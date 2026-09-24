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Wanda Nara compartió la foto oficial de MasterChef Celebrity a días del estreno: la reacción de los participantes

La conductora difundió en redes la imagen promocional del ciclo y palpitó el debut de la nueva edición

La publicación de la foto oficial provocó las primeras reacciones de los participantes en las redes sociales del ciclo
La publicación de la foto oficial provocó las primeras reacciones de los participantes en las redes sociales del ciclo
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Wanda Nara compartió la foto oficial de la nueva temporada de MasterChef Celebrity en sus redes sociales, en la previa al estreno confirmado para el lunes 28 de septiembre a las 22.15 por Telefe. La imagen, publicada también por la cuenta oficial del certamen, reúne a la conductora junto a los 24 participantes y a los tres integrantes del jurado.

En la publicación, la cuenta de Instagram masterchefargentina acompañó la foto grupal con el mensaje: “¡La cocina más famosa vuelve con todo! Nuevos desafíos, momentos divertidos y mucha emoción en una nueva temporada de #MasterchefCelebrity”.

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El posteo generó de inmediato reacciones entre los propios participantes: la China Ansa comentó “Nervios”, mientras que Grego Rosello escribió “Mi cara de susto JAJAJA”, en referencia a su rostro en la imagen.

La conductora, que también difundió la imagen en sus historias personales de Instagram con el tema “Volver a Empezar” de Alejandro Lerner de fondo musical, había repasado en una entrevista exclusiva con Teleshow los detalles centrales de esta nueva edición, entre ellos la incorporación de Maru Botana al jurado y el estado anímico con el que llega el elenco a los primeros programas.

Wanda Nara confirmó el estreno de MasterChef Celebrity para el lunes 28 de septiembre a las 22.15 por Telefe y HBO Max
Wanda Nara confirmó el estreno de MasterChef Celebrity para el lunes 28 de septiembre a las 22.15 por Telefe y HBO Max

Consultada sobre cómo se preparó para este nuevo proyecto, Nara describió una combinación entre la emoción habitual de cada arranque y una mayor tranquilidad ganada con la experiencia. “Estoy súper contenta. La emoción es igual a la de siempre, pero con una tranquilidad, como digo yo, con el zapato ya gastado en esa pastilla donde me paro para hacer el programa”, explicó, sin dejar de reconocer que los nervios del debut se mantienen presentes frente a varios rostros nuevos en la competencia.

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Entre los 24 participantes confirmados, la conductora remarcó que buena parte del grupo forma parte de su círculo de amistades, una situación que exige, según contó, un cuidado especial durante las grabaciones. “Lo que te pasa es que cuando te tocan amigos no querés que se sientan mal. Me pasaba con Maxi López el año pasado, que no quería hacerlo sentir mal”, recordó, en referencia a su experiencia en la edición previa del reality.

Sobre el nivel de exigencia de los primeros capítulos, Nara señaló que el jurado, compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Botana, mantuvo una vara alta desde el inicio, más allá de tratarse de un grupo que recién comienza su recorrido en la competencia. “Siento que el nivel este año arrancó muy pretencioso. No sé si es como si no hubiéramos cortado con el año pasado”, analizó, y agregó que el aprendizaje que atraviesan los participantes a lo largo del certamen es uno de los aspectos que más valora del formato: “Es un programa que te enseña, que te prepara. No es solo una competencia”.

Entrevista MasterChef Celebrity Argentina - Wanda Nara - Maru Botana - Damian Betular - Germán Martitegui
Wanda Nara afronta el inicio de la conducción con la tranquilidad que le otorgó la experiencia acumulada en el formato (RS Fotos)

La conductora también se refirió a la organización de su vida familiar durante las grabaciones, un desafío que enfrenta con cinco hijos, empresas y una fuerte presencia en redes sociales. Contó que su camarín funciona prácticamente como una oficina, con espacio para que sus hijos la visiten mientras trabaja. “Ellos siguen teniendo una mamá presente a pesar de que no esté muchas horas con ellos”, afirmó, y destacó el cambio de horario de esta temporada, ahora concentrado en las mañanas, lo que le permite coincidir con la jornada escolar de sus hijos.

La conductora también anticipó el clima de exigencia con el que arranca la competencia en términos de audiencia, al señalar que el margen habitual frente a otros contenidos de la grilla se redujo respecto de ediciones anteriores. “Siempre teníamos como catorce, quince programas de margen. Pero esta edición creo que tenemos muy poco, muy poco adentro”, explicó, en un contexto en el que, según contó, varios de sus hijos atraviesan un cuadro de salud delicado.

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