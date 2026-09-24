República Dominicana

La República Dominicana debutará ante Nicaragua en la Liga de Naciones este jueves en Santiago de los Caballeros

El combinado que dirige Marcelo Neveleff jugará como local desde las 18:00 en el Estadio Cibao FC, tras una preparación que incluyó derrotas ante Panamá, empates con Cuba y El Salvador

Seis futbolistas con camisetas deportivas de la federación dominicana posan frente a una composición gráfica de monumentos e imágenes locales.
República Dominicana debutará en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Nicaragua en el Estadio Cibao FC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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República Dominicana debutará en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Nicaragua este jueves 24 de septiembre de 2026, desde las 18:00, en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros. La Sedofútbol afrontará el estreno como local ante una selección nicaragüense que inicia una nueva etapa bajo la conducción de Juan Cruz Real.

Un debut histórico para República Dominicana

La selección dirigida por el argentino Marcelo Neveleff competirá por primera vez en la Liga A, la máxima categoría de la Liga de Naciones de la Concacaf. El salto responde a un proceso de crecimiento sostenido, marcado por la incorporación de futbolistas con doble nacionalidad, principalmente nacidos o formados en España, y por el desarrollo de la liga local.

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La Sedofútbol llega a su estreno con altas expectativas y una convocatoria que reúne a jugadores con experiencia en el fútbol europeo. Entre los nombres destacados aparecen Mariano Díaz, Júnior Firpo, Pablo Rosario y su goleador histórico, Dorny Romero.

La presencia de Firpo, que milita en el Real Betis, y de Peter Federico, jugador del Getafe, refuerza la estructura de un equipo que buscará asumir la iniciativa desde el comienzo. La propuesta dominicana también contempla la participación de jugadores como Heinz Mörschel, Jean Carlos López y Edison Azcona en la zona media.

Ambos seleccionados llegan al partido inaugural sin antecedentes de enfrentamientos directos en los últimos cinco años. (Cortesía: Concacaf)
Ambos seleccionados llegan al partido inaugural sin antecedentes de enfrentamientos directos en los últimos cinco años. (Cortesía: Concacaf)

El equipo caribeño afrontará el partido después de una serie de amistosos que dejó resultados y conclusiones distintas. República Dominicana perdió 4-2 ante Panamá, empató 1-1 frente a Cuba y terminó 2-2 contra El Salvador.

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Los marcadores reflejan una selección capaz de competir ante rivales de la región, aunque con aspectos por corregir en defensa. En ese proceso, Neveleff perdió a Alexander López por contratiempos físicos. El defensor quedó fuera de la convocatoria final y fue reemplazado por el central Brian López.

Nicaragua estrena ciclo con Juan Cruz Real

Nicaragua llega al encuentro inmersa en una renovación de su plantel. El argentino Juan Cruz Real asumió la dirección técnica en reemplazo del chileno Marco Antonio Figueroa y comenzó una etapa enfocada en el rendimiento actual, la condición física y el cambio generacional.

El técnico renovó el 57% de la convocatoria habitual con respecto a procesos anteriores. La decisión dejó fuera a varios referentes históricos de la Azul y Blanco y abrió espacio para jóvenes jugadores locales y futbolistas con proyección, entre ellos Raheem Cole y Amadeus Zamora.

El entrenador Juan Cruz Real asume la dirección de la Azul y Blanco para implementar un esquema defensivo muy ordenado frente al potente tridente ofensivo del conjunto local este jueves. (Video de cortesía)

La selección nicaragüense ha buscado construir un bloque defensivo ordenado, con menos volumen ofensivo, pero con la intención de competir ante rivales de jerarquía internacional. En sus últimos amistosos empató 0-0 frente a Sudáfrica y perdió 4-0 ante Paraguay y 3-1 contra Rusia.

La racha muestra una diferencia entre el trabajo defensivo y la producción ofensiva. Nicaragua logró mantener su arco en cero ante Sudáfrica, pero recibió siete goles en los encuentros contra Paraguay y Rusia.

Dos propuestas tácticas frente a frente

República Dominicana se perfila con un esquema 4-3-3 y una propuesta basada en el juego por las bandas, la participación de sus laterales y la llegada de los mediapuntas. El tridente ofensivo estaría compuesto por Peter Federico, Dorny Romero y Carlos Ventura.

La intención del conjunto local será tomar la iniciativa y aprovechar el respaldo de su público. El equipo también buscará explotar la presencia de Firpo en defensa y la movilidad de sus atacantes para generar superioridad en los costados.

Nicaragua, por su parte, utilizaría un 4-4-2 con un bloque medio y dos líneas compactas. Su plan contempla cerrar espacios, proteger la zona central y buscar transiciones rápidas después de recuperar la pelota.

El duelo táctico estará marcado por el intento dominicano de abrir el campo y la respuesta nicaragüense para mantener juntas sus líneas. La Azul y Blanco deberá controlar las segundas jugadas y las llegadas de los mediapuntas locales, mientras que República Dominicana tendrá que vigilar las salidas rápidas de su rival.

La selección de Nicaragua igualó sin goles ante Sudáfrica y acumuló derrotas frente a Paraguay y Rusia en su preparación. (Imagen de cortesía)
La selección de Nicaragua igualó sin goles ante Sudáfrica y acumuló derrotas frente a Paraguay y Rusia en su preparación. (Imagen de cortesía)

Si Nicaragua apuesta por un repliegue ordenado, el partido puede adquirir un ritmo cerrado. En cambio, una presión más alta o un planteamiento directo podría generar espacios para ambos ataques.

Sin antecedentes recientes

República Dominicana y Nicaragua no registran enfrentamientos recientes en los últimos cinco años, de acuerdo con la base de datos proporcionada. La falta de duelos cercanos en el tiempo añade incertidumbre al análisis previo y deja a los planteamientos tácticos como uno de los principales factores del partido.

El conjunto dominicano intentará hacer valer la localía y su propuesta ofensiva. Nicaragua buscará sostener su estructura defensiva y responder con velocidad cuando recupere el balón.

Posibles alineaciones

Marcelo Neveleff mantendría un 4-3-3 para el debut de República Dominicana en la Liga A. El equipo formaría con Xavier Valdez; Edgar Pujol, Luiyi de Lucas, Michael Sambataro y Júnior Firpo; Heinz Mörschel, Jean Carlos López y Edison Azcona; Peter Federico, Dorny Romero y Carlos Ventura.

Juan Cruz Real dispondría un 4-4-2 para Nicaragua. Miguel Rodríguez sería el arquero; Josué Quijano, Marvin Fletes, Juan Luis Pérez y Oscar Acevedo integrarían la defensa; Matías Belli, Jonathan Moncada, Harold Medina y Juan Barrera ocuparían el mediocampo; Jaime Moreno y Bancy Hernández jugarían en ataque.

Ficha técnica del partido

Competición: Liga de Naciones de la Concacaf

Fecha y hora: Jueves 24 de septiembre de 2026, 18:00

Estadio: Estadio Cibao FC, Santiago de los Caballeros, República Dominicana

Transmisión: FOX

Posibles alineaciones

República Dominicana: Xavier Valdez; Edgar Pujol, Luiyi de Lucas, Michael Sambataro, Júnior Firpo; Heinz Mörschel, Jean Carlos López, Edison Azcona; Peter Federico, Dorny Romero y Carlos Ventura.

Nicaragua: Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Marvin Fletes, Juan Luis Pérez, Oscar Acevedo; Matías Belli, Jonathan Moncada, Harold Medina, Juan Barrera; Jaime Moreno y Bancy Hernández.

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