Buenos Aires Challenger: Mena y Kicker pasaron a cuartos y Comesaña sufrió una sorpresiva eliminación

Joaquín Aguilar Cardozo sorpredió a Francisco Comesaña en el Challenger Buenos Aires (Crédito: Prensa Challenger Buenos Aires)

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Los tenistas argentinos Nicolás Kicker y Facundo Mena se clasificaron para los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires, mientras que Francisco Comesaña quedó eliminado ante su compatriota Joaquín Aguilar Cardozo, quien compite bajo la bandera uruguaya. Este jueves se espera por las presentaciones de Federico Coria, Alex Barrena, Juan Pablo Ficovich y Valerio Aboian, quienes buscarán sumarse a la próxima instancia. Toda la jornada se podrá seguir en vivo a través del streaming de Challenger TV.

El mellizo Aguilar Cardozo, 384° del escalafón mundial, atraviesa a sus 21 años la mejor temporada de su carrera. El uruguayo llegó al certamen de Capital Federal con 20 triunfos consecutivos, una racha durante la cual se proclamó campeón de los M15 de Villa Constitución, Asunción, en dos ocasiones, y Mar del Plata.

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Además, en Buenos Aires ganó sus dos partidos de la clasificación, el de su debut y este miércoles, a minutos de la medianoche porteña, con 15 grados centígrados y una humedad del 62% consiguió su mejor victoria desde que es profesional al vencer al marplatense Francisco Comesaña (126°), primer sembrado, por 7-5, 6-7(5) y 7-5.

En la próxima vuelta, Aguilar Cardozo, en el certamen que se lleva a cabo sobre las canchas de polvo de ladrillo del Racket Club, se enfrentará al peruano Juan Pablo Varillas (196°), quien es entrenado por el argentino Diego Junqueira, verdugo del boliviano Murkel Dellien (423°) por 4-6, 7-5 y 6-4.

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Cabe destacar que Comesaña, que fue campeón en el Challenger porteño en 2022 y quien comenzó esta temporada en el puesto 66 del ranking ATP Tour y actualmente salió del Top 100, continúa en la búsqueda de recuperar el terreno perdido. El marplatense, que en 2025 consiguió importantes resultados, alcanzó las semifinales en Río de Janeiro, los octavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati y la ronda de 32 en Madrid, este año no pudo defender esos puntos y, por ese motivo, retrocedió posiciones.

Por su parte, el certamen capitalino se aseguró al menos tener a un jugador local en las semifinales. Facundo Mena (220°), quien hace semanas logró el quinto título Challenger de su carrera en Porto, superó a su compatriota Guido Justo (233°), quien a principios de 2026 levantó su primer trofeo Challenger en el AAT Tigre I, por 6-4 y 7-6(0) y ahora se verá las caras con Nicolás Kicker (333°), otro tenista albiceleste que se consagró campeón en Buenos Aires en 2017, el cual derrotó al boliviano Hugo Dellien (129°) por 4-6, 7-5 y 6-0.

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Federico Coria será uno de los tenistas argentinos que se presentará este jueves en el Challenger de Buenos Aires (Crédito: Challenger Buenos Aires)

Para este jueves se espera que se completen los octavos de final, con la presencia de cuatro tenistas nacionales. Federico Coria (902°), quien recibió una invitación para ser parte del cuadro principal, será una de las atracciones. La Mojarra enfrentará al brasileño Eduardo Ribeiro (146°) en el segundo turno de la cancha central, a partir de las 14:30 (hora argentina).

A continuación, se producirá el duelo entre Alex Barrena (240°) y Juan Pablo Ficovich (370°). Mientras que Valerio Aboian (350°) espera por la promesa del tenis boliviano Juan Carlos Prado (164°), en un partido programado desde las 18:00.