“Asumo con mucha paz este momento”: canciller Manuel Tovar rompe el silencio tras ser destituido por Laura Fernández

Manuel Tovar Rivera reaccionó públicamente a su destitución como canciller de Costa Rica mediante un mensaje en el que agradeció a Laura Fernández y aseguró que asume su salida del Gobierno con tranquilidad. EFE/ Olatz Castrillo

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El exministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, reaccionó públicamente a su destitución con un mensaje en el que agradeció a la presidenta Laura Fernández Delgado por la oportunidad de servir al país y aseguró que asume su salida del Gobierno con tranquilidad, pese a los cuestionamientos formulados por Casa Presidencial sobre su actuación durante una reunión internacional encabezada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

A través de una declaración difundida este jueves 24 de septiembre en sus redes sociales, Tovar se refirió por primera vez a la decisión presidencial que puso fin de manera inmediata a sus funciones como canciller de la República.

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“Ha sido el honor más grande de mi vida profesional servir como Ministro de Comercio Exterior y Canciller de la República”, expresó el exjerarca al comenzar su pronunciamiento.

El mensaje fue publicado pocas horas después de que la Presidencia informara que Fernández había ordenado su destitución por considerar que gestionó inadecuadamente la participación de Costa Rica en una sesión de la coalición multinacional Escudo de las Américas, celebrada el martes 22 de septiembre y convocada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Según la versión oficial, Tovar participó en el encuentro sin comunicarlo previamente a la mandataria, una situación que le impidió asistir a la reunión en la que también estuvo presente Donald Trump.

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Tovar destaca la candidatura de Rebeca Grynspan ante las Naciones Unidas

Uno de los principales elementos del pronunciamiento del excanciller fue su referencia a la Semana de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolla en Nueva York y reúne a representantes de distintos gobiernos para abordar los principales desafíos internacionales.

Tovar vinculó la importancia de este encuentro con las aspiraciones de la costarricense Rebeca Grynspan de convertirse en secretaria general de las Naciones Unidas.

En su declaración, el exfuncionario señaló que la situación actual pone de manifiesto la relevancia de la participación internacional de Costa Rica, particularmente ante lo que describió como una posibilidad real de concretar la elección de la compatriota al máximo cargo de la organización.

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El excanciller no explicó en su publicación las circunstancias de la convocatoria al encuentro del Escudo de las Américas ni respondió directamente al señalamiento presidencial de que no había informado oportunamente sobre su participación.

El excanciller Manuel Tovar destacó la importancia de la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de las Naciones Unidas en medio de su salida del gabinete costarricense. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Agradecimiento a Laura Fernández y al equipo de Cancillería

Lejos de formular cuestionamientos directos contra la presidenta, Tovar dedicó parte de su pronunciamiento a agradecerle por haberlo designado al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El exfuncionario también expresó sus buenos deseos para la continuidad de la administración, después de poco más de cuatro meses de desempeñarse como canciller.

“Agradezco a Laura Fernández la oportunidad de servirle a los costarricenses desde la trinchera de la Casa Amarilla y le deseo muchos éxitos como Presidente de la República por el bien del país”, escribió.

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Asimismo, Tovar reconoció el trabajo de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, institución que encabezó desde el inicio de la administración Fernández, el pasado 8 de mayo.

El exjerarca destacó la dedicación del personal diplomático y administrativo que lo acompañó durante su gestión, al tiempo que manifestó su agradecimiento por la labor desarrollada en representación del país.

“Asumo con mucha paz este momento. Siempre estaré del lado de las causas justas de los costarricenses y de la comunidad internacional”, concluyó.

Tovar agradeció el apoyo de todo el equipo de la Cancillería, conocida popularmente como "casa amarilla" Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

¿Por qué Laura Fernández destituyó a Manuel Tovar?

La salida del excanciller fue anunciada mediante el comunicado MCE-DIC-CP-0014-2026, divulgado por Casa Presidencial la mañana de este jueves.

En el documento, el Ejecutivo explicó que Tovar participó en una sesión del Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación internacional liderada por Estados Unidos y enfocada en el combate al narcotráfico y el crimen organizado.

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Según la Presidencia, el entonces canciller gestionó de manera inadecuada la participación costarricense y no informó a Fernández sobre la actividad, pese a que el encuentro contó con la presencia de Donald Trump.

El Gobierno calificó esta actuación como una negligencia y sostuvo que la ausencia de la mandataria ocasionó un importante perjuicio estratégico para el país.

La administración Fernández considera al Escudo de las Américas un espacio fundamental para articular políticas de seguridad regional y fortalecer la cooperación internacional frente a las organizaciones criminales.

La presidenta también se refirió públicamente a su decisión y afirmó que existen errores que no pueden pasarse por alto.

La destitución puso fin a la gestión de Tovar como ministro de Relaciones Exteriores y Culto, cargo que asumió en mayo de 2026 después de haber dirigido el Ministerio de Comercio Exterior durante los cuatro años de la administración de Rodrigo Chaves Robles.

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Tras anunciar su separación del cargo, la Presidencia designó a Indiana Trejos Gallo, actual ministra de Comercio Exterior, como ministra interina de Relaciones Exteriores y Culto.

De acuerdo con el comunicado oficial, Trejos asumirá estas responsabilidades cuando regrese de su misión en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El nombramiento permitirá mantener la conducción de la política exterior costarricense mientras la mandataria define quién ocupará permanentemente la Cancillería.