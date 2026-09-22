Política

El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

Lo afirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tras una cumbre con autoridades nacionales, religiosas y de cada uno de los distritos que visitará. Además, explicó cómo será el esquema para los días que el sumo pontífice estará en el país

Lo afirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tras una cumbre con autoridades nacionales, religiosas y de cada uno de los distritos que visitará
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El Gobierno confirmó que el próximo 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV. Además, señalaron que el resto de los días habrá jornadas especiales en las jurisdicciones particulares a las que el sumo pontífice viajará en el país.

La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a la salida de la reunión que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para la organización de la visita papal. También participaron de la cumbre representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y las autoridades de las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

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El 9 de noviembre será feriado nacional en ocasión de la visita oficial del Papa Leon XIV a la Argentina - La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó hoy en la sede del Ministerio de Seguridad la reunión para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV
El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional

A la salida de la cumbre, Karina Milei habló con los medios y dijo: “El Papa es para todos los argentinos. Fíjense que nos hemos juntado todas las fuerzas, hemos llegado a una muy buena relación, así que me parece algo muy productivo. No es de un partido político ni de un color político. Creo que es lo más importante que tenemos que destacar de estas reuniones”.

Durante el encuentro, la funcionaria transmitió la voluntad del presidente Javier Milei de declarar feriado nacional el lunes 9 de noviembre, fecha en la que está prevista la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

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En la misma reunión se estableció un esquema de feriados locales para los días martes 10 cuando esté en la provincia de Córdoba, y miércoles 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires.

La palabra de Karina Milei luego de la reunion en la sede del Ministerio de Seguridad para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV

Entre los eventos ya definidos, Karina Milei anunció que el domingo por la tarde se realizará un acto en el Palacio Libertad, al que serán invitados los 24 mandatarios provinciales del país. También fueron convocados diputados y senadores de todos los partidos políticos, en lo que se perfila como uno de los actos de mayor convocatoria institucional durante la visita.

En cuanto a los aspectos operativos, se informó que quienes se registren como voluntarios para asistir a los peregrinos contarán con el beneficio de pasajes gratuitos en la red SUBE de transporte público durante los días que el Santo Padre permanezca en el país. La medida busca facilitar el traslado de quienes colaboren con la organización del operativo religioso.

Respecto del financiamiento, se estableció que cada jurisdicción será responsable de la partida presupuestaria correspondiente a sus propios eventos, por lo que los gastos no recaerán exclusivamente en las arcas nacionales, sino que se distribuirán entre Nación, CABA, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, según el territorio donde se desarrolle cada actividad.

Jorge García Cuerva afirmó que se necesitan 20 mil voluntarios para la organización de la visita del papa León XIV
Jorge García Cuerva afirmó que se necesitan 20 mil voluntarios para la organización de la visita del papa León XIV

Por su parte, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, sostuvo que están necesitando 20 mil voluntarios para que “puedan ayudarnos en la logística y en el apoyo de los peregrinos en los distintos eventos masivos”. Y añadió: “Hasta el día de hoy hay registrados aproximadamente catorce mil, así que bienvenidos los que puedan incorporarse. Tienen que hacerlo a través de acreditaciones.episcopado.org/voluntarios”.

Cómo será la agenda del papa León XIV en el país

El sumo pontífice llegará al país el próximo 8 de noviembre y cumplirá con un itinerario de cuatro días, que incluye misas, encuentros con autoridades, trabajadores, jóvenes y referentes religiosos, además de actividades en Claypole, Córdoba y Luján.

La visita comenzará el domingo por la tarde, tras una misa en Florida, Uruguay, y una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco. El vuelo tiene previsto aterrizar a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se realizará la acogida oficial.

La primera actividad del Papa en Buenos Aires será una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín, programada para las 17:00.

Luego será recibido en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente de la República. A las 18:30, el Papa encabezará una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Infografía con el cronograma detallado de la visita del papa León XIV a Argentina, con su foto y el logotipo de Infobae
El cronograma de la visita del papa León XIV a Argentina

El lunes 9 de noviembre, León XIV se trasladará a Claypole para visitar al personal y a las personas asistidas por el Pequeño Cottolengo Don Orione. El cronograma contempla un saludo del pontífice durante esa actividad.

A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Por la tarde, la agenda seguirá con un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

La visita tendrá una escala en Córdoba el martes 10. El avión papal despegará desde Buenos Aires a las 7:30 y llegará al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9:00.

A las 10:00, León XIV celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, mantendrá un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

El papa León XIV llegará al país el 8 de noviembre en medio de una gira por Sudamérica (Foto AP/Andrew Medichini)
El papa León XIV llegará al país el 8 de noviembre en medio de una gira por Sudamérica (Foto AP/Andrew Medichini)

El último día de la visita, el miércoles 11, comenzará con una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (probablemente Devoto). Luego, a las 10:00, el Papa celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida será a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Media hora después, el pontífice partirá hacia Lima, Perú, donde llegará a las 17:30 a la Base Aeronaval del Callao.

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