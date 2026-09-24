De fenómeno viral a estrella del teatro: Augusto Alonso superó el millón de seguidores, grabó con Yatra y prepara una gira nacional

Augusto dio su propio concierto en abril de este año en el Movistar Arena: interpretó una canción junto a Sebastián Yatrá, que el músico compuso especialmente para él

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Augusto Alonso ya no es solamente aquel joven que se volvió viral en las redes sociales. Durante el último año, su crecimiento como influencer también lo llevó a escenarios, estudios de grabación, viajes internacionales y encuentros con figuras que hasta hace poco parecían inalcanzables. Su mamá, María Eugenia Díaz, lo acompaña de cerca en cada uno de esos pasos y asegura que lo que más la sorprende es la dimensión que alcanzó el fenómeno.

“Este nuevo camino, que arrancó con mucha incertidumbre y sin ningún GPS, nos llevó a vivir experiencias únicas”, admitió a Maru a Infobae, que se convirtió en su inseparable compañera de ruta.

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Entre esas experiencias únicas, no solo está el haberse subido a un escenario en tres oportunidades con el cantante Sebastián Yatra (primero en Madrid, luego en Montevideo, y por último en Buenos Aires) sino también haber grabado junto a él una canción llamada “Lo Que Me Pasa Con Vos”.

Este verano, Augusto viajó a Madrid para grabar una canción junto a Sebastián Yatrá llamada “Lo Que Me Pasa Con Vos”

“Es una canción que Sebas escribió con mucho amor. Para nosotros, que vivimos el proceso, fue mucho más que una melodía. Fue un viaje a otro continente, horas contra reloj y, sobre todo, la posibilidad de vivir de cerca la generosidad de un artista súper talentoso”, remarcó Maru.

“Su entrega con Augusto no tiene límites. Ver cómo lo ayuda con tanta paciencia, buscando siempre la estrategia para hacerlo brillar como un profesional, es algo que no voy a olvidar jamás. Sebas es un ser increíble”, contó sobre los momentos compartidos antes, durante y después de la grabación del tema.

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Pero lo más movilizante llegó en abril de este año, cuando estrenaron juntos la canción en el Movistar Arena y la familia de Augusto se hizo presente en el estadio. Hermanos, primos, tíos y hasta su “nona” -con quien vivió gran parte de su adolescencia- se emocionaron hasta las lágrimas.

Durante el concierto en Buenos Aires, Sebastián Yatra invitó al escenario a Alonso y la actuación dejó a todo el público sin palabras

“Creí que no lo iba a lograr, pero siempre le pone tanta garra. Era todo nuevo. La música, la letra, el aprender, la exigencia de Sebastián”, explicó. Sin embargo, destacó especialmente la actitud del cantante durante las jornadas de grabación: “Él lo acepta tal cual es. Lo deja ser, saca su mejor versión”.

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La canción tuvo, después, otro momento especial. “Posteriormente fue lanzado en todas las plataformas y Augusto firmó un acuerdo discográfico relacionado con la colaboración”, contó Maru.

Premios inesperados

Entre los premios que Augusto Alonso sumó durante el último año, se destaca un reconocimiento internacional. En su primer stream realizado desde su casa, el joven protagonizó una situación inesperada que terminó haciendo reír a miles de personas y se convirtió en uno de los momentos más destacados del año.

Durante el concierto que brindó en Buenos Aires, Sebastián Yatrá convirtió a Alonso en uno de sus invitados especiales

En los Army Awards 2026, que tuvieron lugar en enero de este año en el Madrid Arena, Augusto fue distinguido con el galardón a “Meme del Año”. Y un mes después, se alzó con el premio “Clip de Año” en los Coscu Army Awards, donde compartió terna con el reconocidísimo Momo.

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Invitado de honor de la AFA en el Mundial

Además de desembarcar en el mundo del espectáculo, su popularidad también trascendió el streaming: en julio viajó al Mundial de Clubes, pese a sufrir una fractura de peroné, recorriendo estadios en silla de ruedas para cumplir otro de sus sueños, y se transformó en uno de los invitados más buscados de los grandes eventos deportivos.

Su paso por Estados Unidos fue tan arrasador que hasta el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, lo declaró su huésped especial y le regaló las entradas para la final del Mundial, cuando conseguir un ticket para ver Argentina-España ya parecía una misión imposible.

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“La repercusión en redes fue tan grande que el secretario del Chiqui Tapia me llamó por teléfono y me pidió que los fans de Augusto dejaran de etiquetarlo porque su teléfono había quedado completamente colapsado”, admitió.

Alonso viajó al mundial junto a su amigo Frankillo; y su madrastra, María Eugenia

La situación se volvió todavía más particular cuando, debido a problemas con la productora que los había llevado a Estados Unidos, tuvieron que comenzar a organizar por sus propios medios parte del viaje. Con pocos recursos y sin querer regresar antes de tiempo, recurrieron a sus propios seguidores.

“Ese viaje fue increíble porque descubrimos que es muy conocido en otros países. Ya no eran solo los argentinos que se acercaban a saludarlo, sino también hondureños, chilenos, cubanos, mexicanos, bolivianos, costarricenses. De lugares que jamás hubiésemos imaginado”, se sorprendió su madrastra.

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“Así fue como terminamos durmiendo en las casas de personas que conocían a Augusto por las redes. En Atlanta nos alojó con Nico, un chileno que lo seguía y que junto a su familia decidió abrirnos las puertas de su casa”, recordó. También estuvieron en la casa de un fan boliviano en Washington y en la de una familia de Costa Rica en Nueva Jersey. “De todos los que nos alojaron, ninguno era argentino”, remarcó.

