río Indio. REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo
Mulino afirmó que “será el propio Canal de Panamá quien deba hacer frente a una inversión billonaria para desarrollar el proyecto de Río Indio. REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo

Al referirse al Canal, manifestó que “estamos orgullosos de ser un país de conexión para el comercio mundial, de tener el Canal que une océanos, que transporta mercaderías de todos los países, sin distinción alguna, y que es un ícono de la integración.

Esta vía estratégica para el mundo libre sufre, una vez más, las consecuencias del cambio climático. Un hecho que es completamente paradójico, pues somos un país carbono negativo, uno de los pocos en el mundo, pero eso no nos exime de tener que enfrentar fuertes sequías seguidas de lluvias intensas que provocan inundaciones.

Mulino afirmó que “será el propio Canal de Panamá —que creció y se amplió bajo el control de manos panameñas— quien deba hacer frente a una inversión billonaria para desarrollar el proyecto de Río Indio, un reservorio de agua para garantizar el uso del Canal, dar previsibilidad al comercio internacional y abastecer de agua a miles de ciudadanos”.

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