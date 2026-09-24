El tenso ida y vuelta entre una figura mundial y un periodista: "Estás un poco malhumorado"

Van Dijk discutió con un corresponsal en una entrevista y el video se volvió viral

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Virgil van Dijk protagonizó un tenso cruce con un periodista durante una rueda de prensa tras la eliminación de Países Bajos en el Mundial 2026, en el que el defensor rechazó responder preguntas sobre su actuación individual y confrontó directamente al cronista por haber afirmado que él “destruyó el fútbol neerlandés”.

El intercambio comenzó cuando el periodista señaló que el capitán neerlandés estaba “un poco malhumorado” y daba respuestas secas, en contraste con su habitual disposición ante la prensa. Van Dijk no esquivó la observación: “A veces también hay que decir ciertas cosas, porque a veces no puedes limitarte a escuchar toda esa mierda”, respondió con contundencia.

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Cuando el cronista insistió en preguntarle si personalmente había jugado un buen Mundial, el central de Liverpool rechazó el enfoque. “No se trata de mí. Ese es precisamente el mayor problema”, afirmó. Y ante la insistencia, profundizó: “No jugamos un buen Mundial. No”. La distinción no fue un desliz semántico sino una postura deliberada: Van Dijk se negó sistemáticamente a separar su desempeño del del equipo.

El periodista intentó sostener la línea individual de la entrevista, pero el defensor volvió a cortar: “Si vuelve a centrarse en la persona, entonces vuelve a ser sobre lo que he logrado. No, se logra juntos. Eres un equipo y de eso se trata”.

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Van Dijk: "Xavi me dijo que soy Virgil van Dijk y eso fue suficiente para seguir en la selección"

El momento de mayor tensión llegó cuando Van Dijk puso nombre al conflicto. Según sus propias palabras, el periodista había escrito que él “destruyó el fútbol neerlandés” tras la caída en el torneo, una frase que el defensor calificó como algo que “no tiene ningún sentido”. “Tú no sabes si yo hice eso. Yo no tomé esa decisión”, contestó, en referencia implícita al esquema táctico que la selección adoptó durante la competencia.

El moderador de la rueda de prensa intervino en dos ocasiones para intentar redirigir el intercambio: “Creo que lo vamos a dejar aquí”, dijo la segunda vez, antes de que Van Dijk completara su última réplica.

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El trasfondo de la conferencia es la inesperada eliminación de la selección neerlandesa. Países Bajos había ganado el Grupo F del Mundial 2026, pero cayó ante Marruecos en el round of 32 —la primera fase eliminatoria del torneo— al empatar 1-1 en tiempo reglamentario y perder 4-3 en la definición desde el punto del penal. Van Dijk no fue uno de los cinco jugadores elegidos para patear.

A nivel individual, el defensor cerró el torneo con un gol, una asistencia y 30 despejes en defensa.

Pese a la eliminación y al debate sobre su continuidad internacional, Van Dijk decidió seguir en la selección. El nuevo técnico neerlandés, Xavi Hernández, viajó personalmente a Liverpool para reunirse con él antes de convocar su primer plantel para la Nations League de septiembre de 2026. “Después de 10 segundos, ya sabía que podía continuar”, declaró Van Dijk sobre aquel encuentro, según recogió De Telegraaf.

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