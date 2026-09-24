Teleshow

El choque de Jimena Barón con el Puma Rodríguez al aire en Es mi sueño: “Estoy cansada”

El desacuerdo estalló en el programa cuando el artista venezolano rechazó activar su palanca tras escuchar el tango de dos participantes. El momento

El Puma Rodríguez y Jimena Barón mantuvieron un cruce en el programa Es mi sueño tras una presentación de tango (Video: Es mi sueño, Eltrece)
Guardar

El Puma Rodríguez y Jimena Barón protagonizaron un tenso cruce en pleno programa en vivo de Es mi sueño (eltrece), luego de que el cantante venezolano decidiera no activar su palanca en verde tras la presentación de dos participantes que interpretaron un clásico del tango. La discusión se produjo después de que Ailén Peralta y Franco Fregenal cantaran “Nada”, la composición de Horacio Sanguinetti y José Dames, sin lograr la aprobación unánime del jurado.

El episodio comenzó cuando Guido Kaczka, conductor del ciclo, advirtió en el estudio que la palanca de El Puma no se había puesto en verde, a diferencia de las del resto de los jurados presentes. Esa observación disparó de manera inmediata la reacción de Barón, quien exigió una explicación directa al cantante venezolano. “Explicame ya qué te pasó. ¿No aguanto más? ¿Qué es esta nota?”, lanzó la actriz y cantante, en un tono que dejó en evidencia su desacuerdo con la devolución.

PUBLICIDAD

El Puma respondió sin rodeos y fundamentó su decisión en la calidad vocal de la interpretación de Fregenal. “El muchacho está desafinado de punta a punta. No pegó una nota. Tiene una buena voz, bonito timbre, pero es que es difícil escuchar a alguien...”, sostuvo el jurado, en una devolución que buscó justificar por qué no había otorgado su aprobación a la presentación.

El participante Franco Fregenal explicó que la tonalidad baja del tema y sus nervios afectaron el desempeño en el escenario
El participante Franco Fregenal explicó que la tonalidad baja del tema y sus nervios afectaron el desempeño en el escenario

La respuesta no convenció a Barón, que aprovechó el momento para plantear una crítica de fondo sobre el funcionamiento del jurado a lo largo de la competencia. “Esto es así, Chaqueño. Acá, esté quien esté, esto es el Polo Norte y el Polo Sur. Estoy cansada”, expresó la artista, en referencia a lo que definió como una grieta interna entre los distintos evaluadores del ciclo a la hora de calificar a los concursantes.

PUBLICIDAD

Ante el clima de tensión generado en el estudio, Fregenal tomó la palabra para explicar los motivos detrás de su interpretación y reconoció cierta dificultad con la tonalidad elegida para el tango. “Está bien, yo lo entiendo porque este tango lo conozco, lo he cantado mil veces, pero los nervios de estar acá por primera vez, la tonalidad tampoco estoy acostumbrado, me quedaba muy baja. Pero también se trata de divertirse”, se defendió el participante, de 20 años, quien remarcó que se trataba de su primera experiencia sobre un escenario televisivo.

Jimena, lejos de dar por cerrado el intercambio, volvió a intervenir para respaldar al joven cantante y puso en contexto su desempeño frente al jurado. “Tiene 20 años, es la primera vez que está en un escenario”, remarcó la artista, en un gesto que reforzó su posición crítica frente a la evaluación de El Puma Rodríguez sobre la presentación de la pareja.

Joaquín Levinton le tendió una trampa a El Puma Rodríguez al consultar su parecer sobre una canción de Turf (Video: Es mi sueño, Eltrece)

El cruce se sumó a otro momento particular que había protagonizado el cantante venezolano durante una emisión anterior del ciclo conducido por Kaczka. En esa ocasión, Joaquín Levinton, otro de los integrantes del jurado, le tendió una trampa a El Puma al pedirle su opinión sobre el tema “Loco un poco”, sin advertirle que se trataba de uno de los mayores éxitos de Turf, la banda de la que el propio Levinton forma parte como intérprete y autor.

La situación se dio tras la actuación de Leticia Brédice y el participante Ramiro Geiler, quienes interpretaron esa canción frente al jurado. Consultado por Barón sobre su parecer respecto del tema elegido, El Puma no dudó en cuestionar sus características musicales sin saber el verdadero origen de la composición. “Ligerita, no se puede desarrollar mucho. Muy ligera. Es una canción ligera, no es una canción de peso, realmente, para desarrollar una voz”, sentenció el cantante, quien incluso tarareó parte de la melodía para reforzar su análisis crítico.

