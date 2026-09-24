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Ricardo Gareca sentenció que “se acabó lo de los cinco grandes” en el fútbol argentino: los dos clubes que propone agregar

El técnico plantea revisar la nómina histórica nacional, pero sin excluir a sus integrantes actuales por sus trayectorias deportivas

Ricardo Gareca abrió el debate sobre los cinco grandes

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Ricardo Gareca propuso ampliar la categoría de los cinco grandes del fútbol argentino para incorporar a dos clubes cuyos logros acumulados obligan a revisar una nómina histórica integrada por Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing y San Lorenzo.

El exjugador de Boca Juniors y River Plate sostuvo que no pretende desplazar a las instituciones que integran esa lista, sino reconocer a otras por su recorrido deportivo. “En Argentina se acabó lo de los cinco grandes, hay que agregar instituciones. Le va a dar jerarquía a nuestro fútbol”, afirmó durante una entrevista en el programa F90 de ESPN.

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El Tigre propuso agregar a Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata. El Pincha alcanzó 19 títulos oficiales y reúne cuatro Copas Libertadores (se clasificó a la semifinal de la actual edición), una Copa Intercontinental, campeonatos y copas nacionales. El Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones 2025 figuran entre sus conquistas más recientes.

En tanto que Vélez también contabiliza 19 títulos, con 11 obtenidos en el plano nacional. Su reconocimiento internacional se consolidó en 1994, cuando ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental.

Gareca, quien dirigió a Vélez y fue campeón con el club en 2009, cuestionó que la definición de grandeza permanezca atada a la convocatoria popular. Para el entrenador, la cantidad de seguidores no debería anular los resultados conseguidos a lo largo de varias décadas.

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“Hay hinchadas más seguidoras, hay hinchadas menos seguidoras. Pero vos no podés omitir o seguir insistiendo. Pasan los años, pasan las décadas, y seguís con los cinco grandes”, planteó el técnico.

Ricardo Gareca fracasó estrepitosamente en su paso por la selección de Chile. - Crédito: PHOTOSPORT
Ricardo Gareca fracasó estrepitosamente en su paso por la selección de Chile. - Crédito: PHOTOSPORT

El exseleccionador de Perú y Chile consideró que el ambiente futbolístico “se quedó un poco en el tiempo” en torno a esa discusión. “Yo no digo sacar, no digo restar o cambiar. No digo nada de esto. Yo digo que se acabó de los cinco grandes. Para mí hay que empezar a agregar instituciones”, sentenció.

La propuesta incluye una modificación en la forma de interpretar ciertos partidos. Gareca sostuvo que el reconocimiento institucional permitiría considerar clásicos encuentros como Vélez-Boca Juniors o Vélez-Estudiantes.

“Una institución como Vélez, que para mí es una institución grande. Una institución como Estudiantes que para mí es una institución grande”, dijo el entrenador. Según su postura, la opinión pública debería incorporarlos a esa categoría “por mérito propio y por un montón de cuestiones”.

El técnico también mencionó a Huracán como otro caso posible dentro de una eventual ampliación, aunque no definió un listado cerrado. “¿Querés dejarlo a Huracán? Dejalo a Huracán, pero vos tenés que empezar a agregar a instituciones que han acumulado mérito a través de los años”, afirmó.

Gareca dejó abierta la posibilidad de sumar clubes del interior del país, sin nombrar instituciones en particular. Aclaró que la condición central debe ser la combinación entre respaldo de los hinchas y resultados deportivos sostenidos: “Los del Interior podrían tener esa característica, no tengo ningún tipo de dudas, pero también dentro de la acumulación, no solamente de la gente, tienen que estar los méritos deportivos”.

Luego de su paso por la selección de Chile el año pasado, Ricardo Gareca no volvió a dirigir, aunque suele estar en el radar cuando se abre un lugar en algún equipo del fútbol argentino.

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