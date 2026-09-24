Nicaragua

Nicaragua eleva 15.6% sus exportaciones a USD 5,132 millones en el primer semestre

El oro, el café y la carne bovina encabezaron las ventas al exterior, mientras los envíos desde zonas francas retrocedieron 10.1% frente al mismo período de 2025, según cifras oficiales

Collage con la bandera de Nicaragua, un cartel de madera, pepitas de oro, granos de café y cortes de carne bovina.
Un collage con la bandera de Nicaragua presenta los productos de exportación del país, como el oro, el café y la carne bovina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nicaragua exportó USD 5,132 millones en bienes durante el primer semestre de 2026, un alza de 15.6% interanual impulsada por el oro, el café y la carne bovina, mientras enfrenta nuevos aranceles y restricciones de Estados Unidos para productos del país vinculados con denuncias de trabajo forzoso y violaciones de derechos humanos.

La actividad económica habría crecido 4.1% entre enero y junio, de acuerdo con la estimación del Banco Central de Nicaragua. La institución prevé que el producto interno bruto aumente entre 3.5% y 4.5% durante 2026, con una inflación anual de entre 2.5% y 3.5%.

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El valor exportado superó los USD 4,439 millones registrados en el mismo período de 2025. Los datos fueron difundidos por EFE, a partir de un informe presentado por el presidente del banco emisor, Ovidio Reyes, al Canal 8 de la televisión nicaragüense.

Oro, café y carne bovina al frente de las ventas externas

“El oro, el café y la carne bovina lideraron las exportaciones”, afirmó Reyes. Las ventas desde las zonas francas, sin embargo, disminuyeron 10.1% durante el primer semestre.

El funcionario sostuvo que la economía mantuvo una “tendencia de expansión” y acumuló cinco años de crecimiento sostenido, con un promedio cercano al 4.5%. En 2025, el producto interno bruto nicaragüense cerró con una expansión de 4.9%, según las cifras oficiales del régimen.

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La bandera de Nicaragua junto a contenedores de carga, un barco carguero y grúas portuarias sobre el mar.
La bandera de Nicaragua flamea junto a un puerto comercial con contenedores de carga y grúas de operaciones marítimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de las exportaciones se conoció mientras Washington profundiza su presión comercial sobre Managua. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la agencia comercial de la Casa Blanca conocida como USTR, incluyó a Nicaragua entre 60 países que desde julio de este año afrontan un gravamen adicional de entre 10% y de 12.5% sobre sus envíos al mercado estadounidense. Sin embargo, el café, la carne bovina y otros productos estratégicos conservarían excepciones, aunque el alcance final dependerá de la clasificación de cada envío, según Agrolatam.

Nicaragua enfrenta una carga mayor mientras otros países de Centroamérica quedaron alcanzados por tarifas inferiores o preservaron condiciones comerciales más favorables. La diferencia puede reforzar la posición de esos países como proveedores del mercado estadounidense.

Aranceles estadounidenses y denuncias por trabajo forzoso

La USTR justificó la medida al concluir que Nicaragua “no ha impuesto ni hecho cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso”. La oficina estadounidense considera que esa falta de controles crea condiciones desiguales de competencia para los trabajadores de Estados Unidos.

Nicaragua ya estaba alcanzada por una sanción de la misma oficina comercial desde diciembre. Los bienes nicaragüenses que no reciben los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA, comenzaron a pagar un arancel el 1 de enero de 2026.

El gravamen previsto para esos productos era de 0% desde esa fecha; subiría a 10% el 1 de enero de 2027 y llegaría a 15% el 1 de enero de 2028. El diario La Prensa detalló que la USTR vinculó las sanciones con “abusos de los derechos laborales, abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho” bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

ARCHIVO - Simpatizantes de Nicaragua protestan frente a la Organización de los Estados Americanos pidiendo que los presos políticos sean liberados en Washington, el 23 de junio de 2021. Nicaragua ha aumentado las violaciones de derechos humanos y la persecución de la oposición dijo el martes 12 de septiembre de 2023 un grupo de expertos de las Naciones Unidas que supervisa el país. (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo)
ARCHIVO - Simpatizantes de Nicaragua protestan frente a la Organización de los Estados Americanos pidiendo que los presos políticos sean liberados en Washington, el 23 de junio de 2021. Nicaragua ha aumentado las violaciones de derechos humanos y la persecución de la oposición dijo el martes 12 de septiembre de 2023 un grupo de expertos de las Naciones Unidas que supervisa el país. (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo)

La USTR propuso además un mecanismo para permitir el ingreso a Estados Unidos de determinados volúmenes de prendas de vestir y textiles de algunas economías con una tasa reducida, siempre que cumplan los estándares laborales exigidos.

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