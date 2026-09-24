El choque de Jimena Barón con el Puma Rodríguez al aire en Es mi sueño: “Estoy cansada”

El Puma Rodríguez y Jimena Barón mantuvieron un cruce en el programa Es mi sueño tras una presentación de tango (Video: Es mi sueño, Eltrece)

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El Puma Rodríguez y Jimena Barón protagonizaron un tenso cruce en pleno programa en vivo de Es mi sueño (eltrece), luego de que el cantante venezolano decidiera no activar su palanca en verde tras la presentación de dos participantes que interpretaron un clásico del tango. La discusión se produjo después de que Ailén Peralta y Franco Fregenal cantaran “Nada”, la composición de Horacio Sanguinetti y José Dames, sin lograr la aprobación unánime del jurado.

El episodio comenzó cuando Guido Kaczka, conductor del ciclo, advirtió en el estudio que la palanca de El Puma no se había puesto en verde, a diferencia de las del resto de los jurados presentes. Esa observación disparó de manera inmediata la reacción de Barón, quien exigió una explicación directa al cantante venezolano. “Explicame ya qué te pasó. ¿No aguanto más? ¿Qué es esta nota?”, lanzó la actriz y cantante, en un tono que dejó en evidencia su desacuerdo con la devolución.

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El Puma respondió sin rodeos y fundamentó su decisión en la calidad vocal de la interpretación de Fregenal. “El muchacho está desafinado de punta a punta. No pegó una nota. Tiene una buena voz, bonito timbre, pero es que es difícil escuchar a alguien...”, sostuvo el jurado, en una devolución que buscó justificar por qué no había otorgado su aprobación a la presentación.

El participante Franco Fregenal explicó que la tonalidad baja del tema y sus nervios afectaron el desempeño en el escenario

La respuesta no convenció a Barón, que aprovechó el momento para plantear una crítica de fondo sobre el funcionamiento del jurado a lo largo de la competencia. “Esto es así, Chaqueño. Acá, esté quien esté, esto es el Polo Norte y el Polo Sur. Estoy cansada”, expresó la artista, en referencia a lo que definió como una grieta interna entre los distintos evaluadores del ciclo a la hora de calificar a los concursantes.

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Ante el clima de tensión generado en el estudio, Fregenal tomó la palabra para explicar los motivos detrás de su interpretación y reconoció cierta dificultad con la tonalidad elegida para el tango. “Está bien, yo lo entiendo porque este tango lo conozco, lo he cantado mil veces, pero los nervios de estar acá por primera vez, la tonalidad tampoco estoy acostumbrado, me quedaba muy baja. Pero también se trata de divertirse”, se defendió el participante, de 20 años, quien remarcó que se trataba de su primera experiencia sobre un escenario televisivo.

Jimena, lejos de dar por cerrado el intercambio, volvió a intervenir para respaldar al joven cantante y puso en contexto su desempeño frente al jurado. “Tiene 20 años, es la primera vez que está en un escenario”, remarcó la artista, en un gesto que reforzó su posición crítica frente a la evaluación de El Puma Rodríguez sobre la presentación de la pareja.

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Joaquín Levinton le tendió una trampa a El Puma Rodríguez al consultar su parecer sobre una canción de Turf (Video: Es mi sueño, Eltrece)

El cruce se sumó a otro momento particular que había protagonizado el cantante venezolano durante una emisión anterior del ciclo conducido por Kaczka. En esa ocasión, Joaquín Levinton, otro de los integrantes del jurado, le tendió una trampa a El Puma al pedirle su opinión sobre el tema “Loco un poco”, sin advertirle que se trataba de uno de los mayores éxitos de Turf, la banda de la que el propio Levinton forma parte como intérprete y autor.

La situación se dio tras la actuación de Leticia Brédice y el participante Ramiro Geiler, quienes interpretaron esa canción frente al jurado. Consultado por Barón sobre su parecer respecto del tema elegido, El Puma no dudó en cuestionar sus características musicales sin saber el verdadero origen de la composición. “Ligerita, no se puede desarrollar mucho. Muy ligera. Es una canción ligera, no es una canción de peso, realmente, para desarrollar una voz”, sentenció el cantante, quien incluso tarareó parte de la melodía para reforzar su análisis crítico.

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Recién en ese momento se hizo evidente que Levinton, sentado a su lado en la mesa del jurado, había sido testigo directo de cómo El Puma Rodríguez opinaba sobre una de sus propias composiciones sin tener conocimiento de esa autoría, en un episodio que quedó registrado como uno de los pasajes más comentados del ciclo emitido por eltrece.