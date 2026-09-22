Política

Designaron a un militar con experiencia en la Antártida al frente de un área clave de Innovación, Ciencia y Tecnología

El comodoro César Óscar Lencina reemplazará al licenciado José Luis Acevedo, hombre de confianza de Santilli que ocupaba el cargo desde abril de 2025.

Retrato de medio cuerpo de un hombre con chaqueta azul frente a un cuerpo de agua con hielo
El comodoro César Óscar Lencina, nuevo funcionario del Gobierno
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El Gobierno designó a un comodoro de la Fuerza Aérea, con experiencia en trabajo de investigación en la Antártida, al frente de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, en reemplazo de un funcionario cercano a Diego Santilli que ocupaba el cargo desde abril de 2025.

La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 1056/20206 en el Boletín Oficial. De esta manera, el comodoro César Oscar Lencina fue nombrado como nuevo Subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El decreto fue refrendado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y publicado hoy en el Boletín Oficial.

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La designación de Lencina implica la salida del licenciado José Luis Acevedo, quien deja el cargo que ocupaba desde abril de 2025 y cuya renuncia fue aceptada por el mismo decreto. Acevedo había sido nombrado en la subsecretaría el 4 de abril de 2025 en reemplazo de Paula Nahirñak. Su llegada al cargo había sido impulsada por Santilli: el licenciado era considerado un colaborador de confianza del entonces diputado y hoy jefe de Gabinete.

La subsecretaría que deja Acevedo integra una estructura que atravesó movimientos en los últimos meses. En julio de 2026, Santilli había desplazado al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, quien había asumido formalmente en junio de 2024.

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Lencina llega desde la Fuerza Aérea Argentina, donde desarrolló tareas de investigación y desarrollo. El nuevo funcionario cuenta con formación académica en el Instituto Universitario Aeronáutico, donde se recibió como licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales, y una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador. Entre sus antecedentes figuran la jefatura de la Base Aérea Militar de Mar del Plata y de la Base Antártica Marambio, además de funciones en el área de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea. Al tratarse de un oficial en actividad, el decreto ordena adecuar su situación de revista conforme al artículo 38 de la Ley para el Personal Militar N° 19.101.

La subsecretaría que ahora conducirá Lencina depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, cuya conducción también fue renovada recientemente. El 13 de agosto, mediante el Decreto 730/2026, Adriana Baravalle asumió como secretaria en reemplazo de Darío Genua, quien había dejado el cargo a fines de julio tras semanas de incertidumbre. La designación de Baravalle fue impulsada por Santilli.

La nueva secretaria es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, donde también cursa un doctorado en Ingeniería. Fundó y dirige synapsIA, una red regional de especialistas en IA, y condujo el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Austral. Según el comunicado oficial, integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.

Una mujer sonriente con cabello castaño, camisa blanca y blazer negro lleva una credencial y posa junto a un banner azul con patrones de red.
Adriana Baravalle, la nueva secretaria de Ciencia

Bajo la órbita de esa secretaría se encuentran organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), entre otros. El sector atraviesa tensiones: en agosto, una movilización convocada por la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología reclamó por el ajuste presupuestario, en el marco de la baja de 374 becarios posdoctorales del Conicet cuyos contratos no fueron renovados al vencer el 31 de julio.

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