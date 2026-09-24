Costa Rica

EEUU decomisó más de 11 toneladas de cocaína al sur de Costa Rica y Panamá en seis días

Los tres procedimientos de la operación Pacific Viper, realizados entre el 11 y el 16 de septiembre al sur de Costa Rica y Panamá, dejaron 13 detenidos, según el Departamento de Seguridad Nacional

La Guardia Costera de Estados Unidos decomisó más de 11 toneladas de cocaína y detuvo a 13 personas en tres operativos recientes. (EFE/ @DHSgov)
La Guardia Costera de Estados Unidos decomisó más de 11 toneladas de cocaína y detuvo a 13 personas en tres operativos recientes. (EFE/ @DHSgov)
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En seis días, se decomisaron más de 11 toneladas de cocaína y se detuvo a 13 personas en tres operativos de la Guardia Costera de Estados Unidos realizados al sur de Costa Rica y Panamá. EFE informó, con base en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que las incautaciones sumaron 11,456 kilogramos de droga en el Pacífico oriental.

Las acciones formaron parte de la operación Pacific Viper, que la Guardia Costera estadounidense lleva adelante contra el narcotráfico marítimo. Los tres procedimientos ocurrieron entre el 11 y el 16 de septiembre e incluyeron la intercepción de embarcaciones de alta velocidad, el despliegue de lanchas de abordaje y helicópteros, además de las detenciones y los decomisos.

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La primera incautación se produjo al sur de Costa Rica

El primer operativo ocurrió el 11 de septiembre, después de que una aeronave de patrullaje marítimo avistara una embarcación de alta velocidad en el océano Pacífico oriental, al sur de Costa Rica. La unidad Tampa de la Guardia Costera, identificada como USCGC Tampa, interceptó la nave con una lancha de abordaje y un helicóptero.

Según el DHS, la tripulación del helicóptero efectuó disparos de advertencia antes de abordar la embarcación. Los agentes encontraron 3,100 kilogramos de cocaína y aprehendieron a tres supuestos contrabandistas.

Tras el procedimiento, las autoridades hundieron la nave. El comunicado difundido por el Departamento de Seguridad Nacional describió esa intervención como la primera de las tres realizadas durante el lapso informado.

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Dos procedimientos al sur de Panamá concentraron el resto de la droga

Cinco días después, el 15 de septiembre, las tripulaciones del USCGC Tampa detectaron dos embarcaciones sospechosas de narcotráfico al sur de Panamá. Los agentes las interceptaron y hallaron más de 6,827 kilogramos de cocaína.

EEUU droga Centroamérica
Los agentes incautaron más de 6.827 kilogramos de droga al sur de Panamá durante el procedimiento con mayor volumen del período. (US Coast Guard/ ARCHIVO)

Durante ese operativo, las autoridades arrestaron a seis presuntos contrabandistas que estaban a bordo de las dos naves. Esa incautación fue la de mayor volumen entre los procedimientos informados por el DHS.

Al día siguiente, los agentes desplegaron una lancha de abordaje y un helicóptero contra otra embarcación de alta velocidad localizada al sur de Panamá. En esa intervención, la Guardia Costera interceptó a cuatro personas calificadas por el DHS como “presuntos narcoterroristas”.

Los efectivos decomisaron alrededor de 1,568 kilogramos de cocaína en la tercera operación. La suma de los tres cargamentos alcanzó 11.456 kilogramos, equivalentes a 25.256 libras.

Pacific Viper acumula casi 118 toneladas de cocaína incautada

Con los últimos decomisos, la operación Pacific Viper acumuló más de 260,000 libras de cocaína confiscada, una cantidad equivalente a casi 118 toneladas, durante la segunda presidencia de Donald Trump. Ese balance fue detallado por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

La operación reúne intervenciones de la Guardia Costera de Estados Unidos en rutas marítimas utilizadas para trasladar drogas. Los tres incidentes comunicados esta semana se desarrollaron en el Pacífico, en aguas situadas al sur de Costa Rica y Panamá.

Las tripulaciones de la Guardia Costera están llevando la lucha contra los narcoterroristas en el dominio marítimo”, dijo el comandante de la corporación, el almirante Kevin Lunday, a EFE.

El almirante añadió ante la agencia que las tripulaciones buscan negar a esas organizaciones las rutas que utilizan para mover drogas, dinero y violencia.

EEUU droga Centroamérica
La operación Pacific Viper sumó un acumulado de casi 118 toneladas de cocaína decomisadas en rutas del Pacífico. (US Coast Guard/ ARCHIVO)

Los decomisos se conocieron en medio de ataques contra supuestas narcolanchas

Los procedimientos de la Guardia Costera contrastan con los bombardeos ejecutados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra supuestas “narcolanchas” en el Pacífico y el Caribe, ordenados por Trump.

Según recuentos de la prensa estadounidense mencionados por EFE, esos ataques dejaron más de 230 muertos en cerca de 70 acciones desde el año pasado.

El DHS informó que las tres últimas intervenciones incluyeron vigilancia aérea, interceptaciones marítimas y abordajes. En el primer caso, además, las autoridades hundieron la embarcación después de la incautación de la droga y la detención de sus ocupantes.

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