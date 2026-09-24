Política

Intendentes del PJ respaldaron un candidato para el Consejo de la Magistratura y apuntan a las vacantes de la Corte bonaerense

En la Corte Suprema hay cuatro vacantes y un grupo de jefes comunales impulsa un nombre para negociar. Además, hubo una reunión con el rector de la Universidad de Lomas para respaldar al candidato de Abogacía Federal en las elecciones del órgano judicial

Intendentes PJ con Diego Molea
Intendentes del conurbano junto a Diego Molea, María Fernández Vázquez, Diego Levene y Hugo Galderisi
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En una jugada a varias bandas, un grupo de intendentes peronistas del conurbano bonaerense dio un fuerte respaldo al rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y expresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Diego Molea, quien cerró un acuerdo con otros sectores políticos para disputar la elección de representantes de abogados en el Consejo de la Magistratura. Los comicios se llevarán adelante el próximo 20 de octubre y se elegirán cuatro consejeros titulares y sus respectivos suplentes por el estamento de la abogacía.

En las últimas horas, los intendentes Gastón Granados (Ezeiza), Andrés Watson (Florencio Varela), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), el intendente en uso de licencia de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares; se reunieron con Molea para transmitir su respaldo a la lista “Abogacía Federal”. Del encuentro, participaron quien encabeza la nómina, Fernando Levene; la rectora de la Facultad de Derecho de la UNLZ y actual Consejera de la Magistratura, María Fernanda Vázquez; y el actual consejero Hugo Galderisi.

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El Consejo de la Magistratura de la Nación irá a elecciones el mes entrante. Renovarán cuatro consejeros por el estamento de abogados. Se presentaron cuatro listas de las más diversas composiciones partidarias y sectoriales. Por caso, la lista que respaldan los intendentes del peronismo es parte de un acuerdo que Molea forjó con el peronismo cordobés de Martín Llaryora, con referentes de la Unión Cívica Radical vinculados al senador nacional, Maximiliano Abad y también con el ex consejero Miguel Piedecasas. Quien encabeza, Martín Levene, integra el Colegio de Abogados de La Plata, de fuerte ligazón con el intendente de la capital bonaerense, Julio Alak. De allí el carácter federal que buscan darle. En el segundo lugar de esa lista está Sandra París, quien fuera diputada bonaerense de la UCR por la Quinta sección electoral y actualmente se desempeña como secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata.

La falta de acuerdo dentro del peronismo fragmentó la negociación de una sola lista para ocupar lugares en el órgano encargado de la selección de jueces federales, previa a la prestación de acuerdos del Senado, entre otras facultades. Así, los sectores referenciados en el Auditor General de la Nación, Juan Manuel Olmos, competirán con Abogacía Unida y Dignidad Profesional, una nómina encabezada por Itatí Demarchi Arballo que reúne también a espacios del kirchnerismo. Pero también competirá la lista libertaria Abogacía por la Libertad, liderada por Luis Palomino, concejal de Vicente López alineado con Sebastián Pareja, delegado de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. El espacio Unidad en Defensa de la Abogacía lleva al frente a Alberto Biglieri, interventor de la UOM, y tiene una marcada influencia de Daniel Angelici y del radicalismo porteño.

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Intendentes PJ con Diego Molea
Los intendentes del PJ con Diego Molea

“El encuentro nos permitió reflexionar sobre el rol de la Justicia, la importancia de la representación de la abogacía y la necesidad de repensar un sistema que esté involucrado con las necesidades cotidianas de sus comunidades, atendiendo a sus demandas y garantizando equidad”, sostuvo Molea sobre la reunión con los jefes comunales.

Del grupo de intendentes que se mostró con Molea, Vázquez, Levene y Galderisi, hubo de la llamada Liga de Intendentes, como quienes reportaban en el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. En esta contienda, la de la Magistratura, están juntos. Es que en la acumulación de poder ven la posibilidad de negociar en varios frentes, como por ejemplo las vacantes en la Corte bonaerense de Justicia.

Es parte de un temario que también está anudado a la discusión interna del peronismo. A la espera de que el gobernador Axel Kicillof habilite esa discusión. En La Plata, en los pasillos legislativos sobre todo, hay quienes intentan equiparar las reelecciones indefinidas de intendentes con las vacantes en la Corte provincial. Traducido: si Kicillof abre lugares en la Corte, los votos para las reelecciones indefinidas —que hoy no están— podrían aparecer.

Cuatro jueces, tres hombres y una mujer, sentados detrás de una mesa de madera oscura con micrófonos y banderas de Argentina y Buenos Aires al fondo
Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan, miembros de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires al presentar el proyecto de autarquía judicial junto al Procurador Julio Conte Grand

En la Gobernación bonaerense rechazan esta idea e interpretan que le quieren “marcar la cancha” a Kicillof. Para el Ejecutivo provincial son dos discusiones distintas; dicen que la perpetuidad y el peso que representa un lugar en la Corte provincial no pueden estar atados a una negociación de coyuntura, sean las reelecciones indefinidas u otra discusión. Igualmente, el esquema del gobernador empujará por la ley que les devuelve a los intendentes la posibilidad de volver a presentarse cuantas veces lo deseen a una reelección.

En el medio y entre los nombres que han sobrevolado en torno a las cuatro vacantes, los intendentes tendrían el suyo: la propia decana de Derecho de la UNLZ, Fernanda Vázquez. La abogada y catedrática dejará su lugar como consejera en los próximos meses. Semanas atrás, la diputada provincial que responde a Sergio Massa, Sofía Vanelli, había planteado que, como Kicillof finaliza su mandato como gobernador el año que viene y no tendrá reelección, la negociación por los lugares en la Corte provincial debería quedar para el próximo gobernador o gobernadora.

La Libertad Avanza, por su parte, también interpreta que, al ser el bloque político más potente de la oposición, tiene que tener voz y voto en el acuerdo por los lugares en la Corte bonaerense. Hasta hace poco, su postulante era el presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la Sala 2 de San Martín, Sergio Pilarche. Sin nombres sobre la mesa, Kicillof podría promover al Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, un funcionario de su confianza.

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