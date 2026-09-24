Política

Una campaña anticipada, el factor Bullrich y el futuro de las PASO: los escenarios electorales del Gobierno

La Casa Rosada evalúa las posibilidades en la búsqueda de la reelección de Javier Milei. La reforma electoral como elemento central y su impacto en el Partido Justicialista

El presidente Javier Milei durante el Foto de Madrid (REUTERS/Pablo Sanhueza)
El presidente Javier Milei durante el Foto de Madrid (REUTERS/Pablo Sanhueza)
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La definición de los primeros calendarios electorales provinciales abre paso a los distintos escenarios que baraja el Gobierno rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. El desafío es ambicioso y claro: la reelección del presidente Javier Milei. En ese contexto, la reforma electoral se impone como un elemento clave de cara a los próximos comicios, por lo que la Casa Rosada trabaja con intensidad en alcanzar su sanción.

“Al menos por ahora, no existen los grises. Es Milei o no Milei”, sintetizó una fuente del armado a Infobae para explicar la actualidad de la puja electoral que parece haberse anticipado. La definición refleja la lectura que hacen en el oficialismo de una coyuntura marcada por una polarización con el peronismo, que todavía debate internamente su representación.

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La explicación llega luego de que el exlíder de la Unión Cívica Radical (UCR) Ernesto Sanz planteara la necesidad de construir una alianza opositora similar a Juntos por el Cambio y dejara abierta la puerta a una eventual candidatura electoral. En Balcarce 50 le bajan el precio a la posibilidad, aunque señalan un elemento que podría complejizar la ecuación: la voluntad electoral de la senadora Patricia Bullrich.

“Quieren poder darle cierto cuerpo a una potencial candidatura del PRO. Cuando hablan de Juntos por el Cambio es porque Sanz le sumaría ‘el tono radical’ para hablar de algo más amplio, pero no lo veo viable. Excepto que rompa Patricia”, precisaron ante este medio desde una de las tribus violetas.

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Patricia Bullrich y Karina Milei
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la senadora Patricia Bullrich

El desmarque de la senadora enciende algunas alarmas y hay quienes creen que el Gobierno debería contenerla para garantizar su permanencia en el espacio. En los últimos días, además de mostrarse crítica, crecieron las versiones sobre una eventual candidatura de la senadora, que considera agotada la experiencia de Juntos por el Cambio.

“Es muy importante que el proyecto reelija”, planteó Bullrich, sin mencionar de manera explícita al mandatario. Cuando le consultan sobre el lugar en las listas que podría ocupar la exfuncionaria, desde su entorno sostienen que “hará lo necesario para que el peronismo no gane”.

Sin embargo, en el karinismo no ven viable que la senadora traduzca sus diferencias en una ruptura con La Libertad Avanza y se presente a elecciones por otro sello. “Hace tres años que se desmarca y no pasa nada”, sostuvo un funcionario. “Cuando hay logros que capitalizar está. Cuando hay descontento, también se anota”, le facturó un alfil violeta.

La reforma electoral y la estrategia del Gobierno para eliminar las PASO

En la proyección electoral anticipada, la administración libertaria se muestra optimista ante la posibilidad de discutir la reforma electoral y, con ello, suspender o eliminar las PASO. De lograrlo, el oficialismo privará al peronismo de una herramienta ordenadora y podría generar mayor tensión dentro del Partido Justicialista ante la posibilidad de que compita con más de una candidatura.

“Que no haya paso aumenta la probabilidad de fragmentación, por ejemplo, que se fragmente el espacio peronista en más de una candidatura. Si hay, se van a unificar en una sola candidatura”, razonaban por los pasillos de Balcarce 50.

Un hombre de traje oscuro camina con un maletín frente a un vehículo gris y saluda con la mano levantada
Diego Santilli saluda al ingresar a la Casa Rosada

Si bien los votos no parecen estar para avanzar en la sanción de la reforma completa, en la mesa política sostienen que sí habrá respaldo para eliminar las PASO. En eso trabaja el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que desde hace días recibe a gobernadores en sus oficinas para intentar convencerlos de apoyar la reforma y el Presupuesto 2027.

Ante el panorama presentado por el peronismo, los libertarios creen que será el gobernador Axel Kicillof quien competirá por el sello y hasta se atreven a vaticinar que no desdoblará las elecciones provinciales de las nacionales. “Es el que tiene esa lapicera. Para nosotros es una oportunidad”, planteó una fuente del espacio.

“Veo un escenario bipolar entre lo que representa el kirchnerismo y La Libertad Avanza. Es decir, del centro para la derecha y del centro para la izquierda. Puede haber candidaturas de dos o tres puntos, pero no un escenario de tres tercios. Igual, es muy pronto para decir cómo termina la película”, expresaron ante este medio.

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