Recién en ese momento se hizo evidente que Levinton, sentado a su lado en la mesa del jurado, había sido testigo directo de cómo El Puma Rodríguez opinaba sobre una de sus propias composiciones sin tener conocimiento de esa autoría, en un episodio que quedó registrado como uno de los pasajes más comentados del ciclo emitido por eltrece.

Temas Relacionados

Puma RodríguezJimena BarónEs mi sueño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El primer cruce de MasterChef Celebrity entre La China Ansa y La Negra Vernaci: “Arrancamos mal”

La periodista reconoció en Intrusos que mantuvo diferencias con la conductora durante una grabación del reality de Telefe

El primer cruce de MasterChef Celebrity entre La China Ansa y La Negra Vernaci: “Arrancamos mal”

Natalie Pérez reveló la oportunidad que dejó pasar con una estrella de Hollywood: "Lo enamoré, era mi permitido"

La artista recordó su encuentro con el actor estadounidense y reveló el problema que le generó con su entonces novio

Natalie Pérez reveló la oportunidad que dejó pasar con una estrella de Hollywood: "Lo enamoré, era mi permitido"

La irónica reacción de Wanda Nara después de su insulto a Karina Iavícoli: “¡Uy!”

El tenso móvil durante la presentación de MasterChef Celebrity el martes terminó en un ácido posteo de la conductora

La irónica reacción de Wanda Nara después de su insulto a Karina Iavícoli: “¡Uy!”

Sofía Jujuy lloró al relatar cómo un hombre la acosó durante cuatro años: “Me cambié dos veces de departamento”

La influencer compartió su angustia por el hombre que la persiguió y contó que radicó varias denuncias luego de que él se le apareció en un hotel y en un restaurante

Sofía Jujuy lloró al relatar cómo un hombre la acosó durante cuatro años: “Me cambié dos veces de departamento”

Martín Bossi habló sobre su relación con Momi Giardina y sus errores del pasado: “Mentía y no cumplía”

Durante una entrevista en Lape Club Social, el comediante reconoció que en una época no respondía a las exigencias de una pareja y señaló que el daño causado le generó dolor

Martín Bossi habló sobre su relación con Momi Giardina y sus errores del pasado: “Mentía y no cumplía”

AMÉRICA

Dos socavones en Guatemala atrapan un picop y un camión cisterna tras el colapso de drenajes por las lluvias

Dos socavones en Guatemala atrapan un picop y un camión cisterna tras el colapso de drenajes por las lluvias

Niño de 13 años recibe el alta tras una grave mordedura de perro que requirió cirugía reconstructiva en Honduras

Nayib Bukele anuncia traslado de restos de Francisco Morazán a mausoleo junto al Palacio Nacional

Dos hermanos fueron acribillados en una aparente lucha entre bandas delictivas en Santa Marta, Panamá

Presidente del Legislativo en Honduras defiende reformas contra grupos terroristas: “Tenemos que velar por la mayoría del pueblo hondureño”

MALDITOS NERDS

‘Coffin Moon’ tendrá serie de Paramount+ con respaldo de Stephen King

‘Coffin Moon’ tendrá serie de Paramount+ con respaldo de Stephen King

Xevious 3D/G llega por primera vez en su versión arcade a consolas modernas

MR. RECORDS combina tienda y ritmo en PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 y PC

‘Console Archives Karate Champ’ recupera el clásico de Data East en consolas actuales

Titan Quest II saldrá del acceso anticipado y llegará a consolas en enero de 2027

DEPORTES

El tenso ida y vuelta entre una figura mundial y un periodista: "Estás un poco malhumorado"

El tenso ida y vuelta entre una figura mundial y un periodista: "Estás un poco malhumorado"

Buenos Aires Challenger: Mena y Kicker pasaron a cuartos y Comesaña sufrió una sorpresiva eliminación

Ricardo Gareca sentenció que “se acabó lo de los cinco grandes” en el fútbol argentino: los dos clubes que propone agregar

Argentina suma 209 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

El video que sorprendió a todos: la respuesta de los jugadores de un club francés al elegir a su favorito para el Balón de Oro