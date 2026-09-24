Corredor Andes-Atlántico: las diez claves para entender el acuerdo de inversiones que la Argentina firmó con Estados Unidos

El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado, Chris Landau.

Guardar

La Argentina y Estados Unidos lanzaron este miércoles en Nueva York el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa de infraestructura que prevé inversiones de hasta USD 7.000 millones para 2027. Las obras se concentran principalmente en energía, pero también alcanzan a la minería, el transporte y las telecomunicaciones.

El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado Christopher Landau lo rubricaron en nombre de los presidentes Javier Milei y Donald Trump. El acto se realizó en el Consulado argentino en esa ciudad, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

PUBLICIDAD

Ambos gobiernos difundieron una declaración conjunta con el detalle de los sectores comprendidos y de las herramientas de financiamiento previstas. Estas son las claves del acuerdo.

1. Qué es el Corredor Andes-Atlántico

Es una iniciativa conjunta para fortalecer y modernizar la infraestructura que une los sectores económicos de mayor peso de Argentina con los puertos del Atlántico y con los mercados occidentales. Según el texto oficial, el proyecto se inscribe en el compromiso de ambos países con la seguridad, la protección y la prosperidad del Hemisferio Occidental y de sus cadenas de suministro estratégicas.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, celebró en su cuenta de X el acuerdo entre Trump y Milei. (Infobae Argentina)

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, señaló en una publicación que el respaldo de Trump y el liderazgo de Milei se traducen ahora en una iniciativa concreta para conectar la matriz productiva argentina con Occidente.

PUBLICIDAD

2. El monto y el calendario

El acuerdo contempla inversiones de hasta USD 7.000 millones, que se destinarán durante 2027 a obras de infraestructura. La mayor parte corresponde a proyectos energéticos. El resto se reparte entre minerales, transporte y telecomunicaciones.

3. La geografía que busca conectar

El Corredor apunta a vincular dos zonas: el noroeste argentino, con presencia de minerales críticos, y la cuenca energética de Vaca Muerta. Ambas quedarían conectadas con los puertos atlánticos mediante ferrocarriles, oleoductos y gasoductos, puertos, redes eléctricas y tecnología digital. El Departamento de Estado indicó que la iniciativa busca atender la demanda creciente de los sectores energético y minero y reducir los cuellos de botella en transporte y energía.

PUBLICIDAD

4. El peso de Argentina LNG

Unos USD 6.000 millones del total serán destinados a Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que lidera YPF junto con la italiana ENI y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. Es la mayor inversión anunciada en la historia del país, con un monto global de 51.000 millones de dólares.

Unos 6.000 millones de dólares serán asignados a Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que lidera YPF junto con la italiana ENI y XRG. (Reuters)

La financiación contará con el respaldo del EXIM y de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).

5. Los proyectos de transporte

En el rubro de transporte, ambos países se proponen identificar obras prioritarias para rehabilitar y ampliar ferrocarriles, vías navegables y puertos. Las empresas estadounidenses podrán competir en las licitaciones o participar como subcontratistas.

PUBLICIDAD

El documento menciona la Hidrovía, los trenes que serán privatizados, como el Belgrano Cargas, y otras líneas, entre ellas una que podría unir Vaca Muerta con Bahía Blanca. No se informaron montos para estos proyectos.

6. Las herramientas para el sector energético

Además del gas, el acuerdo prevé desarrollar comercialmente los recursos de Vaca Muerta con inversión, tecnología e instrumentos financieros de Estados Unidos. Entre ellos figuran préstamos directos, garantías de préstamos y productos de seguros, pensados para movilizar capital, equipos y proveedores de servicios de ese país.

El desarrollo comercial de Vaca Muerta será clave en el acuerdo de inversiones. (Europa Press)

También se menciona el proyecto AMBA I, de transporte de energía eléctrica. Las obras de generación y transmisión forman parte de las inversiones que, según el texto, permitirán aumentar las exportaciones de petróleo y gas.

PUBLICIDAD

7. Minerales críticos

El Corredor se apoya en el Acuerdo Marco de Minerales Críticos entre ambos países. Su meta es identificar oportunidades para respaldar la minería y el procesamiento de estos recursos, asegurar las cadenas de suministro y promover su diversificación a nivel global. El Departamento de Estado mencionó al litio y al cobre, junto con el petróleo y el gas, entre los recursos cuyas cadenas de suministro se buscan fortalecer.

8. El componente digital

El sector digital incluye el apoyo al uso de tecnología confiable y la colaboración en la seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera. Este punto se enmarca en el Artículo 3.2 del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos entre ambos países.

PUBLICIDAD

Entre los proyectos mencionados figuran la expansión de las telecomunicaciones, iniciativas de Arsat, cables submarinos y fibra óptica. El documento señala además que la estadounidense Metrotel quedará con 6 millones de clientes móviles tras la fusión entre Telecom y Telefónica.

9. Quién financia y a qué se compromete Argentina

Del lado estadounidense, el acuerdo habilita el uso de las herramientas de financiamiento, desarrollo y asistencia técnica de la DFC, el EXIM y la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos, además de la participación del sector privado de ese país.

El canciller Pablo Quirno explicó que el EXIM financiará a proveedores estadounidenses para que participen en los proyectos que se desarrollan en Argentina.

Al ser consultado en Nueva York sobre el funcionamiento del mecanismo, Quirno explicó que el EXIM “financia proveedores estadounidenses” para que participen en los proyectos que se desarrollan en Argentina. En diálogo con Infobae, el canciller sostuvo que “el país no necesita financiamiento como país” y que lo que hizo fue generar las condiciones para que entidades, como ese banco, puedan respaldar a empresas estadounidenses que, en el pasado, no se animaban a ingresar al mercado argentino.

PUBLICIDAD

Argentina, por su parte, se compromete a seguir fortaleciendo su marco legal y regulatorio y la protección a la inversión. Eso incluye reglas transparentes, predecibles y efectivas para las concesiones de infraestructura, con la bienvenida a empresas y financistas estadounidenses. El Departamento de Estado citó como respaldo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales, comerciales y cambiarios de largo plazo para inversiones de gran escala en sectores prioritarios.

10. El marco internacional y el contexto

El Corredor Andes-Atlántico forma parte de la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global. Según el Departamento de Estado, es el primero de esa alianza en el Hemisferio Occidental. Se suma a otros corredores impulsados por Washington: el que une India, Medio Oriente y Europa; la Ruta Transcaspiana en Asia Central y el Cáucaso; el Corredor de Lobito, en el África subsahariana; y el Corredor Económico de Luzón, en Filipinas.

PUBLICIDAD

El estrecho de Ormuz sigue afectado por la guerra en Medio Oriente. (Reuters)

El anuncio se produce en un escenario en el que el conflicto en Medio Oriente afecta el transporte de energía por los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab.

Quirno describió un contexto internacional en el que se busca resolver conflictos preexistentes y en el que las cadenas de suministro y de valor adquirieron una importancia que, según indicó, no tenían en los últimos treinta años. Ese cambio, agregó, lleva a los gobiernos a definir con una mirada estratégica y política “quiénes son los países amigos y los países afines” con los que asegurarán el suministro de lo que consideró el futuro del hemisferio.

Horas antes de la firma, Milei invitó ante la Asamblea de la ONU a invertir en Vaca Muerta y planteó que Argentina no será indiferente frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal. Ambos gobiernos indicaron, además, que buscan profundizar la relación bilateral mediante mayor inversión estadounidense, cooperación en seguridad y valores compartidos.