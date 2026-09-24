República Dominicana

República Dominicana: Esposa del merenguero Julián Oro Duro le sirvió de comer a dos de sus presuntos asesinos antes del ataque

Zeneida Socorro Castillo, esposa de “Julián Oro Duro”, atendió con comida y café en su propio hogar a hombres de su confianza, sin imaginar que momentos después se convertirían en los verdugos que le quitarían la vida

El vocero Diego Pesqueira afirmó que dos de los detenidos mantenían una relación cercana con las víctimas. (Cortesía: Diego Pesqueira)
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La Policía Nacional de República Dominicana informó este miércoles que Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como “Julián Oro Duro”, habría preparado alimentos, jugos y café para al menos algunos de los hombres señalados en la investigación por su muerte. La institución sostiene que dos de los detenidos mantenían una relación cercana con la familia, lo que les habría permitido ingresar a la vivienda sin forzar accesos.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó que los investigadores establecieron que parte de los presuntos involucrados eran personas de confianza del artista y de su esposa. De acuerdo con su relato, esa cercanía habría sido determinante para que pudieran entrar en la residencia donde ocurrió el ataque.

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Ellos accedieron porque eran personas de confianza. Ese es el dato que tenemos. Ellos eran conocidos y por eso logran penetrar”, declaró Pesqueira al ser consultado sobre la forma en que los sospechosos habrían ingresado a la casa.

La esposa del músico murió tras el hecho, mientras que Julián “Oro Duro” permanece internado en un centro de salud como consecuencia de los golpes que recibió, según la información difundida por la Policía Nacional. Las autoridades no precisaron el estado clínico del merenguero ni las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión.

Pintura al óleo de una mujer de cabello oscuro y un hombre con gorra y gafas de sol frente a una puerta de madera.
La esposa del artista falleció tras el ataque y el merenguero Julián Oro Duro continúa internado por las lesiones sufridas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro detenidos por el caso

La Policía Nacional confirmó el arresto de Lawrence L., alias “Chiquito”, de 18 años, identificado por los investigadores como el cuarto detenido en relación con el caso. La detención se efectuó en coordinación con el Ministerio Público, que participa de las pesquisas.

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Pesqueira señaló que la orden de arresto contra el joven fue ejecutada luego de que las autoridades lo identificaran como uno de los presuntos implicados.

Con esta captura, son cuatro las personas detenidas mientras avanza la investigación. Los otros apresados son Philips T., Juan H., y Kevin G.

La vocería institucional indicó que los agentes y el Ministerio Público continúan con las diligencias para determinar la secuencia de los hechos, el móvil de la agresión y el grado de responsabilidad que correspondería a cada detenido.

La lista de detenidos por la agresión al músico y a su esposa incluye a Philips T., Juan H., Kevin G. y Lawrence L., alias Chiquito, de 18 años, quien fue arrestado en coordinación con el Ministerio Público. (Retomado de: Diego Pesqueira)
La lista de detenidos por la agresión al músico y a su esposa incluye a Philips T., Juan H., Kevin G. y Lawrence L., alias Chiquito, de 18 años, quien fue arrestado en coordinación con el Ministerio Público. (Retomado de: Diego Pesqueira)

La cercanía con la familia, bajo investigación

El portavoz policial sostuvo que al menos dos de los investigados tenían un vínculo estrecho con Julián Oro Duro y con Castillo. Según Pesqueira, la mujer les habría ofrecido comida y bebidas antes de que se produjera el ataque.

“Al momento de ingresar a la vivienda, la propia hoy occisa les preparó alimentos, jugos e incluso café a estas personas, quienes posteriormente fueron sus verdugos”, aseguró el vocero. Esa versión forma parte de la línea investigativa expuesta por la Policía Nacional y deberá ser contrastada dentro del proceso judicial.

El caso generó conmoción en República Dominicana por la muerte de Castillo y por las lesiones sufridas por el artista. La investigación se concentra ahora en las declaraciones de los detenidos, los vínculos que mantenían con la pareja y los elementos que permitan reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.

La Policía Nacional anticipó que difundirá un informe con mayores detalles sobre el avance de las pesquisas y la situación procesal de los cuatro detenidos.

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