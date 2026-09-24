Guatemala

Las lluvias que golpearon dos escuelas de Guatemala: un techo colapsado en Chiquimula y drenajes reventados en Sacatepéquez

La temporada de lluvias puso en evidencia la fragilidad de la infraestructura educativa en el país. Mientras en una ciudad seis menores resultaron lesionados, en otra localidad un socavamiento amenaza un centro escolar y una vivienda cercana.

Las fuertes lluvias registradas durante la noche del martes provocaron el desprendimiento del material en el salón de clases.
Seis estudiantes de sexto grado sufrieron lesiones tras el desprendimiento del repello del techo en una escuela de Chiquimula. (STEG Chiquimula)
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Seis estudiantes resultaron heridos tras el desprendimiento del repello del techo de un aula de Sexto Primaria. Todo ocurrió durante la jornada de clases y obligó a evacuar el establecimiento, que suspendió sus actividades mientras se evalúa el estado de su infraestructura.

El incidente se registró este de la Escuela Oficial Urbana para Varones número 1 Abraham A. Cerezo, ubicada en la zona 1 de la cabecera departamental de Chiquimula, Guatemala.

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El establecimiento detalló en sus redes sociales que los hechos se registraron a las 11:57 en el salón de sexto grado, sección B. Los alumnos afectados tienen entre 12 y 13 años.

Seis estudiantes de sexto grado sufrieron lesiones tras el desprendimiento del repello del techo en una escuela de Chiquimula.
Los docentes del establecimiento activaron los protocolos de emergencia y desalojaron a los alumnos del aula afectada. (STEG Chiquimula)

Docentes del establecimiento activaron los protocolos de emergencia y desalojaron de inmediato a los estudiantes y al maestro que se encontraban en el aula.

Luego retiraron las pertenencias de los menores y procedieron a sacar al resto de la población estudiantil del edificio.

Al lugar llegaron unidades de los Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja Guatemalteca y la Policía Municipal de Tránsito (PMT), que acordonó el área afectada. Los padres fueron notificados y acudieron a la escuela para retirar a sus hijos.

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Dos ambulancias trasladaron a los alumnos lesionados al hospital local, acompañados por sus progenitores. Cinco niños ingresaron inicialmente a la Emergencia y el sexto llegó más tarde junto a su madre, luego de que ella lo trasladara desde su vivienda.

Las autoridades educativas señalaron que los menores recibieron atención médica y fueron sometidos a radiografías. El desprendimiento del material del techo habría ocurrido tras las fuertes lluvias que cayeron durante la noche del martes.

Seis estudiantes de sexto grado sufrieron lesiones tras el desprendimiento del repello del techo en una escuela de Chiquimula.
Los seis alumnos lesionados ingresaron a la Emergencia del hospital local para recibir atención médica y radiografías. (Bomberos Voluntarios)

La Dirección Departamental de Educación de Chiquimula suspendió las clases el jueves y viernes. La medida permitirá realizar una evaluación de toda la infraestructura del establecimiento para determinar las condiciones de seguridad y las acciones que corresponderán antes del regreso de los alumnos.

El colapso de drenajes dañó una escuela en Santa María de Jesús

Las lluvias también provocaron daños en un centro educativo de Santa María de Jesús, en el departamento de Sacatepéquez, donde el colapso del sistema de drenajes afectó una escuela y una vivienda.

El problema dejó al descubierto un socavamiento en el sector y generó preocupación entre vecinos, estudiantes y familias que residen cerca de la zona afectada.

De acuerdo con el reporte preliminar, las precipitaciones ocasionaron el colapso de los drenajes, con consecuencias en la estructura del centro educativo y una casa cercana.

Seis estudiantes de sexto grado sufrieron lesiones tras el desprendimiento del repello del techo en una escuela de Chiquimula.
El colapso del sistema de drenajes afectó la estructura de una escuela y provocó un socavamiento en Sacatepéquez. (Conred)

Las autoridades de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) hizo una evaluación de daños y análisis de necesidades para establecer la magnitud de las afectaciones y definir las medidas que deberán adoptarse. Hasta el momento, no se informó si las clases fueron suspendidas o si hubo personas lesionadas.

Los dos casos ocurren durante la temporada de lluvias en Guatemala y ponen el foco sobre las condiciones de infraestructura de los establecimientos educativos.

En Chiquimula, la revisión abarcará todo el edificio tras la caída del repello; en Santa María de Jesús, la evaluación buscará precisar el alcance de los daños provocados por el drenaje colapsado y el socavamiento.

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