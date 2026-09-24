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Dibu Martínez mostró el detrás de escena del asado de la selección argentina: el toque para “bajar las calorías”

El arquero grabó un video desde el comedor del predio de Ezeiza en la antesala a los amistosos que jugará el equipo de Lionel Scaloni

Dibu Martínez compartió imágenes de la preparación del asado que le realizaron al plantel de la Argentina en el predio de Ezeiza, donde se encuentran entrenando de cara a los amistosos

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La selección argentina volverá a presentarse luego del subcampeonato en el Mundial 2026 y ya se encuentra entrenando en el predio que la AFA posee en Ezeiza. A la espera del primer amistoso ante Bolivia, que se disputará el próximo miércoles 30 de septiembre en Córdoba, Emiliano Dibu Martínez compartió en su cuenta de Instagram un video en el que muestra uno de los rituales de la Scaloneta: el tradicional asado.

En las imágenes divulgadas por el arquero del Chelsea en su perfil de la red social se puede observar al asador, Diego, al mando de la parrilla que se encuentra bien nutrida con distintos cortes de carne. “¿Qué tenemos? ¿tenemos chori?“, lanzó Dibu mientras grababa el video. El parrillero comenzó a decirle todo lo que había para comer: ”Tenemos chori, mollejas... Primero, provoleta, morcilla, vacío, asado al asador, a la parrilla, ojo de bife, entraña y matambrito". Ni lerdo ni perezoso, Martínez replicó con su humor habitual: “Y un poquito de limón para bajar las calorías, ¿no?“. Luego, el campeón del mundo hizo un paneo para mostrar en cámara a Anto, ”la mejor cocinera del mundo“, según sus palabras.

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Dibu Martínez junto a Diego, el parrillero de la Selección (Instagram)
Dibu Martínez junto a Diego, el parrillero de la Selección (Instagram)

En su llegada a Buenos Aires, Dibu Martínez despejó algunas dudas respecto a su futuro con la selección argentina y dijo en el aeropuerto de Ezeiza: “¿Duda en qué? Estoy acá. No, obviamente estoy acá. Disfruto de estar acá”. La pregunta de los periodistas tenía un motivo, ya que el campeón del mundo había escrito tras perder la final del Mundial 2026 ante España: “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, había escrito el arquero luego de la caída ante España. “Disfruto de estar acá”, remarcó al ser consultado por sus palabras posteriores a la final mundialista. “Cada vez que vengo acá lo disfruto y trataré de tener el arco en cero”, concluyó el flamante refuerzo del Chelsea.

El marplatense también se refirió al partido decisivo que afrontó el combinado de Lionel Scaloni en Estados Unidos. “Es lindo llegar a una final de vuelta. Lamentablemente no la pudimos ganar, nos va a quedar la espina por mucho tiempo”, expresó.

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Dibu Martínez se entrenó en Ezeiza con la selección argentina de cara a los amistosos (REUTERS/Agustin Marcarian)
Dibu Martínez se entrenó en Ezeiza con la selección argentina de cara a los amistosos (REUTERS/Agustin Marcarian)

En cuanto a lo deportivo, Lionel Scaloni confirmó esta tarde que Cristian Romero será el nuevo capitán de la selección argentina cuando Lionel Messi deje el equipo nacional, tras el Mundial 2026 y antes de una serie de tres amistosos que abrirá una etapa de renovación en el plantel. El defensor del Atlético de Madrid ocupaba el tercer lugar en la sucesión de la cinta, detrás de Messi y Nicolás Otamendi. Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez también aparecen como alternativas para ejercer esa función, aunque el entrenador definió al cordobés como la principal referencia del grupo. “Cuti es el indicado”, afirmó el entrenador luego de un entrenamiento abierto de la Selección. El técnico aclaró que todavía no resolvió quién utilizará la camiseta número 10 cuando Messi se retire.

La próxima ventana internacional tendrá como primer compromiso el amistoso frente a Bolivia, programado para el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Argentina no podrá contar con el aforo completo por una sanción, una situación que el entrenador lamentó porque limitará la presencia de público.

“Lo importante es que la gente lo pueda ver y yo, que soy del Interior, me hubiera encantado también ir a Rosario, pero no se pudo”, señaló Scaloni. La Selección jugará luego en el Estadio Monumental de River Plate ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, y frente a Benín, el martes 6. Ese día será la despedida de Messi de la Albiceleste y se espera una gran fiesta para agasajarlo.

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