Augusto fue invitado VIP de la AFA. Su presidente "Chiqui" Tapia le regaló una entrada para asistir a la final frente a España

El Mundial también tuvo una dificultad extra: Augusto llegó lesionado y durante las primeras semanas hasta necesitó ayuda para levantarse de la cama o ir al baño. “A pesar de todo, continuamos con el viaje y llegamos a recorrer unos 7.000 kilómetros, además de acumular unas 30 horas de vuelo”, recordó sobre aquella odisea.

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El bullying en las redes

El crecimiento también expuso a Augusto a comentarios agresivos y situaciones de bullying. En determinado momento, algunos usuarios comenzaron a llamarlo de una manera que él rechazaba y Augusto decidió expresarlo públicamente.

“Él lo sigue diciendo: ‘No me gusta que me llamen Alfonso’ o me digan tal cosa’”, explicó Maru. Sin embargo, asegura que el influencer no convive con una cantidad significativa de mensajes de odio.

“Como son tan pocos los que lo agreden, cuando alguien escribe algo inapropiado son los propios seguidores los que salen a defenderlo”, contó. Para Maru, además, algunos ataques no solamente afectan a Augusto, sino que pueden impactar en muchas otras personas vinculadas con la discapacidad. “Cualquier padre, primo o amigo que tiene a alguien cercano con síndrome de Down, automáticamente sale a denostar al desubicado que escribe”, sostuvo.

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Augusto junto a Maru, su principal sostén en esta aventura

Propuestas de todo tipo por Instagram

La popularidad también multiplicó las propuestas comerciales que llegan a través de las redes. El problema es que la cantidad de mensajes es tan grande que resulta prácticamente imposible revisar todo. “Vos abrís su Instagram y caen constantemente”, explicó Maru.

Entre las propuestas aparecen presencias en fiestas de 15, acciones comerciales, invitaciones y canjes de todo tipo. Incluso recibieron una oferta insólita: “La otra vez me maté de risa porque hasta nos ofercieron un inodoro inteligente”.

En este contexto, la familia también empezó a poner límites y evaluar qué propuestas realmente le brinden más proyección a su perfil: “Imaginate que lo invitan desde los influencer y streamers más reconocidos hasta los que recién empiezan. El quiere ir a todas las entrevistas, pero a veces la logística se complica”, explicó la madre de Augusto, ya que viven en la zona sur del conurbano.

Mientras las celebridades ya lo adoptaron como una de las personalidades más queridas del momento, Alonso continúa derribando barreras y cosechando éxitos. “Para que tengas una idea, Augusto llegó a registrar cerca de 200 millones de visualizaciones en 30 días”, precisó Maru. Eso hizo que su crecimiento ya no se mida únicamente en millones de reproducciones o seguidores, sino también en proyectos artísticos concretos.

"Augusto llegó a registrar cerca de 200 millones de visualizaciones en 30 días”, contó Maru

Su debut en calle Corrientes

El reciente desembarco en la emblemática calle Corrientes con la obra “Pan y Manteca”, que protagoniza junto a su inseparable amigo Frankillo, marcó un nuevo capítulo en su vida, que no deja de sorprender. El éxito de las funciones fue tan contundente que ya tiene asegurada una gira nacional que lo llevará por distintas ciudades del país hasta fin de año.

“Agus tiene una presencia muy fuerte en Rosario y Córdoba. También vamos a estar en Junín, Mendoza y distintas localidades de la Patagonia”, adelantó a Infobae el productor Sebastián Plos.

Con respecto a la obra, Plos contó que son todos sketches de situaciones que son muy conocidas de los chicos en las redes. “Cocinando, haciendo de abogado, jugando al fútbol... por las cuales los chicos tienen mucha viralidad”, describió.

Este mes, Augusto y Frankillo debutaron en la calle Corrientes con la obra "Pan y Manteca". Este sábado 26 es la última función en Buenos Aires

Además, señaló que “por la condición de Agus todas las funciones son diferentes”. Y explicó: “Hay un hilo conductor y siete actores que lo acompañan en escena. Pero los remates, las acotaciones y los chistes cambian todo el tiempo porque Agus no tiene un guión”.

Si bien Alonso conoce los contextos y sabe qué tiene que hacer en cada escena, le dieron la libertad para reaccionar y desarrollar sus intervenciones. “En la función del sábado pasado, para que te des una idea, terminó hablando en inglés. Fue desopilante”, ejemplificó Plos.

Esa autenticidad y capacidad única para conectar con la gente, hizo que el productor ya organizara un gira por el interior el país una vez que finalicen las funciones en el Paseo La Plaza.

Tras el éxito, a Augusto lo espera una gira por el interior del país. Estará en Rosario, Córdoba, Mendoza y la Patagonia

Así, Alonso pasó de ser una revelación de las redes a convertirse en uno de los artistas emergentes más queridos de la Argentina. Y todo indica que esta historia recién empieza. “En octubre, viajamos a Bolivia para participar de Slime, un evento inspirado en las veladas de boxeo entre influencers”, adelantó.

“También queremos ir a Chile, que lo aman y el gordo nunca fue”, contó. A lo que se suman pedidos desde Uruguay y Perú, que también lo quieren conocer personalmente. “Esto recién empieza”, vaticinó Maru.