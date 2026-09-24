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La tajante opinión de Lewis Hamilton sobre el recorte en las carreras de la Fórmula 1 para 2027

El séptuple campeón mundial explicó por qué las los Grandes Premios deberían tener aún más vueltas

Lewis Hamilton criticó la reducción de las carreras para 2027 (REUTERS/Ramil Sitdikov)
Lewis Hamilton criticó la reducción de las carreras para 2027 (REUTERS/Ramil Sitdikov)
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Lewis Hamilton cuestionó el recorte de las carreras de Fórmula 1 previsto para 2027 y sostuvo que los grandes premios deberían durar más, al considerar que la exigencia física actual permite ampliar la distancia. El siete veces campeón del mundo habló en Bakú, antes de la 15ª fecha de la temporada 2026, en la que Ferrari buscará mejorar tras el Gran Premio de España.

El año próximo las carreras dominicales pasarán de 305 a 290 kilómetros para adaptarse a la nueva reglamentación técnica, que separará los sistemas de combustión y recuperación de energía. Será el primer cambio de este tipo en muchos años y llega en un contexto de neumáticos más duraderos y estrategias con menos detenciones.

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“El deporte se supone que es el más exigente, tanto mental como físicamente”, planteó el piloto británico ante medios entre los que se encontraba Motorsport. “Acortar las carreras no tiene ningún sentido para mí”, sentenció.

Hamilton señaló que “si pensamos en este fin de semana, tenemos los neumáticos C3 C4 y C5, que prácticamente pueden recorrer toda la distancia de carrera. Tenemos muchas carreras en las que solo hay una parada; no es especialmente exigente. Sí que lo es, pero están fabricando neumáticos que aguantan más, así que, para mí, hay muchas carreras en las que me gustaría que tuvieran más vueltas. Así que, para ser sincero, lo que yo pediría es justo lo contrario: carreras más largas. Creo que las carreras deberían ser más largas, porque físicamente son más fáciles que nunca”, afirmó.

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Este jueves el inglés fue quinto y cuarto en las dos prácticas libres en el circuito callejero de Bakú (REUTERS/Jakub Porzycki)
Este jueves el inglés fue quinto y cuarto en las dos prácticas libres en el circuito callejero de Bakú (REUTERS/Jakub Porzycki)

El británico citó a Singapur entre los circuitos de mayor desgaste por sus altas temperaturas y anticipó una prueba especialmente dura en Malasia. A su juicio, esos escenarios permiten ver a los pilotos cerca de su límite físico y mental.

La incorporación de una carrera Sprint en Mónaco desde 2027 tampoco convenció al piloto británico. “Para mí no tiene sentido, pero obviamente no soy yo quien toma las decisiones. Lo positivo es que tendremos otra sesión de clasificación, lo cual está muy bien, pero siempre he dicho que Mónaco necesita algo diferente, no creo que deba tener la misma fórmula de carrera que en todas partes; tiene que ser algo diferente”. Las competencias Sprint tienen un tercio de la extensión de las principales.

“Ya hemos incluido las carreras Sprint, que creo que realmente han aportado algo nuevo al deporte, pero pienso que tenemos que ir más allá”, sostuvo Hamilton. “La carrera Sprint no es la solución”.

El regreso a Malasia es una de las novedades que espera con entusiasmo. Hamilton destacó sus experiencias en el circuito de Sepang durante su etapa en Mercedes y definió al circuito como un trazado capaz de ofrecer carreras atractivas, un factor que, según afirmó, debería pesar en la elección del calendario.

Lewis Hamilton es tercero en el Campeonato Mundial de Conductores (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Lewis Hamilton es tercero en el Campeonato Mundial de Conductores (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Cabe recordar que Hamilton viene de un polémico toque con su compañero de equipo, Charles Leclerc, en el inicio de la carrera en Italia. Esto en el marco de una crisis interna de la Scuderia de Maranello.

Bakú exigirá precisión en las frenadas y confianza en un circuito urbano donde varias curvas terminan cerca de los muros. Hamilton mencionó como puntos especialmente complejos “las curvas tres, cuatro, siete, ocho y 15″.

Este jueves el inglés de Stevenage fue quinto y cuarto en las dos prácticas en Azerbaiyán. Es tercero en el Campeonato Mundial de Conductores.

Por último, Lewis Hamilton afirmó que “el desarrollo aplicado al monoplaza durante la temporada dejó al equipo en una posición más satisfactoria. También destacó el ritmo mostrado por Charles Leclerc y por él en las últimas carreras, aunque remarcó que Ferrari necesita encadenar un fin de semana sin problemas y no prevé, por ahora, recibir una penalización por instalar un motor nuevo”.

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