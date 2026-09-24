El dueño de la panchería cruzó a Nicole Neumann por su furioso descargo: “No estoy enojado, estoy chocho”

El comerciante aseguró en Lape Club Social que la polémica por el descargo de la modelo, quien se enojó porque le sacaron una foto en una panchería, le dio visibilidad a su local de San Isidro (Video: Lape Club Social/ América TV)

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El dueño de una panchería de San Isidro respondió a las críticas de Nicole Neumann y aseguró que la difusión del episodio terminó por darle visibilidad a su negocio. Durante una entrevista con Lape Club Social (América TV), Santiago, el propietario del local, dijo que no se sintió afectado por el descargo de la modelo y, ante una consulta sobre una posible campaña publicitaria, señaló que elegiría a Pampita.

El cruce tuvo origen un día antes, cuando la cuenta de Instagram Gossipeame publicó una foto de Neumann durante un almuerzo en un local de comidas rápidas de San Isidro. La imagen mostraba a la modelo junto a una de sus hijas y una amiga de la adolescente. La publicación planteó que podría haber comido un pancho, una versión que generó comentarios por la alimentación vegana que la conductora sostiene desde hace años.

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La modelo respondió poco después mediante una serie de historias en Instagram. Explicó que había acompañado a su hija y a la amiga de ella al lugar porque las chicas querían comer allí. Según relató, aceptó el plan para complacerlas y, antes de ingresar, incluso hizo una broma sobre la posibilidad de que alguien la fotografiara dentro de una panchería.

La foto de Nicole comiendo con su hija que generó el descargo de la modelo (Instagram)

Nicole negó haber consumido carne y precisó que pidió totopos. “Claramente no como animales muertos”, manifestó al aclarar que su decisión alimentaria se mantiene sin cambios. También sostuvo que no pretende cuestionar a quienes sí comen carne y señaló que comparte en las redes sociales contenidos vinculados con el modo de vida que eligió.

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El foco del descargo estuvo puesto en la foto tomada durante el almuerzo. La conductora consideró que la imagen fue captada sin su consentimiento en un momento privado, fuera de una actividad laboral. “Sos tan nefasto de sacarme una foto a mis espaldas sin mi consentimiento”, expresó al dirigirse a quien, según su interpretación, habría registrado la escena.

Además, contó que dentro del local escuchó un comentario vinculado con su dieta. Dijo que un hombre mencionó que ella no comía carne y afirmó que, cuando ella se dio vuelta para responder, el intercambio no continuó. Neumann sostuvo que esa situación le permitió identificar a la persona a la que responsabilizó por la fotografía.

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La modelo compartió una serie de videos en sus historias a modo de descargo (Video: Instagram)

En el mismo mensaje, cuestionó los alimentos que se venden en el comercio y adelantó que no volvería. Sus palabras incluyeron críticas directas al dueño del local y una invitación a que sus seguidores evitaran concurrir. La publicación acumuló repercusión en redes sociales y llevó el tema a la televisión.

Consultado por el ciclo que conduce Sergio Lapegüe, el propietario de la panchería eligió una lectura distinta del conflicto. Lejos de plantear un reclamo por los dichos de la modelo, afirmó que la exposición multiplicó las menciones al establecimiento. “Para mí son los mejores panchos los que vendemos nosotros. No estoy enojado, estoy chocho. Está saliendo el local en todos lados, veo la oportunidad”, dijo.

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El comerciante explicó que no tiene previsto buscar un contacto con la modelo. “No me voy a comunicar con Nicole. Si la veo en la calle no la reconozco. No le di bola cuando vino”, afirmó. También remarcó que, a su entender, si un cliente toma una imagen dentro del negocio, se trata de una cuestión ajena al comercio.

La modelo aseguró que no estaba comiendo carne y que su compromiso con los animales está intacto (Video: Instagram)

Sobre los cuestionamientos de la modelo a los productos que vende, sostuvo que no desea profundizar la discusión. “Mi intención no es picarla, no me cayó mal que diga esas cosas de mis panchos. No opino, es un tema de ella”, señaló. De ese modo, buscó diferenciar su postura de las críticas que recibió en las redes.

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Durante la entrevista, le preguntaron a quién convocaría si el local realizara una campaña y tuviera que optar entre Neumann y Pampita. El dueño respondió sin dudar: “Si tengo que hacer una campaña para el local elijo a Pampita”. La referencia sumó una nueva arista al episodio por la conocida rivalidad que ambas figuras mantuvieron durante años.

Pese a esa respuesta, el comerciante afirmó que no guarda rencor por lo ocurrido y dejó abierta la puerta a una futura visita de la modelo. “Cuando ella quiera puede venir”, concluyó. Hasta el momento, Neumann no se refirió nuevamente a la respuesta del dueño del local.

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