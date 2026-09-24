"Que se banque la interna": Cúneo desafió a Máximo Kirchner en un acto de homenaje a José Ignacio Rucci

Santiago Cuneo en la tumba de José Ignacio Rucci (Jaime Olivos)

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El periodista y dirigente peronista Santiago Cúneo desafió este jueves a Máximo Kirchner a presentarse a una interna peronista en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo durante un acto de homenaje a José Ignacio Rucci, el histórico secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) asesinado por Montoneros el 25 de septiembre de 1973, en el Cementerio de la Chacarita.

Durante su discurso ante un grupo de militantes, Cúneo fue explícito respecto de la necesidad de una interna y aseguró: “A la hora que quieran, el día que quieran, con sol o con lluvia, pongan la urna, manga de cagones, y lo resolvemos como peronistas”, arengó. Y fijó la regla histórica del PJ: “El que pierde acompaña. El que gana, gobierna. No hay que escaparle a las batallas, compañeros, hay que darlas”.

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El paraguas negro sobre el busto de Rucci

Consultado por Infobae, precisó el blanco de sus referencias. “Máximo (Kirchner) amagó que iba a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Todavía lo estoy esperando”, afirmó. “Lo que tiene que hacer -agregó- es dejar de financiar con su dinero a la izquierda troska y venir al peronismo. Si dice que es peronista, que se banque la interna. Que se saque la foto con la madre, que venga con la mamá a la interna”.

En relación a si la premisa de “llegar a la Casa de Gobierno con peronistas, no con Alberto Fernández” y “sin traidores ni corruptos” -algo que expuso en su discurso- incluía también a Cristina Kirchner, indicó: “La incluye si viene a la interna. Todos los que estén dispuestos a disputar el poder por adentro y bancarse el resultado, están adentro”. Y cuestionó, además, que la ex mandataria ejerza presidencia del Partido Justicialista sin convocar a elecciones para cargos partidarios ni públicos: “Una presidenta del PJ que no convoca a interna no es peronista”, sostuvo.

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Lanzado como precandidato a gobernador bonaerense, Cuneo desafió a Máximo Kirchner

Por otro lado, el dirigente volvió a expresar su apoyo a la candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof para 2027. “Le he pedido y le voy a pedir a Axel Kicillof, si es presidente, que persigamos hasta las últimas consecuencias a los asesinos de José Ignacio Rucci en vida para que estén presos”, afirmó. Cúneo se afilió al PJ bonaerense en agosto de 2026 y anunció en esa ocasión su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, aunque ha aclarado en reiteradas oportunidades que su espacio compite de forma autónoma y sin subordinación a otros armados del peronismo.

Santiago Cuneo busca disputar la gobernación bonaerense

“El de Milei es un gobierno de ocupación”

En otro pasaje de su intervención, que estuvo precedida por una presentación a cargo de Larry de Clay, el actor y humorista cuyo nombre real es Raúl Biaggioni y que fue candidato a diputado nacional en el 2025, apuntó con dureza contra Milei. Calificó a la administración libertaria como “gobierno de ocupación” y de “bestias genocidas” instaladas en la Casa de Gobierno “con engaños, mentiras, extorsiones y estafas” y los acusó de haberle arrebatado al pueblo “el derecho a la felicidad”. “Vamos a aplastar a los enemigos de la patria”, advirtió.

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En paralelo, dedicó una parte extensa de su alocución a criticar lo que describió como una desviación del peronismo respecto de sus bases obreras y sindicales. “Hemos reemplazado a los Rucci por burócratas de la democracia republicana”, señaló, y cuestionó que la representación política del movimiento haya migrado hacia intendentes, diputados y concejales en detrimento de la conducción sindical.

Santiago Cuneo y Larry de Clay

Entre los presentes se encontraban militantes del Movimiento Confederal, veteranos de la Guerra de Malvinas, el humorista Hugo Varela y la exparticipante de Gran Hermano Nadia Epstein.

Cúneo dedicó un tramo del discurso a trazar una lectura histórica del peronismo y sus derivas. Reivindicó la Constitución de 1949 impulsada por Perón —derogada tras el golpe de 1955— como el instrumento que garantizó los derechos de los trabajadores con rango constitucional. Y criticó el giro ideológico que, a su entender, el movimiento experimentó desde los años noventa, citando la gestión de Carlos Menem como punto de quiebre, y reclamó que el peronismo vuelva al gobierno con “peronistas de verdad”. En esta línea, convocó a sostener a los militantes “en todos los frentes donde son atacados” y a construir “una fuerza unificada del peronismo en todo el país, punta a punta”.

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Veteranos de la guerra de Malvinas, junto a Cúneo en la tumba de Rucci

Un homenaje al “Rucci vivo”

La convocatoria fue organizada por el Movimiento Confederal con el lema “Bajo el mismo paraguas”, un día antes del aniversario del asesinato de Rucci. La razón, explicó Cúneo, fue conmemorar al compañero vivo, no al mártir. Al finalizar, el dirigente depositó un paraguas sobre la tumba del sindicalista, en alusión directa a la imagen histórica de Rucci protegiéndole de la lluvia al general Juan Domingo Perón durante su regreso al país. “No venimos a dejarle flores, venimos a dejarle el paraguas con el que cubrió a Perón”, afirmó.

El humorista Hugo Varela

Cúneo cerró su discurso con un llamado a los jóvenes y una reflexión sobre el mundo del trabajo en el siglo XXI. Comparó el peso histórico de la industria metalmecánica con el rol que hoy ocupa la tecnología: “Rucci fue la expresión sindical de la inteligencia artificial de su tiempo, porque la metalmecánica era la más poderosa de las industrias de su tiempo, lo más revolucionario”, afirmó.

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En ese marco, criticó que a los trabajadores de plataformas digitales y tecnológicas no se los convoque a sindicalizarse, sino que se los impulse hacia el “emprendedorismo”. “Vos solo en tu casa con una máquina, con un celular, el resto no te tiene que importar”, graficó. Para Cúneo, ese modelo reproduce el individualismo que el peronismo históricamente combatió con la idea de comunidad organizada.

Fotos: Jaime Olivos