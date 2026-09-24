La firme postura que tomó Daniela Celis frente a la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina

Daniela Celis mantiene silencio sobre la causa judicial que involucra a Thiago Medina para proteger a sus dos hijas (Video: LAM, América TV)

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Daniela Celis mantiene un silencio absoluto sobre la causa judicial que involucra a Thiago Medina, padre de sus dos hijas, imputado por “abuso sexual con acceso carnal” tras la denuncia radicada por su prima, Iara Agustina Ledesma. La decisión de no referirse públicamente al tema fue analizada este jueves en LAM (América TV), donde el panel coincidió en que la ausencia de declaraciones responde a la protección de las dos hijas que comparte con el exparticipante de Gran Hermano.

La periodista Karina Iavícoli fue quien instaló la pregunta al aire sobre la postura de Celis frente al proceso judicial. “¿Y qué piensa Daniela de esto?”, consultó, a lo que el panel respondió de manera unánime: “No habla”. El conductor del ciclo, Ángel de Brito, coincidió con esa lectura y remarcó la diferencia de tratamiento mediático respecto de otras figuras públicas: “Nadie dice ‘no le preguntan a Daniela por el tema’, como se dice de Wanda. Acá es un tema mucho más serio”.

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Fefe Bongiorno profundizó sobre los motivos detrás del hermetismo de Celis y vinculó la decisión de manera directa con el cuidado hacia sus hijas. “Yo creo que Dani no habla del tema”, sostuvo, y agregó una explicación que fue respaldada por el resto de los panelistas: “Justamente, por las hijas, porque él es el padre”. De Brito completó esa idea al cierre del segmento, al remarcar que la reserva de Celis responde de manera directa a la situación familiar que atraviesa junto a las dos niñas.

Thiago Medina quedó imputado en el fuero penal juvenil por un hecho que sucedió en el partido de La Matanza

Nazarena Vélez también se sumó al análisis y puso el foco en el impacto emocional que la causa judicial podría representar para Celis. “Yo creo que a Daniela le debe de doler muchísimo”, expresó, una apreciación que De Brito calificó de “obvio”. Iavícoli amplió esa reflexión al señalar el peso simbólico que implica atravesar una situación de estas características: “Te lleva la cabeza a lugares espantosos”. Iavícoli, por su parte, remarcó la dimensión familiar del conflicto: “Tienen dos hijas, es un tema complejo”.

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Pepe Ochoa aportó un dato adicional sobre los intentos previos de la prensa por obtener una definición de Celis respecto del proceso judicial que enfrenta el padre de sus hijas. “A Dani se le ha querido consultar, pero ella es categórica con la respuesta”, explicó. De Brito coincidió con esa versión y detalló los intentos concretos que tuvo el periodismo para lograr una palabra de la joven: “Se ha intentado en las notas, se le puede preguntar, la pueden ir a buscar a la puerta del teatro, qué sé yo. Pero no, elige no hablar”.

El debate sobre el silencio de Celis se dio en el marco de una actualización sobre el estado de la causa judicial contra Medina, que Pilar Smith repasó. Según explicó, Ledesma declaró ayer ante la Unidad Fiscal número dos de La Matanza del fuero penal juvenil, instancia en la que ratificó la denuncia presentada contra su primo. “El próximo paso sería llamarlo a Thiago a indagatoria para que se defienda, excepto que el juzgado antes disponga algún medio probatorio”, detalló la panelista.

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El fiscal Juan Pablo Volpicina y el juez Gustavo Indovino están a cargo de la investigación contra Thiago Medina

Smith agregó además que el proceso judicial atraviesa una demora considerable, dado que las pericias psicológicas necesarias para avanzar con la causa recién tienen fecha asignada para abril de 2027. “La causa va a estar frenada hasta esa fecha”, señaló, mientras Ubfal explicó que esa dilación responde al volumen de expedientes que tramita el fuero. Consultada sobre el estado emocional de la denunciante tras su testimonio, Smith remarcó que Ledesma manifestó sentirse “un poco más aliviada” luego de ratificar formalmente su relato ante la fiscalía.

El exparticipante de Gran Hermano de 23 años quedó formalmente imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” en el marco de la denuncia radicada por Ledesma, de 19 años, quien relató haber sido abusada cuando tenía 13 años, en un episodio que, según su testimonio, ocurrió en una vivienda del partido bonaerense de La Matanza. La causa quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina y del Juzgado de Garantías del Joven 1, con intervención del juez Gustavo Indovino.

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