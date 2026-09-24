Video: la batalla campal tras la consagración de Venezuela ante Chile en el fútbol femenino de los Juegos Suramericanos

La Vinotinto se aseguró la medalla de oro ante la Roja en los Juegos Suramericanos pero el desenlace desató un enfrentamiento

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Venezuela se quedó con el oro en el fútbol femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer a Chile por 4-2 en la tanda de penales. El encuentro había terminado 1-1 durante el tiempo reglamentario, luego de que el seleccionado venezolano lograra igualar el marcador en los instantes finales. La definición se disputó en el estadio de la Asociación Rosarina de Fútbol, y selló la consagración del equipo venezolano.

El último remate de Chile en la definición golpeó el travesaño y salió, una acción que confirmó la medalla de oro para la Vinotinto. Las venezolanas celebraron de inmediato con abrazos sobre el campo, mientras del otro lado aparecieron las primeras señales de frustración. Algunas jugadoras chilenas golpearon el césped y otras permanecieron llorando en el centro de la cancha. La tensión se extendió durante los festejos cuando una jugadora del equipo chileno corrió hacia una rival para encararla, en medio de las reacciones tras el desenlace.

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Imágenes del enfrentamiento que ocurrió en el partido entre Venezuela y Chile femenino

Tras ese primer cruce, varias compañeras de la futbolista chilena se acercaron a las venezolanas y se produjo un tumulto en el campo de juego, en medio de empujones y provocaciones. Natsumy Millones tuvo que ser sujetada por un integrante del cuerpo técnico de Chile para contenerla, una situación que también involucró a otras jugadoras. La intervención de ambos cuerpos técnicos y del personal presente permitió controlar el episodio con rapidez. Después de la tensión, la selección de Venezuela volvió a reunirse para celebrar en grupo la conquista del oro.

En el desarrollo de la final, Chile tomó ventaja a los 49 minutos gracias a Antonella Martínez, quien aprovechó una jugada ofensiva para establecer el 1-0. El resultado parecía acercar al conjunto dirigido por Luis Mena a la medalla de oro, pero el desenlace cambió en el minuto 90. La árbitra sancionó una mano dentro del área y concedió un penal a favor de Venezuela. Karla Alfonzo ejecutó el remate en el tiempo añadido y convirtió el empate 1-1, un tanto que llevó la definición por el título a la tanda desde el punto penal.

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Venezuela es bicampeona en el fútbol femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (@FemeninoVFV)

En la definición desde los doce pasos, Valeria Rebanales se convirtió en una de las figuras de Venezuela. La arquera detuvo dos ejecuciones de Chile y, además, asumió uno de los disparos de su equipo para convertirlo. Karla Alfonzo, Abril Alejo y Yailyn Suárez también marcaron para la Vinotinto, que selló la serie con un 4-2 y aseguró la victoria.

Con esta consagración, Venezuela alcanzó su segundo título consecutivo en el fútbol femenino de los Juegos Suramericanos, después de la corona obtenida en Asunción 2022. El equipo venezolano también se tomó revancha de Chile, que lo había vencido por 3-0 durante la primera ronda. La selección chilena recibió la medalla de plata, mientras que Uruguay se quedó con el bronce tras imponerse a Paraguay en la definición por penales del encuentro por el tercer puesto.

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El incidente posterior a la final recordó un antecedente reciente de Chile antes de los Juegos Suramericanos. En un amistoso ante Uruguay, La Roja se impuso por 2-1, pero el partido terminó con una pelea entre jugadoras de ambos equipos después del gol que estableció el resultado. Aquel episodio derivó en un tumulto sobre el césped, con empujones y golpes una vez que ya había concluido el encuentro.